Santa Fe: con un asado, Pullaro y la Corte dejaron atrás la guerra e inauguraron una nueva era de diálogo

Maximiliano Pullaro y tres de sus ministros, en un áspero encuentro con la Corte Suprema de Santa Fe en septiembre de 2024.

Con un asado que compartieron el lunes por la noche los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe con el gobernador Maximiliano Pullaro , el ministro de gobierno Fabián Bastía y el secretario de Justicia Santiago Mascheroni , parece sellarse la paz entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, una fotografía invertida del frio desayuno de septiembre de 2024.

Algunos asistentes al convite le contaron a Letra P que la mesa de nueve, en la que también estuvieron Rafael Gutiérrez , Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Rubén Weder y Margarita Zabalza fue organizada entre el presidente cimero Roberto Falistocco y Pullaro. El único ausente, por motivos personales, fue Eduardo Spuler .

Lejos de la rigidez protocolar o del clima áspero del pasado reciente, el encuentro arrancó descontracturado y derivó en una conversación que, según todas las partes, fue cordial y productiva y que marcó como fuerte de la agenda de trabajo del año próximo cambios y fortalecimiento del fuero laboral.

El encuentro, del que no trascendieron imágenes, contrasta con el áspero desayuno que el gobernador sirvió un domingo por la mañana en la Casa Gris. En aquel momento, el histórico juez Rafael Gutiérrez aún negaba que tuvieran límite de edad para ejercer la magistratura y el gobierno les reclamaba cumplir la ley.

Con las últimas tres renuncias presentadas, incluida la de Gutiérrez, Falistocco y Spuler, en el asado de este lunes esos conflictos quedaron desdibujados. Ahora, con un recambió casi total del máximo tribunal garantizado para noviembre de 2026 y con los nombres de los tres postulantes para cubrir esas sillas ya oficializados , lo único que volvió sobre la mesa fue la necesidad de cubrir vacantes, pero el tono ya fue otro, y quedó intercalado entre anécdotas de la vida política y judicial de Santa Fe que se remontaron hasta el retorno de la democracia.

cortecompleta.jpeg Corte completa. De izquierda a derecha, el procurador Jorge Barraguirre, Jorge Baclini, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y María Angélica Gastaldi. El próximo 2 de abril, Gastaldi se jubila y asume Rubén Weder.

En puntas de pie

La secuencia que desembocó en el asado no puede separarse de la dinámica que marcó estos últimos dos años la relación entre ambos poderes. En el gobierno admiten que las renuncias “le dieron otro oxígeno” a la relación y permitieron sentarse en otro registro, pero aun así, todos anduvieron en puntas de pie. No hubo ninguna mención, por ejemplo, a la recusación de Fiscalía de Estado a cuatro ministros - Gutiérrez, Falistocco Spuler y Weder— para apartarlos de la decisión sobre los incidentes previsionales que cuestionan la Ley jubilatoria aprobada en 2024.

El planteo de la Fiscalía de Estado sostiene que los magistrados, por estar jubilados o próximos a jubilarse, no serían imparciales para resolver sobre los topes y aportes que impactarán directamente en sus haberes. Antes, el tope jubilatorio era de 30 salarios mínimos; con las modificaciones en la ley, ese máximo se redujo a 20 salarios mínimos, que para algunos de los cortesanos implicaría pasar de cobrar 18 millones a 12 millones de pesos mensuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi_Albanesi/status/1990899997873750303&partner=&hide_thread=false Fin de ciclo: Eduardo Bordas, el poderoso secretario de Gobierno de la Corte santafesina avisó que se jubila.

Lo comunicó hoy, en la acordada del máximo tribunal. Desde 1991 administra la caja del Poder Judicial, define licitaciones, recursos para obras y contrataciones. pic.twitter.com/EEtYmlpvcT — Gabriela Albanesi (@Gabi_Albanesi) November 18, 2025

Fueros sensibles, vacantes y el mapa judicial que urge resolver

Uno de los ejes centrales fue la situación del Poder Judicial, especialmente los fueros Laboral y de Familia, que acumulan reclamos y demandas crecientes tanto en Rosario como en el resto de la provincia. Cuentan algunos de los presentes que allí hubo sintonía fina: el gobernador se mostró receptivo, la Corte detalló faltantes y necesidades, y repasaron los cargos pendientes de cobertura.

“Todavía no definimos nada; se analizará caso por caso”, describió un funcionario. La conversación giró sobre vacantes, procedimientos, cambios necesarios y el proceso de selección interdisciplinario que el gobierno busca consolidar. Hubo coincidencias en fortalecer el fuero laboral, modernizar enfoques y actualizar procedimientos, aunque nadie lo planteó como reforma cerrada; más bien como una necesidad compartida.

Pero la cena no fue solo gestión. Hubo un largo tramo dedicado a la historia política desde la recuperación democrática, anécdotas de vida, intercambios personales y hasta charlas sobre deporte. “Cuando hay gente con tanto peso específico, pasa eso”, resumió un participante.