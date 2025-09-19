Encuesta: caen la imagen de Javier Milei, la aprobación a su gestión y la intención de voto

La popularidad del presidente Javier Milei cayó en septiembre por tercer mes consecutivo y más de la mitad de la población, el 53,7%, desaprueba su gestión, el nivel más alto desde que llegó al poder en diciembre de 2023, según una encuesta que ubica a la corrupción, el desempleo y la inflación como los principales problemas del país.
El trabajo realizado por Atlas Intel para la agencia Bloomberg News entre el 10 y el 14 de septiembre, con 5.315 casos, también exhibe una merma en la intención de voto a favor del oficialismo, de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán el 26 de octubre en todo el país. La diferencia entre La Libertad Avanza y el peronismo nucleado en Fuerza Patria se redujo de 6,3 a 4,2.
Mayor desaprobación, menor valoración del gobierno de Javier Milei
La tendencia se completa con otro dato poco alentador para la Casa Rosada que arroja la evaluación del gobierno de Javier Milei: casi el 50% de las personas encuestadas (49,5) lo considera malo y muy malo, contra un 16,3% que lo considera regular y un 33,4% que lo evalúa entre bueno y excelente, una caída de 5 puntos respecto de mayo de este año.
Corrupción, desempleo inflación, los principales problemas
Respecto de los problemas más importantes de la actualidad, la corrupción encabeza la lista con un 52,7%, un salto de 16 puntos entre agosto a septiembre, coincidente con el escándalo surgido por la filtración de audios que sacaron a luz acusaciones de cobro de coimas en la compra de medicamentos en el área de discapacidad.
El desempleo, con 31,8%, es visto como el segundo problema más importante, mientras que la inflación ocupa el tercer lugar con el 31,2%, pero con un crecimiento de 2 puntos respecto al mes de agosto.
Los indicadores empeoran cuando se evalúa la percepción sobre la situación económica actual, tras la contracción de la actividad en mayo y junio: el 63% la considera mala, mientras que el 50% y las expectativas a futuro cree que va a empeorar.
Menor diferencia en intención de voto y crece la imagen de Axel Kicillof
Con relación a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el relevamiento muestra a La Libertad Avanza con 39,8% de intención de voto, seguido por Fuerza Patria con 35,%, una diferencia que se redujo a 4,2 puntos respecto al mes anterior, cuando era de 6,3 puntos según la misma encuestadora.
En cuanto a la imagen de Milei, si bien sigue siendo el político con mejor valoración, también exhibe un retroceso: de 46% positiva pasó a 44%, lo mismo que la negativa, que pasó de 51% a 53%.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof con el 39% es el segundo político con mejor imagen y el que cosecha mayor crecimiento sostenido desde el mes de mayo, cuando su imagen reunía solo 26% de valoración positiva. Un total de 13 puntos de aumento.