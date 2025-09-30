NUEVA ERA

Javier Milei reconoció que la economía "se desaceleró" y negó que Trump le haya pedido cancelar el swap chino

El Presidente responsabilizó al kirchnerismo y al Congreso por la caída de la actividad. Además, habló de su vínculo con Mauricio Macri.

Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo.

El presidente Javier Milei reconoció que la economía "se desaceleró fuertemente" y admitió que, tras mostrar signos de recuperación en el último año, experimenta una caída en la actividad y en los niveles de confianza. Sin embargo, responsabilizó al Congreso y al kirchnerismo.

Notas Relacionadas
José Luis Espert y Javier Milei.
La posta del Congreso

Teléfono para Milei: no hay plan financiero sin control del Presupuesto

Por  Mauricio Cantando

"La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo, básicamente lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso", apuntó el jefe de Estado este martes en A24 y criticó la "vocación destructiva del kirchnerismo, dispuesto a romper todo porque lo único que le importa es el poder".

Al ser consultado por los pedidos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ofrecer respaldo político y ayuda financiera, Milei negó que le haya pedido terminar el swap con China. "No me hablaron de eso", insistió el economista libertario y agregó: "Eso es falso, eso es falso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1973007305571512561&partner=&hide_thread=false

“Nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo, estamos trabajando en recomponerlo. La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero bueno, pero no es algo que no se pueda recomponer”, detalló Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1973032520087183602&partner=&hide_thread=false
Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei reversionó al Macri modelo 2019: "Vamos que se puede"

El Presidente ratificó el rumbo económico y pidió por las reformas laboral y tributaria que insinúa EEUU. Llamó a los argentinos “a no aflojar”.
José Luis Espert, el candidato (en problemas) de Javier Milei
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, el candidato (en problemas) de Milei

La Casa Rosada niega un impacto electoral tras la denuncia y señala al kirchnerismo. Cumbre para definir el rol del candidato en el último tramo de la campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Toto Caputo no logra acumular dólares y se queda sin podes de fuego para las elecciones.
EL CAMPEÓN TIENE MIEDO

Caputo compra menos dólares que lo esperado y se acorta su poder de fuego hasta las elecciones

Por  Lorena Hak
José Luis Espert, diputado antileyes de La Libertad Avanza.
BALA O BALA

Doctrina Espert: fuera de la ley, todo

Por  Juan Rezzano
Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, gobernadores de Chubut y Mendoza, en Comodoro Py. 
ENERGÍA FEDERAL

Tres gobernadores se suben al ring por la estatización de YPF para defender sus acciones en la petrolera

Por  César Pucheta
José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.
POR DEBAJO DEL RADAR

Argentina en el Narcosur

Por  Marcelo Falak