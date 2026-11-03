San Francisco: Bernarte agita una encuesta en su camino a la reelección y se agrieta la alianza opositora

Las elecciones municipales de 2027 en San Francisco , al este de Córdoba , comenzaron a ordenar el escenario político local. El intendente Damián Bernarte buscará la reelección, mientras la oposición analiza alternativas para competir por el poder. Entre los principales actores aparecen el radical Marco Puricelli y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), que exploran posibles acuerdos electorales.

Puricelli, dirigente radical y concejal en el bloque Juntos por el Cambio , asoma como la figura más fuerte para disputarle el poder al oficialismo en el pago chico de Martín Llaryora , e irá por su segunda chance. En 2023, fue derrotado por una diferencia de casi tres mil sufragios.

De todos modos el mapa opositor no se acaba en el radical y sus intenciones. Ahora aparece un actor que no jugó en la elección pasada. El partido del presidente Javier Milei tiene entre sus filas al médico Pablo Vega , quien semanas atrás dejó la dirección del PAMI en la cabecera del este cordobés luego de casi un año de gestión.

#Ahora | El gobernador @MartinLlaryora encabeza el desfile cívico-militar por los 140 años de #SanFrancisco , en el departamento San Justo. Una celebración que reúne a toda la comunidad para honrar la historia de una ciudad que creció con el esfuerzo de sus vecinos y que hoy… pic.twitter.com/4uFvyiHJPj

Bernarte dejó en claro su intención de buscar un segundo mandato . Con el respaldo del gobernador, el jefe comunal apuesta a las obras públicas y a la calidad de los servicios municipales para sostener su apoyo electoral.

Según un sondeo de junio que maneja el oficialismo local, la gestión municipal alcanzaba en ese momento una valoración positiva del 71%. Un 62,6% de los consultados la calificó como “buena” y un 8,4% como “muy buena”. La evaluación negativa llegaba al 24,5%. El relevamiento también mostraba cifras similares para la administración provincial en la ciudad.

El plan de Bernarte contempla completar obras pendientes y ampliar la cobertura de cloacas y gas natural en la ciudad. Ambos objetivos habían formado parte del discurso de apertura de sesiones de este año, en el que el “Peta” presentó los principales ejes de su gestión.

Decidido: Damián Bernarte irá por la reelección en San Francisco

Es cierto también que su desafío excede la disputa local. Para el cordobesismo, San Francisco y el departamento San Justo representan territorios estratégicos por el respaldo aportado a Llaryora en la elección provincial de 2023.

En esa contienda, el gobernador había superado por tres puntos al candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez. La diferencia entre ambos, en esta parte del mapa cordobés, fue de 20 mil votos, un resultado que explicó parte importante de la ventaja del peronismo.

Marco Puricelli, el radical que busca una alternativa opositora

Por su parte, el concejal radical Marco Puricelli aparece como uno de los principales aspirantes opositores a la intendencia. En las elecciones municipales de 2023 había obtenido el 32,5% de los votos, frente al 40,8% de Bernarte, una diferencia cercana a los tres mil sufragios.

El abogado que había formado parte del equipo de gobierno municipal de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre, en el ámbito local cuenta con el respaldo de dirigentes del PRO, incluidos concejales que comparten su bloque.

Matías Gvozdenovich, Rodrigo de Loredo y Marco Puricelli

Sin embargo, su acercamiento a los libertarios genera diferencias dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). El sector encabezado por Cristian Canalis, tribuno de cuentas por la oposición, rechaza la posibilidad de construir un frente electoral con LLA.

Esa diferencia condicionaba las negociaciones para conformar una alternativa común. Este último, al “león” no lo quiere ver ni en figuritas.

Gabriel Bornoroni y la estrategia libertaria en San Francisco

El diputado Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, busca reforzar su presencia política en el este de Córdoba, kilómetro cero de Llaryora. Como uno de los principales referentes del espacio, busca ampliar su influencia en una oposición provincial que todavía no logra consolidar una estrategia unificada.

Gabriel Bornoroni reunió en un evento hace unos días al arco opositor del peronismo en San Francisco.

Hace poco visitó San Francisco y logró reunir en un evento al arco opositor a Bernarte. El encuentro dejó una imagen de acercamiento con Puricelli, quien también había participado semanas antes de un encuentro con referente libertario donde se debatieron algunas problemáticas locales.

Aunque desde el entorno del diputado remarcan que todavía no se discutieron candidaturas, los contactos alimentan las versiones sobre un posible polo opositor en el este cordobés. La eventual alianza depende de las negociaciones entre los sectores involucrados y de las definiciones que adopten las conducciones provinciales.

Pablo Vega y Guillermo Quiroga, otras figuras de La Libertad Avanza

El armado libertario en el departamento San Justo tiene como uno de sus referentes a Guillermo Quiroga, quien viene trabajando en la incorporación de dirigentes provenientes del radicalismo, el vecinalismo y otras fuerzas políticas. Ya logró, en tanto, el traspaso de algunos intendentes a las “fuerzas del cielo”.

Dentro del espacio también aparece el médico Pablo Vega, quien acaba de dejar la dirección del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en San Francisco tras menos de un año de gestión. Su salida estuvo acompañada por la intención de dedicar más tiempo a su proyección política local.

La posibilidad de una candidatura propia de LLA constituye uno de los interrogantes centrales del escenario electoral. El espacio debe definir si compite con una figura propia o si busca un acuerdo con sectores de la oposición tradicional.

Cecilia Roffé, Germán Cassinerio y Andrés Romero, en el mapa electoral

Entre las dirigentes con aspiraciones surge Cecilia Roffé, quien había llegado al Concejo Deliberante en 2023 dentro de Juntos por el Cambio. Antes de asumir, la edil se abrió del espacio para conformar un monobloque, a raíz de diferencias políticas. También mantiene vínculos con Patricia Bullrich, de quien había sido referente departamental durante la última campaña presidencial.

Otro posible postulante es Germán Cassinerio, referente del Partido Libertario en Córdoba, espacio encabezado por Agustín Spaccesi. Cassinerio ya había sido candidato a intendente en dos oportunidades y manifestó su intención de volver a competir. Su futuro electoral depende, en parte, de las definiciones que adopte el espacio a nivel provincial.

Por su parte, Andrés Romero, referente del Frente Renovador en San Francisco, también permanece en el escenario político. Tras su paso por el Concejo Deliberante durante el período 2019-2023, debe resolver si vuelve a competir con una propuesta propia o si se incorpora a una estrategia más amplia del peronismo cordobés, en caso de ser convocado.

Con varios espacios en movimiento y sin una alianza opositora definida, en San Francisco se perfila una disputa electoral atravesada por las aspiraciones de continuidad de Bernarte y las negociaciones de sus posibles adversarios. La unidad opositora, el papel de los libertarios y la consolidación de las candidaturas serán factores centrales para determinar cómo se ordena la competencia municipal de 2027.