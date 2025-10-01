CLIMA SOCIAL

Encuesta: la imagen positiva de Javier Milei se derrumba y llega al 37,4%, la cifra más baja desde que inició su gestión

Son datos de Management & Fit. La percepción negativa trepó al 47,9%. La corrupción es el tema que más preocupa a la sociedad.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Se desploma la imagen de Javier Milei

La imagen del presidente Javier Milei se ubica en los niveles más bajos desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023. Según la última encuesta de Management & Fit, la percepción positiva del jefe de Estado se ubica en el 37,4% y la negativa trepó al 47,9%.

A menos de un mes de las elecciones legislativas, el estudio nacional también muestra que la aprobación de la gestión descendió a 43,8%, con una desaprobación del 53,6%, la más alta de su mandato. Es decir que cinco de cada diez personas no aprueba la gestión del libertario. El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 25 de septiembre con 2.600 personas.

La crisis económica del gobierno de Javier Milei

El sondeo también da cuenta de que el 50% de las personas consultadas admite tener dificultades para cubrir los gastos del mes, mientras que ocho de cada diez modificaron sus hábitos de consumo en el último año, principalmente postergando compras y recortando salidas. Las dificultades aumentan entre mujeres, mayores de 40 años y el nivel educativo bajo.

La corrupción, en la cima de las preocupaciones

En cuanto a las preocupaciones ciudadanas, la corrupción escaló al primer lugar con el 24% de las menciones, seguida por la inseguridad (16,8%). La inflación, que en meses previos lideraba las inquietudes, retrocedió posiciones. De hecho, el aumento de precios y tarifas aparece mencionado en el tercer lugar con el 15,9%. La pobreza y la desocupación se ubican en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Como contó Letra P, la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, donde se denunciaban presuntos pagos indebidos, impactó de lleno en la imagen presidencial y de su entorno. Desde mediados de agosto, justo antes de las elecciones bonaerenses, la corrupción pasó a ser el principal tema de preocupación de la sociedad, que las encuestas revelaron.

Es estudio de Management & Fit da cuenta de que un 60,1% considera que Milei tuvo responsabilidad sobre los supuestos hechos de corrupción del caso Spagnuolo. La mención de mucha responsabilidad aumenta entre mujeres y mayores de 40 años, a la vez que la baja responsabilidad se da entre varones.

Los datos completos de la encuesta

MANAGEMENT & FIT - Monitoreo Nacional (Septiembre)
Temas
