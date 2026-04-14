Una encuesta ubica al gobierno de Javier Milei como el segundo más corrupto desde 1983

El gobierno de Javier Milei se ubica como el segundo más corrupto desde el regreso de la democracia, solo por detrás de Cristina Fernández de Kirchner. El dato surge de la última encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados, en medio del escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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El relevamiento, elaborado en base a 2.500 casos de todo el país, vuelve a poner en el centro del debate la percepción de la opinión pública sobre la corrupción en la política argentina y genera preocupación en La Libertad Avanza. El 31,3% de las personas consultadas considera a la actual gestión como la más corrupta desde 1983, ubicándola en segundo lugar detrás del 44,4% que señala al kirchnerismo. Bastante más atrás aparecen otros gobiernos, como el de Mauricio Macri (5,7%) y el de Carlos Menem (8,4%).

El dato resulta significativo en un contexto donde la administración libertaria buscó instalar un discurso de ruptura con la “casta política”, uno de los ejes centrales de la campaña que llevó a Milei a la presidencia en 2023. Sin embargo, ese relato parece caerse a pedazos en la opinión pública de cara a las elecciones del próximo año.

Captura de pantalla 2026-04-14 153215 El impacto del caso Manuel Adorni El informe también indaga sobre el impacto del escándalo vinculado al jefe de Gabinete, quien quedó en el ojo de la tormenta por sus viajes al exterior y las inconsistencias en su patrimonio. El 39,3% señaló que lo que más le molestó fue el uso de recursos públicos, seguido por un 33,9% que apuntó a la contradicción política. En contraposición, un 17,3% dijo que le molestó "la cobertura de los medios" y el 7,8% afirmó que "no le molestó nada" lo ocurrido con el vocero.

Estos datos sugieren que el episodio Adorni no solo tuvo repercusión mediática, sino que también incidió en la percepción pública sobre la transparencia del Gobierno. Incluso entre quienes tienen una imagen negativa de Milei, el rechazo al uso de recursos estatales en este caso se vuelve particularmente marcado. El caso Adorni no es el único escándalo que salpicó al oficialismo.

En sus primeros meses de gestión, Milei quedó atravesado por episodios que alimentaron cuestionamientos por presunta corrupción y uso de recursos públicos. Entre ellos, el caso $LIBRA y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ambos actualmente bajo investigación en la Justicia. La imagen de Javier Milei, en caída La encuesta de Giacobbe, una consultora cercana al Gobierno, también muestra un deterioro en la imagen de jefe de Estado y se suma, así, a los informes que viene analizando Letra P. La valoración negativa ( 55,6%) del mandatario supera ampliamente a la positiva (36,1%), consolidando una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses. Ese diferencial marca un escenario de creciente desgaste, en el que el apoyo inicial convive con niveles cada vez más altos de rechazo. Una mala noticia para Milei, quien sueña con un segundo mandato. Pro su parte, la senadora Patricia Bullrich aparece con 37,2% de imagen positiva y 51,9% negativa, mientras que el líder del PRO, Mauricio Macri, tiene un 36,1% de valoración positiva y 55,6% negativa. De la vereda de enfrente, la expresidenta CFK suma 25,6% de imagen positiva y 60,1% negativa; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marca 26,8% de positiva y 55,2% de negativa. En tanto, el vocero Adorni registra 34,8% de imagen positiva frente a 50,8% negativa, en un contexto marcado por la polémica que protagoniza. Captura de pantalla 2026-04-14 161527

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