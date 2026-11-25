La Asociaciación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) irá a las urnas este jueves para renovar sus autoridades por los próximos cuatro años y, por primera vez desde 2008, no habrá ninguna boleta con el nombre de Roberto "Beto" Pianelli , histórico dirigente del sindicato. La carrera por su sucesión al frente de los metrodelegados ya abrió una interna en el oficialismo, que también deberá enfrentar el desafío que le presenta la izquierda.

En las próximas elecciones, habrá tres listas en competencia: dos corresponden al oficialismo, que no logró aglutinar toda su oferta en una misma boleta, y la restante a figuras alineadas políticamente con el Frente de Izquierda (FIT) que buscarán hacerse con el secretariado ejecutivo del sindicato.

La contienda llega en medio de un conflicto de alto voltaje con el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires por las condiciones laborales que, el mes pasado, derivó en fuerte enfrentamiento entre los trabajadores y la policía de la ciudad por el que algunos de los candidatos en competencia ganaron mayor protagonismo.

Las elecciones de este jueves estarán marcadas por la ausencia de Pianelli, quien ostentaba la conducción del gremio desde 2011. El histórico líder de los metrodelegados falleció el pasado 29 de enero, a los 59 años, lo que abrió una intensa puja interna para definir su sucesor.

Pianelli había empezado a trabajar en el subte porteño como boletero de la línea B en la década de 1990, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) todavía tenía la representación de los trabajadores de este sector. Desde ese cargo, dio sus primeros pasos en el movimiento sindical como parte de una corriente interna que se oponía al liderazgo de Roberto Fernández e integró el cuerpo de delegados que impulsó la reducción de la jornada laboral por insalubridad en 2002.

Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/6TcSexAHH4 — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) January 29, 2026

En 2008, rompió con la conducción de la UTA y fundó la AGTSyP. Apenas tres años más tarde, fue elegido como secretario general del flamante sindicato y, desde entonces, mantuvo su posición como líder de los metrodelegados. Fueron casi 15 años de mandato ininterrumpido, lo que explica por qué su muerte abrió una tensa disputa por la línea sucesoria.

Las tres listas en pugna

Tras la muerte de Pianelli, la conducción del sindicato quedó en manos de Néstor Segovia, quien se desempeñaba como secretario general adjunto. Ahora, el actual titular del gremio buscará extender su mandato por los próximos cuatro años en unos comicios en los que el oficialismo irá dividido.

Segovia encabeza la lista Verde, alineada políticamente con el peronismo. El dirigente se muestra como un férreo opositor a Macri, con quien batalla por las condiciones laborales del sector como la presencia de asbesto en las formaciones.

Néstor Segovia encabeza la lista Verde para las elecciones de metrodelegados y buscará extender su mandato por los próximos cuatro años

Aunque asumió la secretaría general adjunta del sindicato por primera vez en 2011 de la mano de Pianelli, para estos comicios, no logró encolumnar detrás de su figura a todo el sector que responde al histórico dirigente. Por eso, parte de la corriente oficialista terminó alineada detrás de la postulación de Virginia Bouvet, la actual secretaria de Organización de AGTSyP, que creció gremialmente junto al fallecido dirigente, quien encabezará la lista Colorada-Violeta.

El tercer espacio en competencia es la lista Bordó-Azul, que aglutina a la oposición de izquierda del sindicato. La nómina está liderada por Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B de subte que, el mes pasado, terminó detenido tras una protesta de metrodelegados por la suspensión de un trabajador. En los últimos meses se consolidó como una de las principales figuras detrás de los reclamos contra el alcalde porteño.

En la última elección de 2022, la corriente interna afín al FIT cosechó el 40,9% de los votos, frente al espacio que nucleaba a Pianelli y Segovia que consiguió un 59,06% de apoyo. Ese resultado configura un antecedente prometedor para Dellecarbonara que ahora podría capitalizar la fragmentación del oficialismo.

El conflicto con Jorge Macri

La renovación de la cúpula de AGTSyP también se da en medio de un tenso conflicto con el gobierno porteño por las condiciones laborales de los trabajadores del subte. El sindicato viene reclamando por la persistencia de asbesto en las formaciones y presuntos descuentos indebidos en las liquidaciones de sueldo de los metrodelegados. La nueva conducción enfrentará estos mismo desafíos y deberá definir cómo continúa con los reclamos.

Finalizó el paro de todas las líneas y el Premetro. Seguimos peleando por la vigilancia médica para todas las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados. Agradecemos a los usuarios por su comprensión mientras peleamos por un ambiente de trabajo libre de asbesto. pic.twitter.com/wXKz2qxe8F — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) November 13, 2026

El mes pasado, la disputa entre el sindicato y las autoridades porteñas alcanzó un punto de inflexión con la detención de dos delegados gremiales y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre trabajadores y efectivos policiales en la vía pública. El conflicto comenzó en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, donde trabajadores levantaron milonetes y habilitaron puertas de emergencia como medida de protesta contra la suspensión de un compañero.

Ante el reclamo de Emova, la empresa que tiene a su cargo el servicio de subtes, intervino la policía local y detuvo, bajo instrucción judicial, a los delegados Dellcarbonara, ahora candidato, y Facundo Heredia. Más tarde, también terminó detenido Segovia. La aprehensión de los sindicalistas provocó un paro total del servicio durante al menos cuatro horas y un torrente de críticas contra el alcalde porteño por parte de dirigentes tanto del PJ como del FIT.