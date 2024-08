Ultimátum de los gobernadores de Juntos por el Cambio a Javier Milei por fondos y obras

Los gobernadores del PRO y la UCR contenidos en Juntos por el Cambio (JxC) le darán una semana más de plazo al presidente Javier Milei para que comience a cumplir con el envío de fondos y el traspaso de obras acordados durante la negociación para la aprobación de la ley ómnibus XS y el paquete fiscal. Prometen hacer escalar el conflicto con la Casa Rosada si no tienen respuesta satisfactoria.

La crítica de los gobernadores de Juntos por el Cambio

Según los mandatarios, no avanzó el traspaso de las obras y en la mayoría de los casos la administración central no cumplió con los convenios por las cajas jubilatorias provinciales (hay distritos que tienen demandas ante la Corte Suprema), además de que el Gobierno no acata la cautelar que ordena el reembolso por coparticipación a la Ciudad.