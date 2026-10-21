Entre Ríos: el socialismo busca opciones para sobrevivir ante un posible pacto entre Juntos y LLA.

El Partido Socialista (PS) de Entre Ríos evalúa por estas horas el costo político de un posible nuevo acuerdo electoral entre Juntos , la alianza de gobierno de la que es parte, y La Libertad Avanza , algo que aún no se concretó, pero que varias voces del oficialismo ya dan por hecho.

Si bien el espacio se opuso de manera tajante a las políticas del Gobierno, lo cierto es que el escenario en 2027 lo obliga a analizar casi con certeza que será dentro del mismo paraguas donde se competirá, habida cuenta de que no hay intenciones de abandonar la coalición que lidera el gobernador Rogelio Frigerio .

Con reglas de juego inciertas, con las PASO en duda y elecciones que se desconocen si serán o no desdobladas, las flamantes autoridades del PS -encabezadas por Sofía Gan , a su vez funcionaria provincial- discutirán su política de alianzas en un congreso con fecha a definir. El órgano soberano del partido tendrá la última palabra, aunque Letra P pudo saber que la voluntad es seguir siendo parte del armado al que ingresaron antes de 2023.

En las legislativas nacionales de 2025 el socialismo entrerriano logró sortear la alianza que selló Juntos con LLA para las elecciones intermedias. Fue a través de una campaña por fuera de esa coalición que levantó suspicacias debido a que se resignaron las dos cabezas de lista -diputados y senadores- en favor de figuras que venían del peronismo , como Gustavo Guzmán y Héctor Maya . La denominación adoptada fue Entrerrianos Unidos , una suerte de versión local de Provincias Unida s, pero con el sello partidario del PS .

No fueron pocos quienes vieron detrás de la boleta roja una “mano negra”, es decir, una nómina delineada de manera denodada para “romper” votos del justicialismo y beneficiar a la coalición que impulsaba el gobernador Frigerio, que se impuso de forma categórica con más del 50% de los votos.

Héctor Maya y Gustavo Guzmán, los dos justicialistas que encabezaron la propuesta del Partido Socialista en 2025.

Si bien durante la campaña la consigna fue que con Milei el socialismo “no iba ni a la esquina”, lo cierto es que la presencia en el cuarto oscuro se leyó en clave política más como un favor hacia la Casa Gris que como una alternativa real con vocación de llegar al Congreso. La opción apenas alcanzó el 3,65% en el conteo final.

El 2027, un escenario diferente

En 2027 el escenario es distinto. Las elecciones del año próximo suponen para el PS un desafío diferente. No hay intención alguna de abandonar el barco que conduce el PRO junto a la UCR, aunque saben que un entendimiento con los libertarios está a la vuelta de la esquina.

“No sabemos qué va a pasar, sí sabemos que no tenemos nada que ver con LLA”, aclaró a Letra P Gan, quien asumió hace pocos meses como presidenta del partido en el distrito. Consultada por un posible pacto con el partido de los hermanos Milei, la dirigente resaltó que, hasta el momento, no hay nada hablado y que aún resta la decisión final.

Sofía Gan, presidenta del Partido Socialista de Entre Ríos.

Pese a la incomodidad que supone ser parte del mismo armado que la ultraderecha, el socialismo entrerriano tiene claro que sacar los pies del plato significaría un costo político enorme, dado que se perdería el único espacio institucional que tienen -una banca en la Cámara de Diputados de la provincia ocupada por Juan Manuel Rossi- y el riesgo de jugársela en soledad podría dejar en jaque a toda su estructura.

“Es prematuro hablar de candidaturas y estamos esperando definiciones. Lo que está claro es que el piso es conservar lo que tenemos”, subrayó Gan.

La mira puesta en los Concejos

Hace más de 10 años que el socialismo entrerriano no ocupa un lugar en los Concejos Deliberantes de la provincia. En ese entonces, el logro fue en 2011, con la boleta de Hermes Binner como candidato a la Presidencia y un acuerdo en la provincia con la Unión Cívica Radical, que se conoció como Frente Cívico y Social. Esa experiencia estuvo encabezada por Marcelo Haddad en Paraná y Verónica Magni en Concepción del Uruguay.

Ahora, la expectativa del partido del puño y la rosa es recuperar esos lugares en los órganos deliberativos locales. En la capital Gan es una alternativa, aunque también suena como posible candidato Santiago Haddad, hijo del exedil y dirigente del Movimiento Nacional Reformista (MNR), brazo universitario del partido.

Juan Manuel Rossi, diputado provincial por el PS.

“Tenemos que volver a ser parte del debate público en las ciudades. Vemos a la capital en un estado de paralización y queremos trabajar en una alternativa que nos permita ocupar espacios de relevancia”, apuntó Gan. Puso como ejemplo lo realizado en las gestiones anteriores, en la que se motorizaron iniciativas que perduran, como el Concejo Deliberante Estudiantil.

En Concepción del Uruguay el nombre que surge es el de Ana Laura Klug, integrante del Comité Nacional del PS. La dirigente integró hace poco la delegación que el partido envió a Brasil para respaldar la candidatura de Lula Da Silva en su campaña contra Flávio Bolsonaro.

En cuanto a la banca en Diputados, no está confirmado si Rossi buscará la continuidad. El legislador quedó en el ojo de la tormenta tras haber sido blanco de una operación debido a un movimiento extraño en una sesión con una birome. Previamente, también había sido noticia por reiteradas denuncias de violencia laboral, que no llegaron a Tribunales, pero se hicieron de manera pública.