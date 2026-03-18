En el peor momento de Javier Milei, Mauricio Macri juega con ser alternativa en 2027

La fecha le cayó como anillo al dedo a Mauricio Macri . En el peor momento de Javier Milei , con escándalos de corrupción y encuestas a la baja, el Consejo Nacional del PRO se reunirá este jueves en Parque Norte para dar una muestra de despliegue territorial y decir que el partido amarillo trabajará para ser alternativa nacional en 2027 .

El expresidente estará a cargo del cierre del evento partidario en el que habrá una nutrida participación de dirigentes, entre diputados, senadores, legisladores provinciales, intendentes, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y los equipos de la Fundación Pensar, que lidera María Eugenia Vidal.

Para el PRO será una demostración de fuerza y una posibilidad de marcar su posicionamiento respecto del gobierno de Milei, al que todavía acompaña sin fisuras en el Congreso a pesar de los chispazos que asoman, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza ya dispara a cara descubierta contra Jorge Macri a través de la legisladora Pilar Ramírez , ladera de Karina Milei.

Aunque no dará nombres, Macri quiere confirmar en su discurso que el PRO tendrá un candidato propio en las elecciones presidenciales . Pero el expresidente está tironeado entre dos sectores del partido amarillo. Hay una línea dura que espera desesperadamente que el expresidente marque diferencias con Milei y anuncie un camino alternativo, mientras otros dirigentes buscan mantener un equilibrio en su diálogo con el Gobierno.

“No encuentro un entrerriano en la calle que me pregunte cómo va a ser la conformación electoral de nuestra fuerza política en 2027. Hay ganas de que a este proceso le vaya bien y no tener una nueva frustración”, dijo este miércoles Frigerio en diálogo con Infobae. El gobernador dice que no está solo en su postura.

Frigerio fue uno de los dirigentes del PRO que cerró un acuerdo con la tropa libertaria en su distrito el año pasado. Hasta le cedió al partido violeta la lista completa de senadores. En la Ciudad, en cambio, Jorge Macri nunca estuvo cómodo con la alianza, toda vez que LLA le no oculta que quiere pelearle la Jefatura de Gobierno. En los últimos días recibió una buena noticia con la caída en desgracia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el escándalo del viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/221radio/status/2031502983867793902&partner=&hide_thread=false Milei: “Hace rato que ya no hablo con Milei”



Macri habló sobre su relación con el Presidente



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En el PRO tienen fresco que Macri criticó la designación de Adorni como ministro coordinador, tras las elecciones legislativas. El expresidente abogaba por la permanencia en el cargo de Guillermo Francos, pero Milei no lo escuchó.

Alerta encuestas para Javier Milei

Como contó Letra P, en la Casa Rosada ya se preparan para el anuncio del PRO, pero le bajan el precio. “No sacan más del cuatro por ciento”, ironizan. No es poco. Las encuestas de las últimas semanas muestran al Gobierno en caída libre, en jaque por los escándalos de corrupción y la crisis económica.

En el macrismo saben que a Milei no le sobra nada. La capacidad de daño de Macri está intacta, aunque el PRO sacara menos de diez puntos si jugara con una boleta propia. Vidal fue la semana pasada a Infobae a recordar que "sin Macri no había Milei". Todavía falta mucho y la realidad argentina es cambiante. “Tenemos que pensar para qué queremos poner un candidato propio, qué tenemos para ofrecer”, dicen en el PRO.

1771704004026-macri-y-milei Otras épocas: abrazo entre Milei y Macri.

La relación entre Macri y Milei está más fría que nunca. “Hace rato que ya no hablamos”, dijo el expresidente la semana pasada, en su visita a Expoagro, donde dijo que “la Argentina está luchando por lograr la estabilidad macroeconómica”, pero remarcó que “el riesgo país no baja”.

La frase está a tono con las críticas que el líder del partido amarillo le viene haciendo a la administración libertaria casi desde el comienzo, con elogios al rumbo económico, pero señalamientos sobre la gestión, la política y las formas. Para Milei, eso es un activo. “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”, dijo el Presidente después de su agitado discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

PRO: principios, realidad, oportunidad

El evento estuvo organizado por el secretario general del partido, Fernando de Andreis. Comenzará a las 10 y contará con tres momentos, identificados con las tres letras que forman el nombre del partido, PRO. El primero será el de los “Principios” y estará encabezado por Vidal, a cargo de la Fundación Pensar, el think tank del partido. La exgobernadora bonaerense anda de recorrida por las provincias, con seminarios y actividades. Esta semana estuvo en Jujuy junto al gobernador radical Carlos Sadir.

La segunda parte, “Realidad”, estará a cargo de los dirigentes que tienen responsabilidad de gestión, los gobernadores Frigerio, Torres y el jefe de Gobierno. Jorge Macri hablará sobre los nuevos proyectos de transformación de la Ciudad.

El cierre estará a cargo de Macri. Bajo el lema “Oportunidad”, el expresidente bajará un discurso nacional, con análisis del panorama actual y plantará bandera para 2027.