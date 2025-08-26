CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debe dar explicaciones por el Karinagate

El 94,5% asegura estar al tanto del escándalo que salpica a Karina Milei y a los Menem. Las responsabilidades y las elecciones. Los datos de Management & Fit.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debería dar una explicación por el Karinagate

Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debería dar una explicación por el Karinagate

Notas Relacionadas
Javier Milei en Junín: ni una palabra del Karinagate, kirchnerismo Nunca Más y fantasma del fraude
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Milei en Junín: ni una palabra del Karinagate, kirchnerismo Nunca Más y denuncia de fraude electoral presunto

Por  María Martha San Martín
Captura de pantalla_26-8-2025_144555_

La veracidad de las denuncias de corrupción

El sondeo, que tiene un margen de error de +/-3.1% y un nivel de confianza de 95%, señala que el 59,2% cree que los audios y las denuncias de corrupción son verdaderos, mientras que apenas un 11,8% los atribuye a una jugada electoral o a una interna política.

En cuanto a las responsabilidades, el 26,8% apunta a toda la gestión nacional y un 24,5% a Karina Milei, principal operadora política del gobierno libertario. Los primos Lule y Martín Menem también aparecen en la lista de señalados, con lo cual la percepción de involucramiento se concentra en el núcleo más cercano a Javier Milei.

De hecho, este lunes los dos rompieron el silencio (a su modo) y salieron a refutar las acusaciones. El subsecretario de Gestión Institucional utilizó las redes sociales para defenderse de las denuncias, que atribuyó a "una burda operación del kirchnerismo". Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados dio una entrevista televisiva y dijo que todo se trataba de una "monumental operación política". Como contó Letra P, la decisión de dar una respuesta pública fue tomada por la mesa chica de la Casa Rosada durante el fin de semana.

Sobre la filtración de los audios, la hipótesis más instalada entre la opinión pública es que detrás estuvo el peronismo/kirchnerismo (31,7%), seguido por el macrismo (15,7%) y sectores internos del oficialismo. En rigor, el 10,6% cree que las conversaciones salieron a la luz por obra del asesor Santiago Caputo (en constante tensión con Karina Milei) y otro 10,6% atribuye las filtraciones a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace tiempo está enfrentada al jefe de Estado.

El escándalo ANDIS y su efecto en la confianza pública

Más de la mitad de las personas encuestadas (56,1%) afirma que el caso redujo su confianza en el gobierno de Milei, frente a un 42,8% que sostiene que su visión no se modificó. La desconfianza aumenta entre las mujeres, señala la encuesta.

Pese a la magnitud del escándalo, el sondeo señala que el 82,6% no cambiaría su voto en las próximas elecciones legislativas. La estabilidad del voto se da principalmente entre varones y menores de 40 años. Entre quienes mencionan que sí podrían modificarlo, 16.2%, aumenta la proporción entre mujeres.

La tormenta se desató un momento sensible para el oficialismo, que enfrenta tensiones internas y necesita consolidar apoyos de cara a las elecciones legislativas. La primera prueba del impacto del caso se verá el 7 de septiembre, cuando el electorado bonaerense concurra a las urnas para elegir a sus representantes en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

La figura de Karina Milei aparece especialmente golpeada: no solo concentra una porción significativa de responsabilidad, según las personas encuestadas, sino que también queda en el centro de las críticas opositoras, que la acusan de manejar discrecionalmente cargos y contratos.

Los datos completos de la encuesta

Caso Spagnuolo 0825 (1)

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Karina Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Karina Milei bajo la lupa por el escándalo Spagnuolo: ¿cómo impacta en la imagen del Gobierno?

Cuatro analistas evalúan para Letra P el impacto del escándalo del pago de coimas a la hermana de Javier Milei en la legitimidad de la gestión y las elecciones.
Javier Milei.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Milei activó el cono del silencio por el escándalo de la ANDIS y prepara el lanzamiento de la campaña

Evita mencionar a Diego Spagnuolo y de las supuestas coimas. Bajada de línea para que nadie hable. Agenda electoral como si nada y fotografía con candidatos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

En noviembre de 2022, el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, inauguró el centro de distribución de la Suizo Argentina en Tucumán. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Tucumán: Bussi le apunta a Manzur y pide derogar los beneficios que le otorgó a la Suizo Argentina

Por  Fernando Stanich
La corrupción, invisible y transversal (Imagen generada con inteligencia artificial -Gemini-).
LA QUINTA PATA

¿Para qué sirve la corrupción?

Por  Marcelo Falak
Javier Milei
LETRA PEPE

Agosto maldito

Por  Gabriela Pepe
Una imagen posteada en las últimas horas por el gobernador de California, Gavin Newsom, en el marco de su cambio de estilo. CFK lo hizo para batallar contra Javier Milei.
PROGRES VERSUS ULTRAS

CFK for export: del Che Milei a un Che Trump del gobernador demócrata de California

Por  Juan Rezzano