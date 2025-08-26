Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debe dar explicaciones por el Karinagate

El 81% de las mil personas consultadas en el estudio, realizado el 25 y el 26 de agosto en todo el país, considera que el jefe de Estado debe rendir cuentas sobre las expresiones del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), en tanto el 61,3% señala que debería hacerlo de manera urgente. Sin embargo, el Presidente eligió el camino del silencio y no se refirió al hecho ni siquiera en las redes sociales .

El informe revela que es altísimo el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre el Karinagate : el 94,5% dijo estar al tanto del presunto esquema de sobornos dentro del gobierno de La Libertad Avanza y una amplia mayoría ( 73,2% ) considera que se trata de un hecho grave , con una mayor percepción de gravedad entre mujeres y sectores con nivel educativo alto.

El sondeo, que tiene un margen de error de +/-3.1% y un nivel de confianza de 95%, señala que el 59,2% cree que los audios y las denuncias de corrupción son verdaderos, mientras que apenas un 11,8% los atribuye a una jugada electoral o a una interna política.

En cuanto a las responsabilidades, el 26,8% apunta a toda la gestión nacional y un 24,5% a Karina Milei , principal operadora política del gobierno libertario. Los primos Lule y Martín Menem también aparecen en la lista de señalados, con lo cual la percepción de involucramiento se concentra en el núcleo más cercano a Javier Milei.

De hecho, este lunes los dos rompieron el silencio (a su modo) y salieron a refutar las acusaciones. El subsecretario de Gestión Institucional utilizó las redes sociales para defenderse de las denuncias, que atribuyó a "una burda operación del kirchnerismo". Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados dio una entrevista televisiva y dijo que todo se trataba de una "monumental operación política". Como contó Letra P, la decisión de dar una respuesta pública fue tomada por la mesa chica de la Casa Rosada durante el fin de semana.

Sobre la filtración de los audios, la hipótesis más instalada entre la opinión pública es que detrás estuvo el peronismo/kirchnerismo (31,7%), seguido por el macrismo (15,7%) y sectores internos del oficialismo. En rigor, el 10,6% cree que las conversaciones salieron a la luz por obra del asesor Santiago Caputo (en constante tensión con Karina Milei) y otro 10,6% atribuye las filtraciones a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace tiempo está enfrentada al jefe de Estado.

El escándalo ANDIS y su efecto en la confianza pública

Más de la mitad de las personas encuestadas (56,1%) afirma que el caso redujo su confianza en el gobierno de Milei, frente a un 42,8% que sostiene que su visión no se modificó. La desconfianza aumenta entre las mujeres, señala la encuesta.

Pese a la magnitud del escándalo, el sondeo señala que el 82,6% no cambiaría su voto en las próximas elecciones legislativas. La estabilidad del voto se da principalmente entre varones y menores de 40 años. Entre quienes mencionan que sí podrían modificarlo, 16.2%, aumenta la proporción entre mujeres.

La tormenta se desató un momento sensible para el oficialismo, que enfrenta tensiones internas y necesita consolidar apoyos de cara a las elecciones legislativas. La primera prueba del impacto del caso se verá el 7 de septiembre, cuando el electorado bonaerense concurra a las urnas para elegir a sus representantes en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

La figura de Karina Milei aparece especialmente golpeada: no solo concentra una porción significativa de responsabilidad, según las personas encuestadas, sino que también queda en el centro de las críticas opositoras, que la acusan de manejar discrecionalmente cargos y contratos.

Los datos completos de la encuesta