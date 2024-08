Javier Milei, atrapado y sin Mauricio Macri: S.O.S gobernadores

Fueron tres derrotas en apenas 48 horas en el Congreso lo que obligó a Javier Milei a redefinir su marco de alianzas, ya sin Mauricio Macri como socio fijo. Lo que viene no es fácil: el Presidente necesita ajustar su gestión para sostener la presión del electorado que le dio el triunfo y empieza a pedir más resultados.

El Presidente no tuvo ni tendrá más opción que ir a lo clásico: arreglar cuentas con los gobernadores para garantizarse ayuda en los recintos. Sólo así puede resistir una rebelión de figuras sin poder territorial, pero con votos en el Congreso y mucha experiencia en la rosca legislativa. A la mesa de rebeldes se sumó Macri, quien tarde o temprano iba a empezar a diferenciarse de Milei, para que su destino no sea terminar aplaudiendolo desde la tribuna.

Para el libertario, la ex-AFI es, ante todo, la herramienta que sustenta sus relaciones bilaterales con Israel y Estados Unidos, cuyos representantes diplomáticos circulan por las oficinas principales del organismo como si fueran suyas.

Para un sector de la oposición, la SIDE concentra los recursos que Milei utiliza para amedrentarlos por las redes sociales, con cuentas anónimas que hostigan a referentes opositores con información personal, que podría surgir de las bases de datos del Estado. El coordinador de ese ataque cibernético, creen, es Santiago Caputo.

Desde ahora, el Gobierno deberá refutar estas hipótesis en la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, ante una mayoría que, como anticipó Letra P, reunió al kirchnerismo con el radicalismo de Martín Lousteau, quien ganó la batalla interna de su partido y se quedó con la presidencia de la comisión.

oscar carreño massot.jpeg Oscar Carreño del PRO y Nicolás Massot.

Entre los libertarios hay versiones de todo tipo. Hay quienes creen que El Jefe dio luz verde para convocar a la comisión y arriesgarse a una derrota, porque le agrada que empiecen investigar de cerca a Caputo, empoderado con el control de la SIDE. Es por eso, plantean, que el asesor esta semana se fue de vacaciones.

La comisión estuvo seis meses sin conformarse y se podría haber esperado un tiempo más. Otra interpretación del apuro es que si seguía la acefalia en la bicameral podría haberse adjudicado la presidencia Leopoldo Moreau, quien igual fue elegido vice. Además, el primer tema en agenda de la bicameral, pedido por Elisa Carrió, es investigar el organismo de inteligencia de la policía federal, a cargo de Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo.

¿La SIDE se disuelve?

La sesión en Diputados que rechazó el DNU de fondos reservados y lo dejó al filo del veto -en el Senado sobran los votos negativos para eliminarlo definitivamente- se logró gracias a los oficios de Emilio Monzó y Nicolás Massot, diputados de Encuentro Federal y experimentados arquitectos parlamentarios. Vencieron a Guillermo Francos, quien puso todos los recursos de la Jefatura de Gabinete para frustrar la sesión. La rosca tradicional superó a la casta libertaria.

Sin plata, Francos ofreció a los gobernadores la autorización para firmar empréstitos en el exterior y, con esa promesa, alineó a casi todos. La excepción fue el chubutense Ignacio Torres (PRO). La presión del ministro coordinador provocó un hecho inédito: el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que había firmado el pedido de sesión, dejó su banca vacía. Tampoco fueron representantes de provincias como Misiones, Neuquén, Entre Ríos, Salta; y las radicales Corrientes y Mendoza. Tanta obediencia debida debe haber sido bien retribuida.

Fue una votación clave para la gestión Milei: si no había cuórum, Caputo hubiera tenido los fondos reservados para el resto de la gestión. Si bien se llegó a la mayoría por la presencia oportuna de cinco alfiles del PRO, la sesión podría haber empezado antes si arribaban a tiempo algunos referentes de Unión por la Patria.

También fue clave Lousteau, quien lejos de acordar la paz con el Gobierno después de quedarse con la bicameral, movió las fichas para voltear el DNU. El sector de Monzó y Massot, por decisión de Martín Menem, se quedó sin silla en esa comisión y quedaron enfrentados.

Los exPRO le ganaron el primer duelo al riojano, pero no quedaron conformes y van por más: promoverán una reforma de la ley de inteligencia. Hasta evalúan pedir la disolución de la flamante SIDE y derivar las tareas de espionaje en otras áreas. Fue una de las propuestas de Bullrich en la campaña, cuando no imaginaba que volvería a ser ministra de Seguridad y con Milei de presidente.

La ruptura con el PRO

La ayuda del PRO para votar contra los fondos de inteligencia tuvo dos capítulos. Uno fue la cena del lunes a la noche entre Monzó, el diputado Oscar Carreño y Horacio Rodríguez Larreta, quien garantizó el cuórum de Álvaro González y Héctor Stefani. Si hubiera vuelto de su viaje, también hubiera entrado rápido al recinto Héctor Baldassi. El gobernador Torres logró que Ana Clara Romero colaborara.

Macri se sumó a la rosca con un Zoom de la mesa del partido el martes por la noche y otro el miércoles a la mañana, en el que pidió un gesto en contra de Caputo. La idea original consistía en libertad de acción para votar, pero sin colaborar con el cuórum. El expresidente no se contuvo y quiso dejar en claro su ayuda.

Diana Molero y Sofía Brambilla fueron las encargadas de Macri para dar ese gesto: se sentaron en sus bancas y garantizaron las 129 presencias necesarias para iniciar la sesión. La gran derrotada fue Bullrich, quien sólo pudo aportar cuatro de los 37 votos PRO a favor del DNU. Hubo ausencias y abstenciones que la complicaron, como las de sus presuntos dirigidos, Fernando Iglesias y Silvana Giudici.

Victoria Villarruel.jpg Victoria Villarruel evitó estar en el momento de la votación esta semana.

En el Senado, el expresidente también dejó su estampa con la votación en general a favor de la reforma jubilatoria que se sancionó el jueves con cinco apoyos PRO. Cuatro de ellos rechazaron artículos de mayor costo fiscal, pero para Milei el golpe estaba dado. Macri después negó su intervención.

El jefe del bloque, Luis Juez, dice que no hubo llamados de Macri, pero es difícil creerle una versión así al entrerriano Alfredo De Angeli o la misionero Martín Goerling Lara. Esta dupla entendió que sólo había que rechazar los artículos de mayor gasto, porque el resto era aceptado por Milei. Dicen eso. En este caso, da igual, porque al Gobierno no le alcanza con el PRO para evitar los dos tercios en ambas cámaras.

Diputados, la llave para borrar la reforma

La apuesta de Milei para mantener el veto a la ley previsisonal es Diputados, donde necesita un tercio de los miembros: 86 votos. No es nada fácil, porque entre PRO y LLA suman 75 y está claro que Larreta tiene sus alfiles para molestar.

De hecho, cuando la reforma se aprobó en la cámara baja, hubo siete ausencias PRO, entre ellas María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato. ¿Son capaces de ocupar sus bancas para pedir que no se aumenten las jubilaciones?

Milei apuesta a Francos, quien volvió a la carga con los gobernadores de los partidos provinciales, porque en este tema no tiene a los radicales. En el bloque LLA cuentan a 82 seguros -entre propios, PRO y aliados- y creen que el jefe de Gabinete, quemando naves, tendría que sumar cuatro más.

No es mucho, pero tampoco es tan sencillo votar en contra de los jubilados sin un costo a mediano plazo. El radicalismo dialoguista, liderado por los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés, trató de modificar en el Senado los artículos de mayor gasto y quedaron en minoría. Milei, por ahora, descartó la chance de un veto parcial, ante los anuncios de la UCR y EF de no aceptarla. De ir por ese camino, las sesiones serían para votar a favor o en contra de que los jubilados ganen 300 mil pesos. No serían jornadas fáciles.

El Senado dejó un dato alarmante para Francos: las fuerzas locales le dijeron que se si había sesión, votaban a favor y así fue. No será fácil cambiar la historia en el recinto vecino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1827080940814004691&partner=&hide_thread=false #Diputados Martín Menem decidió echar a Arrieta del bloque LLA por haberlo acusado de ser el organizador de la visita a Astiz



El detonante fue el cruce de la diputada con Mayoraz, que derivó en una denuncia por violencia de género



https://t.co/2noOKNJ8dB

@mauriCanta pic.twitter.com/9umqOcdO6U — LETRA P (@Letra_P) August 23, 2024

La interna en el bloque LLA en Diputados puede jugar en contra. La salida de Lourdes Arrieta implica un voto menos y, por ahora, Rocío Bonacci y Marcela Pagano juegan a favor. Las sostiene Milei, que habla con ellas y asegura que no se informa de las internas. No le gustan. Cada expulsión del bloque implica menos votos para sostener el veto. Milei debería tener en cuenta esos números ante de habilitar a su hermana a ir a fondo con las peleas.

Villarruel, en boxes

Las disputas en Diputados eclipsaron los nuevos cruces entre Victoria Villarruel y los hermanos Milei, un vínculo que ya no tiene retorno. La vicepresidenta no soportó a los trolls libertarios y apuró un debate por las dietas en el Senado, un tema que la tiene de rehén y seguirá en comisiones.

Villarruel complotó contra la candidatura a juez de la Corte de Ariel Lijo, quien expuso el miércoles en el Senado y dejó su pliego en suspenso hasta que Milei tenga ganas de negociar. Recién ahora parece haberse enterado que, tal vez, haya sido una herramienta del Presidente y de Ricardo Lorenzetti para que la Corte quede sin mayoría propia en diciembre. La vicepresidenta desprecia al cortesano por no haber hablado de la teoría de los dos demonios en sus fallos sobre la violencia setentista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1826702041474904254&partner=&hide_thread=false #Senado El divertido cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el senador de Unión por la Patria, José Mayans



"Tenemos que profundizar la amistad, presidenta" pic.twitter.com/zENN2qCENn — LETRA P (@Letra_P) August 22, 2024

La vice tampoco quiso poner la cara para la derrota en la reforma jubilatoria y se fue de la votación. Frenó la sesión durante dos meses a la espera de un acuerdo que no llegó.

Lo que más le molestó, sin embargo, es que no la hayan llamado las últimas dos semanas para acercar posiciones y forzaran una derrota para un eventual veto, que ni siquiera podría sostenerse. "Francos nos pidió pisar la sesión 15 días, la paramos dos meses y nos manda a perder", repetía Villarruel en su despacho, antes de hacer un paso fugaz por el recinto, que tal vez tarde mucho en volver a abrir.