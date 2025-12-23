Córdoba: la Legislatura designó a siete fiscales propuestos por Martín Llaryora

En la penúltima sesión del año, la Legislatura de Córdoba avaló la designación de siete fiscales para la ciudad capital, clave en el Poder Judicial . La decisión apuntala la estrategia del gobernador Martín Llaryora para ordenar la Justicia y fortalecer su llegada a los tribunales.

Los nombramientos de defensoras y fiscales, junto con movimientos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la creación de la Procuraduría Penitenciaria , reflejan la jugada del gobernador para consolidar poder institucional y político en el ámbito judicial.

En los últimos días, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos se avanzó con el aval a una serie de designaciones clave dentro del Poder Judicial. En esos encuentros, los legisladores analizaron los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial y recibieron a los postulantes, quienes expusieron sus antecedentes y respondieron consultas antes de obtener despacho favorable para sus nombramientos.

En ese marco, la comisión avaló y este martes la Unicameral aprobó las designaciones de Carola Inés Negretti y Judith Ribet (defensoras de Familia en los turnos 7º y 8º del Centro Judicial Capital), así como la de Claudia Alejandra Romero (Fiscal Instrucción de 26ª Nominación).

A ese paquete de acuerdos se sumó el respaldo para el nombramiento de cuatro nuevos fiscales de Instrucción destinados también al Centro Judicial Capital. Se trata de Esteban Grand Grundy (Fiscal de Instrucción de 51º Nom., Capital), Esilda María Archilla Funes (Fiscal de Instrucción de 50º Nom., Capital), Helio Santiago Olmos (Fiscal de Instrucción de 49º Nom., Capital) y Mónica Cecilia Barbero (Fiscal de Instrucción de 48º Nom., Capital), cuyos pliegos obtuvieron dictamen favorable luego de las audiencias correspondientes en el ámbito legislativo.

Abstenciones y rechazos en la Unicameral de Córdoba

Los nombramientos recogieron apoyo mayoritario de las bancadas del oficialismo, la UCR y el Frente Cívico en el recinto. Con todo, durante el tratamiento de los pliegos en comisión se registraron distintas posturas que fueron comunicadas en la sesión. La legisladora Luciana Echevarría (MST–FIT Unidad) optó por abstenerse en la votación de todos los nombramientos puestos a consideración.

Por su parte, Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), Patricia Botta (Valores Republicanos) y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) se abstuvieron específicamente en los pliegos de las abogadas Negretti y Ribet. La presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, indicó que los legisladores deberán argumentar por escrito los motivos de esa decisión.

En tanto, el legislador Sebastián Peralta (Construyendo Córdoba) expresó su rechazo y votó en contra de la totalidad de los pliegos tratados.

La tercera ficha de la Justicia, adentro

Las designaciones en el Ministerio Público Fiscal (MPF) suman una pieza clave a la maniobra de apoyar en silencio la elección de Juan Domingo Sesin como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), consagrada con el voto decisivo de Jesica Valentini, vocal designada por Llaryora, lo que permitió desactivar tensiones internas y garantizar un equilibrio cercano a los intereses del oficialismo frente a la reforma previsional y otros conflictos judiciales futuros.

Como contó este medio, esa estrategia del gobernador incluyó la creación de la Procuración Penitenciaria. Apuestas políticas del gobernador para consolidar su presencia institucional en la Justicia cordobesa mientras enfrenta desafíos internos y externos en el escenario provincial.