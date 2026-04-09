ELECCIONES 2027

Javier Milei, en su peor momento: por primera vez, una encuesta da ganador a Axel Kicillof en un mano a mano

Los datos del último estudio de Trends reflejan el impacto político del AdorniGate. Intención de voto, imagen negativa y la gestión del Gobierno.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Javier Milei vs. Axel Kicillof

Javier Milei vs. Axel Kicillof

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Susana Maidana

El estudio de la consultora Trends, elaborado en base a 2.000 casos de todo el país, refleja un clima social adverso para La Libertad Avanza (LLA). Según los datos, el 57% tiene una visión negativa sobre el futuro del país, frente a un 37% que mantiene expectativas positivas. Ese pesimismo se traduce también en la evaluación del Gobierno: un 59% califica de manera negativa la gestión de Milei, mientras que solo el 39% la considera positiva.

Sin embargo, el dato más sensible para el oficialismo aparece en el plano electoral: ante la posibilidad de una segunda vuelta, el 45% votaría por Kicillof y el 42% haría lo propio por Milei. En tanto, el 8% anularía su voto o votaría en blanco y el 5% restante no respondió la pregunta. De esta manera, el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner se consolida como una figura competitiva a nivel nacional y se posiciona como principal referente opositor.

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Elecciones 2027

La encuesta muestra un escenario todavía abierto de cara a 2027, pero con señales de reconfiguración. Al medir la intención de voto por espacios, LLA conserva un núcleo duro relevante (35%), aunque aparece condicionado por el desgaste de la gestión y el clima económico. De hecho, registra una caída de ocho puntos porcentuales en comparación con la cifra de diciembre de 2025 (43%).

En paralelo, el espacio referenciado en Kicillof cosecha el 37% de intención de voto y logra consolidar una base competitiva de cara a la carrera presidencial. Asimismo, el peronismo comienza a captar parte del voto opositor disperso, en un contexto de marcada polarización. Aun así, el nivel de indecisos y la distancia hasta la elección sugieren que el escenario permanece abierto y sujeto a la evolución de la situación económica y política en los próximos meses.

Imagen negativa

En cuanto a la imagen de los dirigentes, la encuesta refleja un escenario de desgaste generalizado en la dirigencia política, con diferenciales mayormente negativos. Milei registra un 42% de imagen positiva frente a un 58% negativa, mientras que Kicillof tiene un 39% de valoración positiva y 57% negativa.

Por su parte, CFK alcanza un 37% de imagen positiva y 60% negativa. El resto de los dirigentes presenta números aún más desfavorables: Mauricio Macri obtiene un 36% de valoración positiva y 62% negativa, al igual que Victoria Villarruel (33% positiva y 59% negativa). Más rezagados aparecen Manuel Adorni (30% positiva y 64% negativa), y Karina Milei (27% positiva frente a 67% negativa).

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El impacto del escándalo que protagoniza Manuel Adorni

El relevamiento, que se realizó en marzo, también deja entrever un desgaste en otros aspectos clave de la gestión. La percepción sobre la inflación, uno de los ejes centrales del discurso oficial, muestra que la mayoría (69%) cree que no está bajando. El 28% afirma que el índice sí está descendiendo. A esto se suma una tendencia desfavorable en la evaluación del rumbo del Gobierno y en sus formas de conducción.

El escenario se complejiza aún más con el impacto de la polémica que involucra al jefe de Gabinente, Manuel Adorni, quién es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El 74% considera que la situación relacionada con sus viajes y gastos representa un problema, lo que contribuye a erosionar la credibilidad del Gobierno. En tanto, el 22% cree que es un tema "exagerado por los medios" de comunicación.

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