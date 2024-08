Ariel Lijo: "La Corte Suprema debería crear una secretaría especial para investigar el atentado a la AMIA"

Live Blog Post

Fabiola Yañez entregó a la Justicia los chats con la ex ministra de Mujeres

La ex primera dama Fabiola Yañez entregó a la Justicia las conversaciones que mantuvo con la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, en el marco de la causa, que abrió el fiscal Ramiro González a partir de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, que investiga si incumplió sus deberes de funcionaria pública.

El intercambio entre ambas al que accedió Clarín data del 4 de agosto cuando Mazzina se solidarizó con Yañez y la ex primera dama le reclamó que en un viaje a Brasil le había pedido ayuda. "Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo", le retrucó la exfuncionaria al día siguiente.

"Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad en frente. Recuerdo que me dijiste 'no me dejan hablar después te cuento'", reconoció Mazzina y volvió a ponerse a disposición. A lo que la denunciante respondió: "Ya no hay mucho por hacer, la estoy pasando fatal".