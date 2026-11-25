El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego renueva su integración de representación de abogados. En la foto, Jorge Canals, Alejandro Pagano Zavalía, Horacio Marcelo Castelli, Victoria Vuoto, Jorge Lechman y Virgilio Martínez de Sucre.

La elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego tendrá este viernes 27 de noviembre su capítulo más picante y politizado en el Distrito Norte que encabeza Río Grande , la ciudad más poblada de la provincia.

En esa jurisdicción, donde también está involucrada la ciudad de Tolhuin , hay tres candidatos con vínculos políticos: uno bajo la clara incidencia del gobernador Gustavo Melella , otro que podría estar más cerca del intendente Martín Pérez y un tercer postulante que tiene puentes con los hermanos Löffler, referentes históricos del Movimiento Popular Fueguino en Río Grande.

Es decir que en esa ciudad, la disputa pondrá en escena otro capítulo de la puja panperonista por la sucesión . En Ushuaia , en cambio, la elección es menos picante y menos politizada: se candidatean dos abogados reformistas.

Además del sector de los abogados, que elige su representación por el voto directo, el Consejo de la Magistratura reúne representantes del Ejecutivo , la Legislatura , el Poder Judicial y la Fiscalía de Estado . La elección del próximo viernes renovará dos lugares y pondrá en juego algo más que la representación profesional.

Hoy, la presidencia está a cargo de la jueza Edith Miriam Cristiano , integrante del Superior Tribunal de Justicia . Dispone de doble voto cuando se produce un empate. No tiene identificación partidaria visible.

La jueza Edith Miriam Cristiano preside el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.

La representación legislativa está integrada por la vicepresidenta del cuerpo, María Victoria Vuoto, del Partido Justicialista, y el secretario Jorge Andrés Lechman, de Somos Fueguinos. Al Ejecutivo lo representa el jefe de Gabinete, Jorge Canals, designado por Melella en diciembre de 2025. El quinto integrante es el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, cuya participación deriva directamente de su cargo.

Los dos lugares restantes corresponden a los abogados elegidos por sus pares. Actualmente están ocupados por Alejandro Pagano Zavalía, representante del Distrito Judicial Sur, y Horacio Marcelo Castelli, por el Distrito Judicial Norte.

Ambos dejaron algunas marcas de su posicionamiento en ciertos debates, aunque en todo este tiempo las actuaciones del Consejo permitieron interpretar que las representaciones no necesariamente funcionan como bloques políticos permanentes.

La disputa política de Río Grande

La elección de abogados del Distrito Judicial Norte presenta una dimensión política propia. Las tres fórmulas aparecen vinculadas con distintos espacios y referentes de la política provincial.

Se definirá el reemplazo de otro actor que también es político, porque el que sale de juego como consejero es Castelli, asesor de la legisladora Myriam Martínez. Martínez integra el bloque FORJA de la Legislatura y es dirigente de confianza de Melella. Ese vínculo conecta al representante de los abogados del Norte con el oficialismo provincial.

Para reemplazarlo, por un lado, aparece la candidatura del presidente del Colegio de Abogados, Renán Uribe Martínez, acompañado por Paula Barrionuevo. Aunque no hacen bandera de una pertenencia política ni militan a la vista, se interpreta que el sector tiene más cercanía con el intendente Pérez que con cualquier otro espacio.

Gobernador Gustavo Melella e intendente de Río Grande Martín Pérez: disputa de fondo.

Otra fórmula que competirá está encabezada por Gonzalo Zeni, acompañado por Emma Matorras. Esa candidatura mantiene una clara vinculación con Melella. No es ningún secreto que el gobernador mantiene diferencias políticas con el intendente Pérez, por lo que las relaciones entre los distintos sectores del oficialismo provincial y los espacios con presencia en la ciudad también forman parte del contexto en el que se desarrolla la elección.

La tercera fórmula, integrada por Rosa Mandina Andrade y José Galindo Rodas Fernández, presenta otra referencia política. Ambos mantienen una cercanía con los hermanos Löffler, referentes históricos del Movimiento Popular Fueguino en Río Grande. El MOPOF, como contó Letra P y quedó en evidencia en su reciente elección interna, tiene grietas dirigenciales y territoriales.

Los Löffler tienen una trayectoria política ligada a Río Grande. Ernesto “Nené” Löffler hoy integra el Superior Tribunal de Justicia fueguino, mientras que el legislador provincial Damián “Loly” Löffler teje acuerdos con el intendente Martín Pérez. Guillermo Löffer también fue candidato el año pasado por Provincia Grande y Matías Löffler es actual concejal de la ciudad de Río Grande, por el MPF.

Dos propuestas para modificar las reglas

En Ushuaia aparece una discusión sobre el funcionamiento del Consejo. Pagano Zavalía, que busca renovar su mandato por el Distrito Judicial Sur, impulsó una reforma integral del reglamento interno con un sistema de puntuación y pautas objetivas para calificar los antecedentes de los postulantes a cargos judiciales.

Su propuesta apunta a reducir los márgenes de discrecionalidad en los concursos y establecer criterios que permitan comparar la formación académica, la trayectoria profesional y los antecedentes de los aspirantes.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. Este viernes se renuevan los abogados que lo integran.

Su competidor Clemente Vidal Oliver, presidente electo del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, también plantea la necesidad de cambios en el funcionamiento institucional. Entre sus propuestas figuran incorporar puntajes por antecedentes académicos, profesionales y judiciales, restablecer las evaluaciones psicofísicas, revisar el mandato anual de los consejeros y otorgar a la Asociación de Magistrados un papel consultivo en los procedimientos de enjuiciamiento.

Vidal Oliver considera que el período de un año resulta insuficiente para desarrollar una gestión, porque buena parte del tiempo se consume en conocer el funcionamiento del organismo. También reconoce que, aun con reglas más objetivas, siempre quedará un margen de discrecionalidad en las decisiones de los consejeros.

El peso de una elección

El padrón definitivo de la elección quedó integrado por 1.502 profesionales habilitados para votar: 795 corresponden al Distrito Sur y 707 al Norte. Dentro de este último, Río Grande concentra 666 electores, mientras que Tolhuin aporta otros 41.

Obviamente, el Consejo de la Magistratura interviene en la propuesta de funcionarios judiciales y en los procedimientos de enjuiciamiento. También participa en los mecanismos institucionales vinculados con la integración del Poder Judicial. No es un organismo administrativo más, sino de una institución con incidencia directa en la estructura y el funcionamiento de la Justicia provincial.

Así como en Ushuaia la disputa está concentrada en dos candidaturas con propuestas de reforma institucional, en el Norte la competencia incorpora relaciones políticas locales, referencias partidarias y diferencias entre sectores que tienen peso en el sistema institucional provincial.

El resultado puede modificar la composición del Consejo. En el Distrito Sur, una eventual derrota de Pagano Zavalía significaría el ingreso de un nuevo representante. En el Norte, Castelli dejará su lugar, por lo que cualquiera de las tres fórmulas que resulte elegida incorporará una nueva representación profesional.

Desde el punto de vista institucional, la elección no modifica directamente los lugares correspondientes al Ejecutivo, la Legislatura, el Superior Tribunal o la Fiscalía de Estado. Sin embargo, sí puede alterar las mayorías circunstanciales que se construyen alrededor de cada decisión. Los dos abogados tienen el mismo derecho a voto que los representantes políticos y pueden resultar determinantes cuando el organismo se divide.