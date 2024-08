Reforma previsional: Victoria Villarruel se fue de la votación y culpa a Guillermo Francos de la derrota

RESPUESTAS CORRECTAS al comentario del senador kuka mayans:

-no seas desubicado/

-mas respeto con el presidente/

-no me parece gracioso/

-quedarse callada mirandolo con cara de orto



RESPUESTAS INCORRECTAS:

-sonreírle literalmente como complice.



NO ES MUY DIFICIL HERMANO pic.twitter.com/wqoBavHrQv