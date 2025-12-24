Empoderados, los intendentes peronistas buscan su hora en Buenos Aires

Axel Kicillof les dio a los intendentes e intendentas una posibilidad inédita, la de mostrar cuánto vale su tracción de votos. Un debate de cada turno electoral: ¿se tracciona de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? El desafío: qué tan determinante será el poder territorial en la discusión 2027 con Javier Milei por la provincia de Buenos Aires .

Si bien el debate no está saldado y posiblemente haya un mix de ambas cosas cruzadas por circunstancias diferentes en cada ocasión, a los intendentes e intendentas el desdoblamiento propuesto por Kicillof les salió bien, especialmente a los peronistas. Ganaron por paliza en la elección del 7 de septiembre , y se perdió el 26 de octubre cuando no integraron, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, la lista nacional y muchos jugaron a media máquina.

A partir de esa muestra de fuerza que hicieron en la elección bonaerense, la nueva incógnita surge casi natural: ¿Puede haber llegado finalmente la hora de los intendentes y que sea, por primera vez alguien que viene de la gestión del territorio, él o la que suceda a Kicillof en el sillón de Dardo Rocha?

La decisión de desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires de la nacional, un punto de quiebre determinante en la relación entre Kicillof y CFK que se oponía , fue en gran parte impulsada por los más de cuarenta intendentes peronistas que están alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Querían salir a demostrar lo que vale su tracción en el territorio y despegarse de la discusión nacional que sería acaparada por la expresidenta y dirigentes vinculados a su figura. La estrategia les salió bien. Arrasaron en sus municipios y Kicillof logró un triunfo aplastante frente a La Libertad Avanza. Revalidaron, como les gusta decir a ellos mismos.

Axel Kicillof, junto a los intendentes Secco y Cagliardi.

No opinan lo mismo los sectores más vinculados a CFK, quienes afirman que fue esa estrategia la que generó que se pierda la elección nacional y que vienen sosteniendo que no se puede tener un proyecto de provincia desentendido de un proyecto nacional. Lo repitió Máximo Kirchner días atrás cuando manifestó que quienes quieran ser candidatos o candidatas a presidir el PJ bonaerense deben contar “qué proyecto de país quieren”, ya que, dijo, “es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires, por el peso propio de su aparato productivo, por el peso propio del aporte de sus votantes, en la lógica de la definición de las elecciones nacionales a la hora de las definiciones del presidente”.

Demostración de poder

Lo cierto es que el 7 de septiembre los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires hicieron una fuerte demostración de poder. En La Matanza Fuerza Patria se impuso con el 52% de los votos frente al 28% de La Libertad Avanza, en Florencio Varela el resultado fue 55% a 23%, en Moreno 54% a 29%, en Malvinas Argentinas 68% a 22%, y la lista podría seguir.

Los intendentes e intendentas ganaron de forma contundente en sus distritos siendo las caras de la campaña, algunos con sus nombres en las boletas distritales en formato de candidaturas testimoniales, otros en las listas a legisladores provinciales y en otros casos sin candidatearse pero incluyendo sus caras en los afiches y poniéndose las campañas al hombro.

No se vio en todos los casos el mismo ímpetu cuando llegó la elección nacional en octubre. El resultado, inesperado, fue una derrota por apenas unas centésimas, con el agregado que CFK definió que en la lista nacional no habría ni intendentes ni representantes de los municipios.

Las ventajas del contexto

Según analizan dirigentes del peronismo bonaerense, el contexto actual favorece la posibilidad de que un intendente o intendenta llegue en 2027 al sillón de la gobernación. A la demostración de poder que pudieron hacer en la elección bonaerense se suma una situación particular del peronismo: no gobierna a nivel nacional, no hay una sucesión “natural” o establecida de Kicillof, ni quedó ninguna figura por fuera de los territorios, al menos por ahora, lo suficientemente instalada como para ser número puesto en la grilla de candidatos.

Día de la Lealtad. Intendentes y Wado

Es más, todos los nombres que suenan para competir por la gobernación en 2027 son jefes o jefas territoriales. Se especula con nombres como el de Mayra Mendoza (Quilmes) por La Cámpora, el de Mariel Fernández (Moreno) por el Movimiento Evita, los de Gabriel Katopodis (exintendente de San Martín) o Jorge Ferraresi (Avellaneda) por el sector referenciado en Kicillof, entre otros.

El conocimiento, un problema

Sin embargo, no todas son a favor para los jefes y jefas comunales. Una fuente de trato cotidiano con intendentes del conurbano bonaerense, explica que uno de los problemas recurrentes es el bajo nivel de conocimiento que tienen más allá de su territorio y sus municipios vecinos.

“Es difícil que un intendente llegue a la gobernación porque están alambrados y es difícil generar consensos con otros pares; son caudillos, territoriales, con poca mirada más allá”, señala alguien que asegura querer que un jefe comunal llegue a la gobernación.

En la misma línea, otra fuente desde el sur del conurbano remarca las limitaciones del nivel de conocimiento de los intendentes. “En Ezeiza no tienen idea de quién es Ferraresi, menos en Pilar, pero tampoco en Moreno saben quién es Achával (Pilar) o Mantegazza (San Vicente), es así para todos los casos, son conocidos entre los vecinos de sus municipios, no más”, afirma y analiza que por esa razón en ocasiones anteriores se eligieron opciones como Daniel Scioli, que venía de ser vicepresidente, María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno porteño o Kicillof, ministro de Economía.

“La exposición es otra, pero lo bueno es que ahora esos nombres no están, capaz que por ese motivo esta vez sí les llegó la hora”, cierra.