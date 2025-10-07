Javier Milei, ante el muro: ¿hay alguien afuera?

Javier Milei en el Movistar Arena. Los parecidos con Pink, el protagonista de The Wall, ¿son pura coincidencia?
El show de Javier Milei en el Movistar Arena.
En la noche lisérgica del lunes, paralizado una vez más en la estupefacción frente al circo de la resurrección que desplegaba Javier Milei en el Movistar Arena, me imaginé al Presidente en la piel de Floyd Pinkerton (Pink), el protagonista de The Wall, la película de Alan Parker basada en la monumental obra músico-filosófica de la banda británica Pink Floyd (específicamete, del propalestino Roger Waters), un manifiesto antisistema y antifascismos que permite tantas interpretaciones como personas se expongan a una experiencia fascinante y perturbadora.
Siento que uno de mis cambios está llegando. Siento que uno de mis cambios está llegando.
Me lo imaginé estallando de furia, destrozando el televisor y demoliendo el hotel de Olivos.
Yo que viví entre fachistas (...) Yo fui educado con odio y odiaba la humanidad (...) Ahora no estoy más tranquilo, y por qué tendría que estar todos crecimos sin entender y todavía me siento un anormal Yo que viví entre fachistas (...) Yo fui educado con odio y odiaba la humanidad (...) Ahora no estoy más tranquilo, y por qué tendría que estar todos crecimos sin entender y todavía me siento un anormal
Me lo imaginé, después, despatarrado otra vez en su sillón, rodeado por las ruinas de su hotel de lujo prestado, herido y derrotado. Confortablemente adormecido. Y enseguida asistido por los tipos que necesitan que el show siga, pese a que el frontman parece roto, vacío.
Me lo imaginé golpeando el muro y preguntándose si queda alguien del otro lado, afuera del núcleo duro de fanáticos, el tercio de la primera vuelta de 2023 al que se propuso cebar en la noche lisérgica del lunes con su show para el club de los convencidos.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Hay alguien ahí afuera?
