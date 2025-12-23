Bariloche: el peronismo tensiona con la familia Trappa en un año clave para el futuro de Cerro Catedral

En la última sesión del año, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó la creación de una comisión especial para investigar la concesión del cerro Catedral que tiene la familia Trappa , en la previa de un año clave para la discusión política sobre el futuro urbanístico del centro de esquí más grande de Sudamérica.

La iniciativa del bloque peronista Incluyendo Bariloche tiene como objetivo verificar el cumplimiento del contrato que el holding renovó en 2018 y que tiene vigencia hasta 2056. En la actualidad Catedral Alta Patagonia S.A. ha sido blanco de críticas por parte de esquiadores y trabajadores locales que denuncian "destrato empresarial".

En el proyecto fue aprobado en la última sesión del año el concejal autor de la iniciativa, Leandro Costa Brutten , señala que las actividades invernales de los residentes “han sido sistemáticamente afectadas por restricciones y negativas por la empresa CAPSA , tendientes a desalentar y reducir su participación”.

La discusión se da en un contexto político donde el Círculo Rojo del turismo dio vuelta de página a su enemistad con la gestión del intendente , Walter Cortés , y mientras CAPSA, lejos de perder el tiempo, realiza reuniones con los empresarios para contarles sobre el “plan director de desarrollo urbano ambiental” que el holding busca construir en el cerro.

La inversión modificará el mapa turístico de la ciudad más poblada de Río Negro y ya cuenta con el apoyo político del gobernador, Alberto Weretilneck .

571189472_25188417597462685_6983928506280897118_n El concejal autor del proyecto, Leandro Costa Brutten.

El proyecto de Catedral Alta Patagonia busca un desarrollo urbanístico para 77 hectáreas de las más de 1.900 que la empresa tiene en concesión. Se prevé alojamientos de lujo en distintos sectores, algunos con la oferta de esquí in-out y otras inversiones complementarias. Para todo esto, el plan de inversión urbanístico tiene que contar con el apoyo del Concejo Municipal, que acaba de crear una comisión para investigar el día a día de la empresa en el cerro.

Una comisión para investigar la concesión del centro de esquí de Bariloche

La Comisión Especial Investigadora tendrá la facultad de analizar en profundidad la concesión otorgada a Catedral Alta Patagonia S.A. tras denuncias de restricciones horarias a residentes, entre otras desventajas que Costa Brutten señala en los fundamentos del proyecto presentado en julio pasado. En plena temporada alta, el centro de esquí funcionó gracias a la fabricación de nieve artificial.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 17.21.40 Protesta de esquiadores e instructores residentes usuarios del cerro Catedral, en julio.

También podrá investigar la situación económica y societaria de CAPSA incluyendo sus vinculaciones con otras empresas del grupo, y supervisará el cumplimiento de obligaciones ambientales en el cerro Catedral.

Además, si así lo crea conveniente, la comisión podrá requerir, compeler e intimar a CAPSA a presentar documentación contable, financiera, jurídica y societaria. Podrá solicitar información al Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC) empresas vinculadas, terceros contratistas, y entidades que desarrollen actividades en la zona, además de contratar asesoramiento técnico especializado.

Asimismo, el espacio para investigar la concesión del cerro fija una participación del sector público y privado. Además de concejales, están invitados a ser parte representantes del Ejecutivo, Tribunal de Contralor, EAMCEC, cámaras empresariales, organismos provinciales (Parques, Aguas, Bosques), profesionales de ciencias ambientales, ONGs, esquiadores residentes, instructores, y universidades nacionales.

La mayoría ajustada del peronismo

En una discusión que se resolvió por mayoría simple, el peronismo sólo consiguió cinco votos de los nueve concejales presentes a la hora de la votación. Costa Brutten sumó los votos de su compañera de bloque, Julieta Wallace, de la concejal camporista, Roxana Ferreyra, y de los ediles Facundo Villalba (Primero Río Negro) y Tomás Hercigonja del PUL, el oficialismo del intendente Cortés.

Cosechó los rechazos de los todos los concejales de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Ferrari, Natalia Almonacid y Laura Totonelli, además de la edil del PRO, Samanta Echenique. En un movimiento estratégico cuyos alcances se mediran con el paso del tiempo, el presidente del cuerpo deliberante, Gerardo Del Río y su compañera del bloque oficialista, Mari Coronado, se ausentaron del debate y posterior votación.

494181704_1325138266166995_8716217408157340820_n Concejal de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid.

El concejal Costa Brutten y Almonacid protagonizaron un acalorado debate que derivó en un cuarto intermedio. Para la edil del oficialismo provincial no era necesario crear la comisión porque ya existe el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral, donde representantes del Ejecutivo, cámaras empresariales, sindicato de comercio y concejales ordenan la relación con la empresa concesionaria. También argumentó su negativa para destinar fondos a la comisión, un presupuesto que aún resta definir.

Costa Brutten, por su parte, argumentó que se trata de una herramienta de seguimiento temporal y que no se superpone con el EAMCEC, sino es un complemento, con la lupa puesta en 2026 donde el debate por la urbanización del cerro Catedral volverá a la agenda mediática.