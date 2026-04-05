Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de traicionarlo y querer boicotear su gestión

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Javier Milei volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de traicionarlo y boicotear su gestión. El mandatario sostuvo que su compañera de fórmula se junta “con gente verdaderamente complicada” y que todo “lo venía pergeñado desde 2021”, cuando accedieron juntos a la Cámara de Diputados.

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En una entrevista que le concedió al medio español El Debate, el Presidente afirmó que la vice habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicos en el exterior. "A la luz del comportamiento de Villarruel no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran. Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021", disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040750393152479477?s=20&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL

Entrevista para El Debate de España.

VLLC!https://t.co/vn9lsPeanH — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026 Los cañones contra Victoria Villarruel El jefe de Estado recordó que este distanciamiento comenzó con la ausencia de la vice en la firma del Pacto de Mayo, en julio de 2024, cuando adujo un cuadro gripal. "Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile", remarcó, en referencia a un show militar desplegado en Palermo para celebrar el Día de la Independencia, en el que la fórmula se paseó en un tanque de guerra.

milei villarruel en tanque.jpg Victoria Villarruel y Javier Milei, con los tanques en la calle. Según el Presidente, tras aquel episodio, Villarruel "se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada", en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.

Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro, en octubre de 2024, con la exmandataria María Estela Martínez de Perón. Milei cuestionó la decisión de Villarruel de "rendir tributo a Isabel Perón" y de inaugurar un busto en su honor en la cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno.

victoria-villarruel-javier-milei-tedeum Javier Milei con Martín Menem y Victoria Villarruel. También acusó a la vicepresidenta de “retrasar el tratamiento de la Ley Bases”, según Milei, uno de los hitos de su gestión. El mandatario argentino dejó en claro que la relación institucional está reducida al mínimo y que la desconfianza entre ambos es total.

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