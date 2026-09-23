Encuesta: Javier Milei lidera en intención de voto con 35%, pero el peronismo le pisa los talones con 33%.

A poco más de un año de las elecciones , el presidente Javier Milei sigue al frente en la intención de voto, pero el peronismo le pisa los talones y achica la diferencia a dos puntos en un escenario totalmente polarizado. Así lo reveló la última encuesta nacional de la consultora Trends .

El relevamiento muestra que La Libertad Avanza (LLA) tiene el 35% de intención de voto para 2027 y el peronismo 33%. Si bien la diferencia es poca, el dato más preocupante para la Casa Rosada es que desde diciembre a la actualidad esa cifra se redujo ocho puntos porcentuales. Con estas cifras, sería inevitable una pelea mano a mano entre Milei -que irá en busca de la reelección- y el candidato que ponga en el ring el Partido Justicialista (PJ)

En el último mes de 2025, el oficialismo aventajaba al PJ por diez puntos porcentuales (43% a 33%). Esa diferencia se mantuvo durante el verano y llegó incluso a ampliarse cuando el voto peronista cayó a 28% en febrero.

A partir de marzo comenzó el cambio de tendencia. La fecha coincide con el primer escándalo que involucró al entonces vocero presidencial Manuel Adorni . El domingo 8 se difundió una foto donde se observaba a su esposa, Bettina Angeletti , viajando como invitada en el avión presidencial durante una comitiva oficial a Nueva York. Al intentar defenderse, el funcionario dijo que se fue a "deslomar" a esa ciudad de Estados Unidos y quería que su pareja lo acompañara. La frase generó indignación en la opinión pública y varios cruces políticos. Luego, aparecieron las inconsistencias patrimoniales que impulsaron una investigación judicial y provocaron su salida del Gobierno.

Fue entonces que el peronismo recuperó intención de voto y llegó a ubicarse por encima del oficialismo ese mes (37% contra 35%). Luego, el oficialismo volvió al primer lugar en junio, pero con una ventaja mínima: 33% a 30%. El Gobierno pagó caro el Adornigate: propios y ajenos intentaban despegarse del funcionario más cuestionado del oficialismo. Asimismo, las encuestas mostraban que la mayor parte de la sociedad creía que la administración libertaria terminó siendo parte de la casta .

Axel Kicillof, la mejor opción para competir en un balotaje

El estudio, elaborado entre 8 y el 17 de septiembre en base a 2000 casos, mide también la interna peronista rumbo a 2027. Entre quienes se identifican como peronistas o kirchneristas, el 58% cree que el gobernador bonaerense debería ser el candidato presidencial para enfrentar a Milei en las urnas, el 17% opina que debería volver a competir el exministro de Economía Sergio Massa, el 8% apuesta por el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el 5% elige al diputado nacional Juan Grabois.

Como contó Macarena Ramírez en Letra P, Kicillof ya está lanzado hacia la carrera 2027 y prepara ocho giras por todo el país. Además, sumaría una foto junto al papa León XIV en Buenos Aires. El mandatario provincial recibirá al sumo pontífice para dos actividades: la visita al Cottolengo de Don Orione, un centro para personas con discapacidad, en Almirante Brown, y la misa multitudinaria en Luján.

Trends también simuló tres escenarios de segunda vuelta y analizó el desempeño de los posibles candidatos del peronismo. El panorama más competitivo es el que enfrenta a Milei con Kicillof, donde la diferencia se reduce a dos puntos. Frente a Cristina Kirchner la distancia es de tres puntos y contra Massa asciende a cinco. En todos los casos persiste un porcentaje importante de voto en blanco o indecisos, quienes serán clave para definir la elección.

No hay espacio para otro fenómeno Javier Milei

Uno de los datos más llamativos del sondeo es el retroceso de la demanda por figuras "por fuera de la política". Solo el 33% afirma estar dispuesto a votar a un outsider en la próxima elección presidencial, mientras 46% dice que no lo haría.

La encuesta incluso prueba escenarios con nombres como el periodista Daniel Hadad, el empresario Jorge Brito y el pastor evangélico Dante Gebel. Ninguno logra alterar de manera significativa la polarización entre el oficialismo y el peronismo. La intención de voto de estos nuevos outsiders ronda el 3%. Es decir, no hay una demanda de la sociedad para este tipo de candidaturas y el escenario se divide entre los dos partidos más representativos del país.

Por último, la consultora también indagó sobre la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el resultado favorece a la Casa Rosada ya que el 49% está de acuerdo con eliminar esa herramienta electoral frente al 40% que se manifiesta en desacuerdo, una diferencia de nueve puntos.