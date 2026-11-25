Luego de una fuerte presión de la Iglesia, el proyecto para prevenir la ludopatía podría ser ley este jueves en el Senado . En un plenario de comisiones, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , negoció a viva voz con el peronismo para sancionar la iniciativa y, en la misma sesión, tratar un proyecto de modificaciones sugeridas por los bloques aliados.

La senadora acordó con el jefe del peronismo, José Mayans , luego de haber anunciado diferencias con el proyecto y asumir el compromiso de un tratamiento express en sesiones extraordinarias. El pacto, que tomó por sorpresa a varios integrantes de LLA, se materializó luego en una reunión de labor parlamentaria, con jefes de todos los bloques.

La reunión de comisiones había comenzado con la exposición del secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Raúl Pizarro , quien con citas a León XIV pidió la aprobación del proyecto que cuenta con respaldo de la Cámara de Diputados . La sociedad necesita respuestas", exigió.

Como explicó Letra P , los gobernadores radicales habían presionado para hacer cambios al texto. Piden reducir las restricciones a publicidad y los medios de pago. Pero, sobre todo, exigieron reservarse la competencia de las provincias para eventuales sanciones.

Cuando parecía que iba a reunirse una mayoría para dictaminar los cambios, Mayans confirmó que exigirán la sanción y Bullrich le propuso "un acuerdo político", que incluyera sancionar el proyecto y habilitar el tratamiento de un texto correctivo, que aún está en elaboración. "Entendí mal o vamos a tener ley", celebró el formoseño un rato después. Lo avaló la radical Carolina Losada .

"Paralo, paralo": el pedido de Bullrich durante el plenario del Senado



"En 2024 pusieron de secretario de Niñez a un ex-CEO de una empresa de apuestas online", lanzó Martín Soria ante el pedido de habilitar el tratamiento de los proyectos de ludopatía sin tener el texto previo pic.twitter.com/ylqMlixAC0 — LETRA P (@Letra_P) November 25, 2026

La rosca del Senado

El improvisado diálogo entre Bullrich y Mayans trastocó el plenario, que incluía a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Fuentes del PRO y la UCR confirmaron a Letra P que la senadora los obligó a participar de una negociación que no estaba en sus planes pero que estarán obligados a dar.

El plan original era emitir dictámenes durante la jornada para llevarlos al recinto al día siguiente. "Era imposible acordar un texto entre todos", explicaron voceros de la senadora, que participaron de la negociación. La exministra había alcanzado a anunciar las modificaciones que habría.

Contó que el dictamen buscaría controlar las 2500 plataformas "que necesitan ser clausuradas" porque "es muy importante tener un mecanismo para los sitios informales". También anunció que se dotaría de herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para detectar estas páginas.

Otro cambio que pidió Bullrich es en el artículo que prohíbe integrar comisiones directivas de clubes con figuras vinculadas al juego, como fue el expresidente de Boca, Daniel Angelici. "No mezclemos peras con manzanas", sugirió. Los bloques aliados habían trabajado otras reformas que Bullrich no anunció.

Referían a sostener la competencia de las provincias en materia sanitaria y a mantener habilitadas las publicidades con excepciones similares a las que tiene el cigarrillo. Esos temas no se llegaron a desarrollar, porque la jefa libertaria del Senado sorprendió con la propuesta a su par del peronismo. "Es un acuerdo político", le gritó.

La ley que viene

El acuerdo para convertir en ley el proyecto de Diputados se cerró definitivamente en la reunión de labor parlamentaria, donde ningún bloque se opuso a la propuesta. "Va a tener unanimidad", dijo un senador libertario al salir del encuentro, realizado en el despacho de Victoria Villarruel.

El proyecto que será convertido en ley tiene fuertes restricciones al juego. El artículo octavo prohíbe "la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas en línea".

La restricción publicitaria es amplia. Abarca medios tradicionales, en formato tradicional o PNT y en redes sociales, "a través de influencers, programas infocomerciales, publicidad onerosa, testimonios de deportistas o de personajes de ficción". Una alternativa que evaluaban en la UCR y el PRO era incorporar al proyecto que sea sólo por franjas horarias.

Será parte de una discusión siguiente. De hecho, el proyecto alternativo que plantea Bullrich, hasta ahora, sólo tomaba el texto enviado por Javier Milei en marzo, que se reducía a castigar apuestas ilegales. Los pedidos de los gobernadores, por ahora, quedaron en el olvido.