Encuesta: Victoria Villarruel, segunda en el ranking de dirigentes para revitalizar al PRO de Mauricio Macri

En medio del debate interno por la renovación del PRO , una encuesta nacional de la consultora CB arroja un dato político clave: la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece como la segunda figura con mayor capacidad para revitalizar el partido fundado por Mauricio Macri .

El relevamiento, que se elaboró en base a 2.630 casos, ubica en primer lugar al propio Macri con el 34,9% de las menciones, pero muy cerca se posiciona Villarruel ( 30,8% ), quien mantiene un largo enfrentamiento con el presidente Javier Mile i . Detrás, aparecen referentes históricos del partido como María Eugenia Vidal ( 20,7% ) y Rogelio Frigerio ( 13,6% ).

El dato cobra especial relevancia en un contexto donde el PRO atraviesa una etapa de redefinición tras la derrota electoral de 2023 y el ascenso de La Libertad Avanza (LLA). Como viene contado Letra P , el partido amarillo debate puertas adentro si avanzar hacia una renovación profunda de liderazgos y discurso o reafirmar su identidad original bajo la conducción de Macri .

Desde hace tiempo, distintos sectores del PRO remarcan la necesidad de aggiornar el partido para no perder competitividad frente a Milei, quien logró captar buena parte del electorado de centroderecha. En ese marco, la encuesta sugiere que una porción significativa de la sociedad no solo avala una renovación, sino que incluso está dispuesta a pensarla con dirigentes por fuera de la estructura tradicional del macrismo.

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El crecimiento de los outsiders

Según el sondeo, el clima social favorece este tipo de movimientos: el 37,3% afirma que ya no confía en los políticos tradicionales, mientras que el 34% considera que “nadie resuelve” y que se necesitan figuras nuevas. Ese desencanto alimenta la demanda de renovación que atraviesa no solo al PRO, sino a todo el sistema político.

En este contexto, crece la figura del pastor evangélico Dante Gebel, quien la semana pasada estuvo en la Argentina y dio varias entrevistas, pero sin confirmar si finalmente presentará una candidatura para las elecciones de 2027. "Teniendo un buen equipo, yo me animo, y después no hay rivales chicos", dijo en declaraciones al streaming Gelatina cuando le preguntaron si sería candidato presidencial.

Como contó José Maldonado en Letra P, durante su estadía en el país, Gebel se reunió con la CGT, con el gobernador Martín Llaryora (Córdoba) y con empresarios.

El desafío del PRO

De cara a 2027, el desafío para el PRO parece claro: redefinir su liderazgo y su propuesta en un escenario donde las fronteras entre espacios se vuelven más difusas. La aparición de Villarruel segunda en el ránking da cuenta de la búsqueda de nuevos referentes dentro del electorado opositor.

Como contó Gabriela Pepe en este medio, antes del Mundial, Macri saldrá de recorrida por la región de Cuyo, visitará Santa Fe y Paraná y, si llega, también volará a la Patagonia y al noroeste. La actividad se intensificará en la segunda mitad del año, cuando avanzará provincia por provincia.