Encuesta: caen la imagen de Javier Milei, la aprobación a su gestión y la intención de voto

El 63% considera mala la situación económica. Con 53%, la corrupción es el problema principal. Crece la imagen de Axel Kicillof. Es un estudio de Atlas Intel.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei.

La popularidad del presidente Javier Milei cayó en septiembre por tercer mes consecutivo y más de la mitad de la población, el 53,7%, desaprueba su gestión, el nivel más alto desde que llegó al poder en diciembre de 2023, según una encuesta que ubica a la corrupción, el desempleo y la inflación como los principales problemas del país.

El trabajo realizado por Atlas Intel para la agencia Bloomberg News entre el 10 y el 14 de septiembre, con 5.315 casos, también exhibe una merma en la intención de voto a favor del oficialismo, de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán el 26 de octubre en todo el país. La diferencia entre La Libertad Avanza y el peronismo nucleado en Fuerza Patria se redujo de 6,3 a 4,2.

La tendencia se completa con otro dato poco alentador para la Casa Rosada que arroja la evaluación del gobierno de Javier Milei: casi el 50% de las personas encuestadas (49,5) lo considera malo y muy malo, contra un 16,3% que lo considera regular y un 33,4% que lo evalúa entre bueno y excelente, una caída de 5 puntos respecto de mayo de este año.

Corrupción, desempleo inflación, los principales problemas

Respecto de los problemas más importantes de la actualidad, la corrupción encabeza la lista con un 52,7%, un salto de 16 puntos entre agosto a septiembre, coincidente con el escándalo surgido por la filtración de audios que sacaron a luz acusaciones de cobro de coimas en la compra de medicamentos en el área de discapacidad.

El desempleo, con 31,8%, es visto como el segundo problema más importante, mientras que la inflación ocupa el tercer lugar con el 31,2%, pero con un crecimiento de 2 puntos respecto al mes de agosto.

Los indicadores empeoran cuando se evalúa la percepción sobre la situación económica actual, tras la contracción de la actividad en mayo y junio: el 63% la considera mala, mientras que el 50% y las expectativas a futuro cree que va a empeorar.

Menor diferencia en intención de voto y crece la imagen de Axel Kicillof

Con relación a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el relevamiento muestra a La Libertad Avanza con 39,8% de intención de voto, seguido por Fuerza Patria con 35,%, una diferencia que se redujo a 4,2 puntos respecto al mes anterior, cuando era de 6,3 puntos según la misma encuestadora.

En cuanto a la imagen de Milei, si bien sigue siendo el político con mejor valoración, también exhibe un retroceso: de 46% positiva pasó a 44%, lo mismo que la negativa, que pasó de 51% a 53%.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof con el 39% es el segundo político con mejor imagen y el que cosecha mayor crecimiento sostenido desde el mes de mayo, cuando su imagen reunía solo 26% de valoración positiva. Un total de 13 puntos de aumento.

