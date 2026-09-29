Concordia: con el armado de LLA bajo el brazo, Ignacio Cabrera le apunta a la intendencia en 2027

Con el armado de LLA bajo el brazo, Ignacio Cabrera le apunta a la intendencia de Concordia en 2027.

Con el partido ordenado, Ignacio Cabrera ya puso la mira en 2027. El flamante presidente de La Libertad Avanza en Concordia desafía a Francisco Azcué y asegura que tiene todo listo para disputar la intendencia de la segunda ciudad más importante de Entre Ríos . Su aspiración tiene como sustento el tercer lugar que el espacio consiguió en 2023.

El abogado está convencido de que el equipo violeta está en condiciones de disputar más lugares de poder que en las elecciones ejecutivas de hace tres años e, incluso, en las legislativas de 2025, cuando Rogelio Frigerio cerró un pacto electoral entre Juntos y LLA . Cabrera quiere hacer valer el peso electoral de Concordia, el segundo padrón electoral de la provincia.

Aunque su deseo lo motiva a armar un esquema que lo tiene como protagonista, el nuevo titular del partido en el departamento sabe que todo anhelo quedará sometido a las decisiones de la cúpula partidaria nacional, que ya negocia la reedición del acuerdo con el gobernador.

La prenda de cambio más valiosa que Cabrera podrá exhibir es haber logrado la unidad de LLA en Concordia. El partido estuvo acéfalo casi dos años, tras haber protagonizado un escándalo en enero de 2025 durante las elecciones de autoridades que se desarrollaron entonces en toda la provincia. En la ciudad, esa elección fue anulada por la Justicia.

Como anticipó Letra P , ese derrotero llegó a su fin hace una semana, cuando la segunda lista que debía competir nuevamente para quedarse con el mando del partido decidió bajarse de la compulsa. El pasado sábado 26 de septiembre, la Junta Electoral proclamó a Cabrera nuevo presidente del sello violeta.

Cabrera junto al presidente del partido en Entre Ríos, el diputado provincial Roque Fleitas.

Con ese título bajo el brazo, el letrado apuesta a fortalecer el lugar de disputa en la mesa de negociación. En principio, ganó la batalla interna. En su afán por crecer como espacio político, ahora se prepara para dar la pelea hacia afuera y desafiar al intendente radical, que buscará su reelección.

El impulso de 2023 en Concordia

Aunque Cabrera no tenga un perfil de alto posicionamiento público, su poder de fuego radica en la marca registrada que el equipo libertario usufructúa en la ciudad. Con la identidad del León consiguieron casi 16.500 sufragios en octubre de 2023.

Su apuesta es retener aquellas voluntades e, inclusive, aumentar el caudal. Para eso se basa en el crecimiento del partido, que consiguió su personería jurídica en mayo de 2025.

La lista 2 A fue finalmente proclamada vencedora en 2026 y ocupará la conducción de LLA en Concordia.

Cabrera fue tercero en la lista para el Concejo Deliberante en 2023. Por su tercer puesto, el partido consiguió dos bancas, aunque al poco tiempo Javier Aguilar se independizó y el bloque de LLA quedó solo con Yaiza Pessolani, una referente de la juventud entrerriana.

Aunque Azcué haya enviado señales de acercamiento al universo libertario, el presidente del partido violeta está convencido de que pueden dar la pelea solos, sin alianza. Cree que el equipo mileísta tiene estructura suficiente para disputar lugares de igual a igual ante la UCR y el PRO, los socios mayoritarios de Juntos. En ese sentido, no descarta pulsear por imponer una compañera de fórmula libertaria para acompañar a Azcué como viceintendenta en 2027.

Una banca en Diputados

Si el acuerdo con la alianza del gobernador finalmente se confirma, Cabrera anticipa que acompañarán la reelección del intendente, pero con un pliego de condiciones más favorable para su espacio que en 2025. Atribuye esa posición de negociación a la figura de Javier Milei. Está convencido de que el Presidente sigue siendo el mejor elector en las proyecciones para el próximo turno electoral.

En el escenario de coalición, Cabrera entiende que su corrimiento como candidato a intendente podría abrirle la puerta en la Cámara de Diputados de la provincia, ocupando un lugar expectante en la nómina.

Para la propuesta local, pretende que en 2027 LLA ocupe cuatro de las siete bancas con las que se quedaría el oficialismo en el Concejo Deliberante si retiene el poder.