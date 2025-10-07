Córdoba: una encuesta da ganador a Juan Schiaretti en medio del desinterés de más de la mitad del electorado

El trabajo, que se realizó con entrevistas domiciliarias, sobre más de 800 casos, muestra en tercer lugar, con 13,5%, a Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba. Cuarto, con 4,1%, Ramón Mestre de la UCR. En quinto lugar, con 2,6%, las listas de Fuerza Patria, con Pablo Carro, y el FIT-U, con Liliana Olivero, 2,6%.
De acuerdo a los registros, un 40% de los cordobeses evalúa negativamente la situación del país. Tal cifra es siete puntos superiores a la medición de abril de este año y 13 más que en noviembre del pasado año. Un 39% califica como regular la situación, tres puntos menos que hace cinco meses.
Sept-Oct 25. Informe encuesta provincial (5)
La encuesta de Comparactiva da ventaja al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti
La situación económica, antes que la sucesión de escándalos por corrupción que involucra a funcionarios nacionales, parece ser la principal razón del desplome en el análisis. Mientras que un 25% de los encuestados define como mala o muy mala su situación económica, un 49% se estira hasta la categoría regular.
Entre los ítems que más preocupan a los cordobeses ya se ubican el nivel de los salarios (19%), el desempleo (15%) y la inflación (9%). Al tope, inamovible, la inseguridad, luz de alerta que también detecta la gobernación provincial.
Consecuencia de tales apreciaciones, el gobierno nacional llegó a un 46% de imagen negativa, ocho puntos más que noviembre de 2024 (punto más elevado de la aprobación libertaria según varias consultoras), siete más que en abril de esteaño.
Pese a tal caída, la imagen positiva del presidente, empero, se mantiene en 53 puntos, la misma cifra que todavía valúa positivamente su gestión.
Apatía en Córdoba
Sin embargo, por encima de la proyección de adhesiones, la investigación alumbró un dato que debiera preocupar a todas las fuerzas: el 54% de las personas abordadas manifestó desinterés en el proceso electoral.
Un desglose de esa cifra resulta aún más inquietante: el 53% de los apáticos, equivalentes a un 29% del total, eligió la opción “nada de interés” por las elecciones legislativas.
El dato puede matizarse en su cotejo con la exigua cantidad de personas que respondieron que “seguramente no vaya a votar”: apenas el 2,4%. Los responsables de la encuesta, además de mencionar la existencia de un subregistro, apuntan al momento de reflexión que media entre la expresión del desencanto y la decisión de no ir a votar.
javier milei en córdoba
Javier Milei, en Córdoba
En un trabajo presentado hace una semana, la consultora Circuitos registró un 10% de cordobeses que respondieron que no irían a votar el 26 de octubre. Un 10,5% consideró “poco probable” su asistencia a las urnas.
El mismo estudio, que recorrió despachos y redacciones, asignaba una ventaja de diez puntos (32 a 22) a la lista de La Libertad Avanza sobre el combinado de Provincias Unidas.
Por su parte, Federico González y Asociados, que también ubica en tope al libertario Roca, ubica en sólo 4 puntos porcentuales la cantidad de personas que dicen que no concurrirán al 26-O. Similar registro muestra un reciente trabajo de la consultora Synopsis.
En la provincia, nadie espera una participación inferior al 70%, cifra que en sí se ubica por debajo del promedio histórico. Pero la clave será reconocer quiénes serán, genéricamente, los que prefieran afrontar las sanciones por ausentarse.