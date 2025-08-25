El Gobierno cree que el escándalo ANDIS le complica las elecciones y pone en marcha el operativo defensa

Seis días después de que se difundieran los primeros audios de Diego Spagnuolo , donde habla de presuntas coimas que salpican a Karina Mile i , el Gobierno salió del ostracismo y decidió poner en marcha un operativo de defensa pública. El objetivo es despagarse del escándalo que golpea a varios de sus principales funcionarios y evitar un impacto mayor en las elecciones bonaerenses.

Hasta entonces, la Casa Rosada sólo se había referido al caso en el que se investiga una supuesta operatoria de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y por medio de un mensaje publicado en las redes sociales por la Vocería Presidencial . Este lunes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem , rompieron el silencio y negaron las acusaciones.

En la cúpula de La Libertad Avanza le dijeron a Letra P que pusieron en marcha el operativo de defensa recién este lunes porque esperaban los primeros avances en la Justicia y porque no tenían suficiente información interna para dar declaraciones públicas. Como parte del escándalo, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, intervino el organismo y puso a recolectar datos para aportar al interventor a Alejandro Vilches .

"No sabemos todavía qué impacto electoral tendrá (el escándalo), pero esto indudablemente es algo que nos golpea", analizó en estricto off de record un funcionario que sigue el minuto a minuto del caso. Incluso, otro integrante de la administración libertaria comparó la difusión de los audios de Spagnuolo con la filtración de los videos de José López , que significó un duro golpe para el kirchnerismo en sus últimos meses de Gobierno.

La decisión de dar una respuesta pública, como las que protagonizaron los Menem, se tomó en la mesa chica de la Casa Rosada durante el fin de semana. Suelen participar en esta instancia la secretaria General Karina Milei , el estratega presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni , además del secretario de Gestión Institucional y el presidente de la Cámara de Diputados.

Comunicado: Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es…

De hecho, parte de esta misma mesa se reunió este lunes poco antes del mediodía en el Salón Norte de Balcarce 50, aunque para avanzar con los detalles de la campaña nacional, de cara a las elecciones del 26 de octubre. "Nuestro enemigo es el kirchnerismo", repiten en el oficialismo para indicar que la estrategia de sus candidatos será apuntar contra el gobierno de Axel Kicillof, y apuntar contra este sector de la oposición por hacer una "utilización política" de los audios.

diego-spagnuolo-con-karina-milei-lule-menem-y-IXUKVV2PAJB4HCSR4SI6QHU6EM.jpeg El exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.

"Esto no se difundió por fuego amigo", repiten en la cúpula libertaria, sin embargo, todavía no tienen claro quién filtró el material y quién era el interlocutor de Spagnuolo. Tal es la incertidumbre en LLA que creen que aparecerán aún más audios, y no descartan tampoco la difusión de videos. "Sabemos que hay más, pero no nos generará mayor problema", sostienen.

Los nuevos audios que señalan a Sandra Pettovello y Diana Mondino

El periodista Jorge Rial dio a conocer en su programa en Radio 10 dos nuevos fragmentos de Spagnuolo. "Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene el hoy desplazado funcionario. La excanciller fue desplazada de su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera.

En el otro material, el exdirector de ANDIS apuntó también contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclamó.

Pese a las nuevas revelaciones, el Presidente todavía no habló del tema, y mucho de sus otros integrante de su partido también eligieron el silencio. Este lunes, la legisladora karinista Pilar Ramírez ingresó al Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde funciona la base de operaciones de Caputo, sin dar declaraciones y Lule Menem bajó de manera notoria su visibilidad en los mismos pasillos de la sede de Gobierno. Desde las 18, los hermanos Milei lanzarán desde Junín la campaña nacional, rodeados de sus principales candidatos, por lo que habrá mucha expectativa sobre el discurso que brindarán.