Encuesta: la imagen positiva de Javier Milei cae al 39% y crece la "bronca" social

Una nueva encuesta indicó que la imagen positiva de Javier Milei bajó al 39% , el nivel más bajo de su gestión, y calificó a su desempeño al frente del Gobierno como "muy malo", mientras que apenas el 27,5% cree que la economía del país se va a recuperar.

El estudio, citado por la agencia NA, fue realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) e indicó que ese número representa una caída de 19 puntos en solo dos meses , ya que hace 60 días casi la mitad de las personas consultadas confiaba en una mejora económica bajo el plan de Milei. La encuesta, basada en 1.745 casos de todo el país, con datos procesados hasta el jueves, antes de la corrida cambiaria del viernes, muestra un panorama desolador:

El impacto electoral en el Gobierno y el rol de la comunicación

El estudio diagnostica que la caída de la imagen y el derrumbe de las expectativas económicas "influyen en la intención de voto". La "mayor amplitud entre opiniones negativas y positivas, casi 20,3 puntos", es una "enormidad" no registrada en 21 meses. Quienes se identificaban como mileístas bajaron del 29% al 20%, lo que indica que "la economía pega en el núcleo duro de Milei y lo reduce fuertemente".

Encuesta 2 Cayó la imagen positiva de Javier Milei.

La consultora señala que el perfil de quienes votan a Milei cambió: el Presidente perdió muchas adhesiones jóvenes y peronistas, por enojo y desilusión, y ahora es un fenómeno más bien del nivel económico alto. Las expectativas son de "resultados más bien malos en octubre".

Sobre la comunicación oficialista, el estudio sugiere que Santiago Caputo "tomó nota del enojo y la resistencia en la sociedad a un estilo presidencial que denota demasiada agresividad", lo que podría explicar un intento de "cambiar el estilo, con más calma" en la última cadena nacional. Sin embargo, "la cuestión se centra en el fondo económico de las cosas. Todo parece indicar que la mayor parte de los argentinos cree que este modelo está agotado”.