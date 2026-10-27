Entre Ríos: Ávalos quiere la banca sindical de Muntes en el PJ y desata la pelea entre la CGT y la CTA

Jorge Ávalos , secretario general de la CGT Regional Paraná y secretario general del Sindicato de Camioneros en Entre Ríos .

Jorge Ávalos , secretario general de la CGT Regional Paraná y dirigente camionero, busca una candidatura legislativa en representación del movimiento obrero. Sostiene que los trabajadores deben tener protagonismo en el peronismo entrerriano. Oscar Muntes , titular de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) en Entre Ríos , también manifestó su intención de competir.

“Me gustaría”, respondió Ávalos a Letra P al ser consultado sobre la posibilidad de integrar las listas legislativas del peronismo en 2027. Aunque esquiva la disputa directa con Muntes, sabe que es muy difícil que ambos tengan un lugar. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el presente no hay ningún representante de los trabajadores que integre la legislatura provincial ni el Congreso en representación de Entre Ríos.

Ávalos, que hace diez años es secretario general del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos , representa al sindicalismo cegetista, con mayor presencia en el sector privado, mientras que Muntes, titular de la CTA Autónoma en la provincia, tiene ascendencia entre los trabajadores estatales. La posición de quien sea candidato a gobernador del PJ será una señal clave para determinar qué espacio sindical tendrá mayores posibilidades de acceder a las listas, si es que alguno de ellos finalmente lo consigue.

En Entre Ríos, el debate político suele mantener un tono más moderado y prudente que el observado en otras geografías y escenificado en los programas televisivos de Buenos Aires . Sin embargo, la aceleración de los tiempos electorales lleva a los dirigentes a expresar con mayor claridad sus aspiraciones para los próximos comicios.

“Introdujimos con mucha fuerza la pretensión”, había contado Muntes a Letra P al plantear la posibilidad de integrar una lista de candidatos provinciales del PJ o de alguna fuerza progresista, según sostuvo.

Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, durante una movilización.

Poco tiempo después después, Ávalos retrucó y fue más explícito. “Creo que los trabajadores tenemos la capacidad suficiente para armar una estructura política e ir a reclamar a los lugares donde se toman las decisiones. Hace falta que haya trabajadores capacitados sentados en las bancas”, dijo. Consultado por Letra P sobre la posibilidad de ocupar él mismo una candidatura, respondió “me gustaría”, aunque aclaró que debía tratarse de un proyecto colectivo. El dirigente cegetista no descarta competir por un lugar en la legislatura provincial y también evalúa la posibilidad de llegar al Congreso.

La disputa excede la posibilidad de ocupar una candidatura. La CGT y la CTA Autónoma buscan representar al movimiento obrero dentro del peronismo entrerriano y negociar un lugar en las listas.

Lucha entre dos centrales en Entre Ríos

Aunque no está escrito en piedra que el lugar para el movimiento obrero sea uno y solo uno, tanto la CGT como la CTA saben que deberán lidiar primero entre ellas para luego reclamar en el PJ por ese espacio. Cada una de las centrales tiene sus cartas para poner sobre la mesa.

La CTA Autónoma podría apoyarse en el malestar de los trabajadores estatales por la transformación de la obra social y la reforma previsional. En un contexto de restricciones económicas, el reclamo salarial también mantiene vigencia. Dentro del peronismo consideran que una candidatura capaz de expresar esas demandas podría contribuir a recuperar el respaldo de sectores del electorado que acompañaron al partido en otras elecciones.

La CGT, por su parte, cuenta con una estructura que reúne a trabajadores de distintos sectores. Además de los estatales de UPCN y los docentes de UDA y AMET, agrupa a sindicatos de actividades privadas. La Regional Paraná tiene presencia en los departamentos de Paraná, Tala, La Paz y Nogoyá. “Es la más grande e importante de la provincia”, sostuvo un veterano dirigente sindical. Con ese respaldo, Ávalos considera que tiene posibilidades de disputar una candidatura.

El dilema del PJ

El PJ mantiene un vínculo histórico con el movimiento obrero organizado, aunque esa relación no siempre se traduce en lugares dentro de las listas electorales. Fuera del poder, el partido necesita ampliar sus acuerdos y sumar apoyos. En ese escenario, reservar una candidatura para el sindicalismo podría convertirse en una de las alternativas de negociación.

Guillermo Michel celebró que Jorge Ávalos ocupe la secretaría general de la CGT Regional Paraná.

Ninguno de los dos dirigentes cuenta con un respaldo explícito de figuras centrales del peronismo. Muntes manifestó su apoyo a una eventual candidatura a gobernador de José Lauritto e incluso publicó una fotografía del encuentro. Ávalos, por su parte, participó del acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad, junto a la intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres, donde hizo uso de la palabra. Cuando se conoció su designación al frente de la CGT Regional Paraná, el diputado Guillermo Michel lo felicitó en Instagram. Ninguno de esos gestos constituye un respaldo formal a su candidatura, pero sí representan una señal política.

El sindicalismo en la política entrerriana

Julia Calleros, que falleció este año, ingresó a la Cámara de Diputados en la boleta de La Libertad Avanza en 2023, pero rápidamente se alejó del espacio y formó un monobloque. Venía de la UATRE.

Marcelo Medina, dirigente de la UTA, fue diputado entre 1999 y 2003 por la Alianza. Hugo Vázquez, dirigente de los municipales de la capital, estuvo sentado en la Legislatura durante dos períodos: desde 2007 a 2015. José Allende, titular de UPCN, fue diputado provincial por el PJ durante cinco períodos y llegó a presidir la cámara. Daniel Ruberto, secretario general de Empleados de Comercio de Paraná, fue diputado provincial por el PJ durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019. Juan Carlos Almada, dirigente de los municipales, también fue diputado por el PJ desde 2003 a 2015. Antonio Alizegui, de Camioneros, ocupó una banca provincial entre 2011 y 2015 y una en la cámara baja del Congreso desde 2009 a 2011, completando el mandato de la entonces legisladora Cristina Cremer.