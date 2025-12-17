Con respaldo de Gildo Insfrán, Axel Kicillof inició en Formosa su Tour Federal 2027

Axel Kicillof viajó este miércoles a Formosa para encontrarse con el gobernador Gildo Insfrán , en el primer paso de una estrategia de construcción federal del Movimiento Derecho al Futuro que se desplegará el año próximo con miras a la discusión 2027. La visita marca el inicio de un armado territorial para proyectarlo por fuera de Buenos Aires como alternativa nacional.

La elección de Insfrán como primer destino provincial no es casual. El formoseño fue uno de los pocos gobernadores del peronismo que logró imponerse sobre La Libertad Avanza en las elecciones de octubre pasado y mantuvo a su provincia como bastión peronista en medio de la marea violeta. Esa resistencia electoral y los casi 30 años de experiencia al frente de la provincia lo convierten en un aliado estratégico para cualquier construcción nacional del peronismo. El bonaerense lo reconoció públicamente: "Es una figura central, un ejemplo y un maestro para quienes damos nuestros pasos en la gestión pública”, dijo hoy.

El encuentro en Formosa forma parte de un plan más amplio que el kicillofismo diseñó para los próximos dos años . La estrategia contempla adquirir entidad regional durante el primer semestre de 2026, identificando referentes locales en cada provincia antes de que el gobernador desembarque con propuestas específicas para cada territorio. El objetivo es evitar lo que en el entorno bonaerense califican como "paracaidismo político".

Firmamos un convenio de colaboración entre Buenos Aires y Formosa, junto a @insfran_gildo , para articular políticas públicas en materia de seguridad y en otras áreas estratégicas de gestión. Una verdadera declaración que habla de la grave situación económica, política y social… pic.twitter.com/DrBuM8ksKX

Kicillof aprovechó su visita al Polo Científico y Tecnológico de Formosa para trazar una línea de confrontación con el gobierno nacional. El bonaerense acusó a la administración de Milei de ser una de las experiencias más centralistas y unitarias que atravesó el país, y denunció que las provincias quedaron obligadas a extender sus funciones más allá de los recursos disponibles ante lo que calificó como el abandono obstinado del gobierno nacional hacia los pueblos argentinos.

Formalmente, Kicillof e Insfrán firmaron convenios de cooperación en materia científica y de seguridad entre Buenos Aires y Formosa. El bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, dos de los nombres del gabinete que cumplirán funciones claves en el trabajo de la red federal Kicillof 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2001276191873843307?s=20&partner=&hide_thread=false CALIENTAN MOTORES El gobernador Kicillof participa en reuniones previas al consejo partidario bonaerense



Los PJ locales, activados



El padrón en la mira y la palabra del líder de La Cámpora



https://t.co/xWV5WlSoSu

@Macarena_ram pic.twitter.com/2Dkoz8iw3L — LETRA P (@Letra_P) December 17, 2025

La apuesta por el federalismo de Axel Kicillof

La visita a Formosa se produjo un día después de que Kicillof participara de un encuentro con otros cinco gobernadores peronistas en la Casa de la Provincia de La Pampa. El martes, juntio a Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero) e Insfrán, el bonaerense firmó un documento titulado "Recuperar la Argentina federal e inclusiva".

UTIS7D5NCRGOHNIV7DSAB3RHKI

Con Ziliotto como anfitrión, la mesa de gobernadores peronistas opositores a Milei buscó mandar un mensaje político contundente en el cierre del año y en medio de la discusión por el Presuesto 2026. La reunión contó con la presencia de legisladores nacionales como Jorge Taiana, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h), Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y los senadores Daniel Bensusán y Florencia López. No asistieron representantes de La Cámpora.

Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco había encabezado un plenario del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde convocó a construir una fuerza nacional para que el pueblo tenga una alternativa y una esperanza. La intención es que el Movimiento Derecho al Futuro tenga representación en las 23 provincias, aunque la Ciudad de Buenos Aires quedará para una etapa posterior.

Diálogo con el interior

El armado no se centrará exclusivamente en figuras políticas. La primera fase consiste en producir contenidos territoriales con referentes locales, lo que demandará al menos el primer semestre de 2026. Recién entonces comenzarán los viajes de Kicillof a las distintas provincias, una vez que el Movimiento Derecho al Futuro adquiera identidad en cada región. En el entorno bonaerense admiten que el peronismo debe mejorar el diálogo con sectores como el agro.

La estrategia contempla una división de tareas entre los ministros bonaerenses. Alonso, titular de Seguridad, aceita la relación con las fuerzas provinciales; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, trabaja el diálogo con el sector agropecuario, y Walter Correa, ministro de Trabajo, mantiene el vínculo con los gremios. En el plano político, la construcción descansa en Bianco, Larroque, la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, quien tejió relaciones cuando ocupó esa cartera a nivel nacional.

Construcción nacional

El gobernador bonaerense enfrenta el desafío de sostener la gestión provincial mientras avanza en la construcción nacional. La tensión con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora permanece latente en el peronismo bonaerense, aunque en el entorno de Kicillof prefieren no hacer foco en esa interna. La apuesta es que 2027 encuentre al espacio unido porque consideran que es la única manera de enfrentar a Milei.