Karinagate: crece el escándalo de las coimas que involucra a Lule Menem y se desploma la imagen de Milei

En medio del escándalo de las coimas en la compra de medicamentos en la ANDIS , la corrupción se instaló como la mayor preocupación ciudadana, con un salto de casi quince puntos en un mes, según la última encuesta nacional de Trespuntozero .

El sondeo, realizado entre el 22 y el 26 de agosto a 1200 personas de todo el país, muestra además cómo se desploman las imágenes de Javier Milei , Karina Milei , Martín Menem y Lule Menem , en un contexto marcado por el deterioro de la gestión nacional y un clima social enrarecido.

El dato más relevante de la medición de Karinagate es que el 44,5% de las personas encuestadas señaló a la corrupción como el principal problema del país. La cifra representa un incremento abrupto respecto a julio y deja en segundo plano a preocupaciones históricas como la pobreza (16,1%) o la inseguridad (13,2%).

La evaluación de la gestión del Gobierno nacional también muestra signos de desgaste. El 57% la considera negativa, mientras que solo el 39,9% la aprueba. Este último valor implica una caída de 8,1 puntos porcentuales en relación con el mes anterior. El rechazo predomina en todos los niveles educativos y es más marcado entre las mujeres (59,5%) y quienes tienen más de 50 años (56,7%).

Consultados por las emociones que genera la situación del país, el 59,8% de los encuestados expresó sentimientos negativos, como enojo, tristeza o miedo. Solo el 39% manifestó sensaciones positivas. El dato refuerza la hipótesis de un creciente malestar social, vinculado al deterioro institucional y la falta de respuestas frente a los problemas estructurales.

La imagen de Javier Milei, en picada

La imagen negativa del Presidente alcanzó el 58,5%, con un diferencial de -18,7 puntos porcentuales respecto a la positiva. Esto representa un deterioro de 12 puntos porcentuales en apenas un mes. Milei pierde apoyo en todos los segmentos etarios y en las regiones del interior del país, con especial impacto en quienes tienen estudios universitarios.

La imagen negativa de Karina Milei también creció, pasando del 53,6% al 63,5%, un salto de 10 puntos porcentuales. El aumento de su rechazo coincide con una menor visibilidad pública y el crecimiento de cuestionamientos sobre su rol institucional. Aunque conserva altos niveles de conocimiento, su figura ya no aparece asociada a atributos de eficiencia o confianza como en los primeros meses de gestión.

Los Menem, también con saldo negativo en la opinión pública

Tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional, presentan niveles altos de rechazo social. En el caso de Martín, solo el 33,9% tiene una imagen positiva, mientras que el 61,4% lo evalúa negativamente. Por su parte, Lule alcanza apenas un 20,1% de valoración positiva y un 58,4% de rechazo, con un significativo 21% de personas que aún no lo conocen o no tienen opinión formada.

Corrupción y clima institucional: una alarma para el oficialismo

El ascenso de la corrupción como preocupación principal sugiere que el Karinagate impactó en la opinión pública. El cruce entre esta preocupación y la baja en las imágenes oficiales plantea un escenario delicado para La Libertad Avanza, que construyó buena parte de su capital político en base al rechazo a “la casta” y las prácticas tradicionales de la política.

De mantenerse estas tendencias, el oficialismo enfrentará serias dificultades para sostener el respaldo de los sectores que le dieron el triunfo en 2023. La percepción de crisis institucional y el aumento del malestar emocional abren interrogantes sobre la viabilidad del plan de Gobierno a mediano plazo. El Karinagate, lejos de cerrarse, podría marcar un punto de inflexión.