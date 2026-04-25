De Andreis activó al PRO de Santa Fe para la campaña 2027 con la consigna "Macri presidente"

Mauricio Macri empieza a mover fichas seriamente pensando en una posible candidatura a presidente en 2027. Por eso, Fernando De Andreis estuvo en Rosario este viernes con un mandato: activar el engranaje pensando en que el PRO sea protagonista a nivel nacional y con candidaturas en cada ciudad de Santa Fe.

"Nos sorprendieron las ganas y el empuje. Mauricio está muy entusiasmado", fueron las primeras impresiones que recogió Letra P tras el encuentro que juntó al alfil del expresidente con un grupo reducido de dirigentes. En la previa, la búsqueda fue esa: evitar trascendidos y que la reunión sea con las principales cabezas. El armado estuvo a cargo de la presidenta del partido en Santa Fe , Gisela Scaglia , quien también acompañó al dirigente en la Bolsa de Comercio de Rosario y en un encuentro con Leonel Chiarella , el presidente de la Unión Cívica Radical .

“Hay voluntad de armar un equipo para encabezar y tener una alternativa”, resaltaron distintas fuentes del partido tras el encuentro. Cristian Cunha , Lucas Incicco , Renata Ghilotti , Germán Mastrocola , Germana Figueroa Casas , Sebastián Mastropaolo , Agapito Blanco , Anita Martinez , Hernán Franco y Ely Litvac formaron parte del encuentro con De Andreis.

En ese marco, la búsqueda es concreta: comenzar a juntar voluntades para la construcción de una alternativa ante una potencial candidatura de Macri , aunque esta no esté confirmada. “No lo necesita, puede decidirlo una noche antes porque tiene el conocimiento", aclaran en el espacio y agregan: "Lo que hay son unas ganas y un empuje como hace mucho no veía”. “Si no juega él, que sería raro -sumó otro-, el PRO igual va a tener un presidenciable”.

En esa búsqueda, la misión para la dirigencia santafesina fue convocar a quienes ven nuevamente en el expresidente una alternativa. “Y son cada vez más los que ven en él la esperanza”, confían. Inclusive, según dicen, ven a dirigentes que se pasaron a las filas de La Libertad Avanza arrimándose al fogón. “Si no les dieron lugar hasta ahora, imaginate el año que viene”, ironizan sobre el entramado libertario. Allí, ven que la caída de la imagen del gobierno empuja a la posible aspiración de Macri. “Cada cosa que le pasa a Milei nos sirve”, advierten.

Visita en agenda

Macri recalará más pronto que tarde en Santa Fe. En la gira pensada por su equipo, está previsto un encuentro entre las ciudades de Santa Fe y Paraná para mayo. La intención es aunar fuerzas con Entre Ríos y por ello, tras pasar por Rosario, De Andreis viajó a Paraná a verse con Rogelio Frigerio, con quien el líder del PRO compartirá actividad llegado el momento.

pullaro macri

En esa gira, el armado de la agenda también incluirá un encuentro con Maximiliano Pullaro. “Mauricio siempre visita a los gobernadores cuando va a las provincias, y Maxi siempre lo recibió”, explicaron. El propio gobernador se mostró predispuesto a poder construir junto al tandilense.

Tras ello, el Mundial servirá como pulmón para la política, y luego que frene la pelota retomará la agenda con un encuentro en Rosario. “Vinieron con una agenda súper federal, de buscar fuerza política desde ahí”, agregaron entre los presentes.

Santa Fe, de la intervención a la provincia ejemplo

“Pasamos de la posiblidad de que intervengan el partido a ser el ejemplo en tres meses”, dijeron sobre la opinión que bajó De Andreis en cuanto a la situación partidaria. Según manifestaron, en Buenos Aires ven la consolidación de la estructura como un paso adelante y por ello buscarán maximizar la cantidad de candidatos en las localidades de la provincia, aunque sin resignar la actitud coalicionista en Unidos.

“En general no tenemos problemas. Rosario es el único caso con varios candidatos -Anita Martinez y Cunha son algunos de los que levantaron la mano-”, apuntaron mencionando a otros casos como Coco Bascolo en Reconquista y Mauricio Basso o Hugo Menossi en Rafaela, mientras que trabajan en coordinación con otros gobiernos locales como con Juan Pablo Poletti en Santa Fe o con Chiarella en Venado Tuerto. “Fue una muy buena reunión”, dijeron tras el encuentro con el también presidente de la UCR. Allí también, otro punto clave: "No será una construcción amarilla, será multicolor".