En modo Pimpinela, los gobernadores dialoguistas amenazan con voltear el DNU de la SIDE en el Senado

Al mejor estilo Pimpinela, los gobernadores dialoguistas mantienen una relación complicada con Javier Milei . Si bien apoyan algunas medidas del gobierno libertario, cada tanto tensan ese vínculo. Ahora, amenazan con voltear el DNU que amplía el presupuesto de la SIDE si la Casa Rosada no paga la deuda de Nación con las cajas previsionales.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) y del peronismo no K esperan recibir un llamado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , de cara al tratamiento del DNU en el Senado . Saben que el oficialismo buscará evitar una nueva derrota en el Congreso, después de la sanción de la ley de movilidad jubilatoria y el rechazo al decreto en Diputados.

Los 16 gobernadores que integran ese bloque dialoguistas perdieron la paciencia por los incumplimientos del Gobierno y durante el fin de semana abundaron las conversaciones entre ellos vía WhatsApp. En esas charlas daban por descontado que Francos, o en su defecto el asesor presidencial Santiago Caputo , intentará persuadirlos para no bloquear DNU que amplió en $100.000 millones los fondos reservados de la SIDE.

milei-los-gobernadoresjpg.jpg.webp Javier Milei junto a los gobernadores en la Casa Rosada. Ahora Guillermo Francos deberá hacer malabares para que no se caiga el DNU de la SIDE.

"Después del veto total a la reforma jubilatoria, y no parcial como propusimos, no hay margen para encarar alguna discusión. A menos que el Gobierno venga con otra postura", le dijo, a Letra P, un gobernador dialoguista. La ley vetada por Milei establecía el pago de la deuda por cajas no transferidas a 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.