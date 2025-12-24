¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Horacio Rodríguez Larreta, el renacido porteño que incomoda al PRO

Ve el declino del macrismo. Quiere volver al poder con una coalición de centro y frenar el avance de LLA. El valor de la gestión y la incógnita del PJ.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Horacio Rodríguez Larreta define su estrategia para volver a pisar fuerte en la Ciudad.

Horacio Rodríguez Larreta define su estrategia para volver a pisar fuerte en la Ciudad.

Notas Relacionadas
La renovación de 30 bancas el 10 de diciembre marca el final de una etapa con protagonistas de peso que dejará el recinto de la Legislatura porteña.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Legislatura porteña: quiénes son los pesos pesados que el 10 de diciembre terminan su mandato

Por  Francisco Basualdo

Larreta vuelve a la escena porteña dos años después de haber sufrido un duro golpe electoral: perdió la interna del macrismo frente a Patricia Bullrich, que terminó siendo la candidata presidencial del PRO y que luego se incorporó al gobierno libertario. En el entorno del exalcalde no minimizan ese episodio, al contrario, lo consideran un punto de inflexión provocado por una lógica exitista, de “ganador anticipado” y que dio lugar a una etapa de reconstrucción política desde una banca legislativa.

No obstante, Larreta está convencido de que, en la Ciudad de Buenos Aires, la caída del PRO y el crecimiento de LLA responden más a una pérdida de capacidad de gestión que a una radicalización del electorado. En otras palabras, cerca suyo sostienen que los malos resultados del macrismo se explican por errores políticos propios y fallas de gestión antes que por una adhesión masiva al ideario libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1923235886004617554?s=20&partner=&hide_thread=false

“La mala gestión es el caldo de cultivo del crecimiento de los libertarios y ese déficit no puede explicarse sólo por la economía. Horacio gobernó ocho años con realidades muy distintas, incluso con peores indicadores sociales y económicos, y aun así la gestión tenía alto reconocimiento y efectividad”, confía un estrecho colaborador del flamante legislador.

Al probable intento de reelección de Jorge Macri, Larreta debería enfrentar a LLA, que en este momento no tiene una figura clara para jugar. Los números de octubre de Patricia Bullrich la ubican en la danza de nombres, si bien la senadora dejó trascender que la jefatura de Gobierno no está entre sus objetivos; y, por su cercanía a Karina Milei, también aparece la legisladora Pilar Ramírez. Quien esté en la boleta libertaria, no obstante, será la encarnación porteña de Milei.

Horacio Rodríguez Larreta: de abajo para arriba

En la sesión preparatoria de hace dos semanas se resolvió que Larreta quede al frente del bloque Confianza y Desarrollo, integrado por siete legisladores, un número nada despreciable que lo posiciona como un interlocutor posible de un oficialismo convertido en tercera fuerza y obligado a tejer consensos para aprobar leyes y reformas.

El exjefe de Gobierno trabaja ahora en la definición de una agenda parlamentaria que le permita volver a la primera línea de exposición política porteña y, al mismo tiempo, ganar tiempo de cara a un eventual regreso -como espera que ocurra dentro de dos años- al Ejecutivo de Parque Patricios.

La ecuación es sencilla: impulsar y lograr la aprobación de proyectos de ley que funcionen como vectores de un eventual tercer mandato y que requieren extensos debates que quiere resolver en los próximos 24 meses. Entre los ejes centrales aparecen la reactivación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento -una obra prácticamente paralizada en la Ciudad-, la continuidad de la urbanización de villas y asentamientos y un mayor control sobre las empresas concesionarias de servicios públicos.

Según esta proyección, Larreta llegaría a 2027 con una estructura normativa óptima que facilitaría la reactivación de su método de gestión, al que sigue reivindicando como marca política propia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emmaferrario/status/1963699493326528904?s=20&partner=&hide_thread=false

Claro que para activar esa hoja de ruta deberá enfrentar el mismo mal de época que hostiga a sus ex socios del PRO: la fragmentación política y su correlato legislativo, que obliga a todas las fuerzas, sin distinción, a construir consensos si pretenden trascender el rol cómodo de simples vetadores, ya sean peronistas, libertarios, macristas o larretistas.

El centro, un sueño eterno

Larreta cree que ese escenario abre una oportunidad para su proyecto, que en el mediano plazo piensa circunscribir al ámbito de la Ciudad, sin proyectarse al plano nacional. La atomización legislativa, sostiene, empuja a las fuerzas políticas a un terreno que le resulta familiar: el del diálogo y los acuerdos programáticos.

A contramano de la decisión de sus excompañeros que dieron por terminada la experiencia de Juntos por el Cambio, el exalcalde vuelve a agitar la idea de un gran frente de centro, una reedición de su viejo proyecto de una coalición que reúna al 70% del sistema político, con exclusión del kirchnerismo. En una actualización doctrinaria de ese esquema, el mileísmo también estaría desterrado de las fuerzas del centro.

Convencido de que el PRO no tiene un horizonte promisorio -es más, si se lo apura podría incluso prescindir del adjetivo-, la conformación del bloque Confianza y Desarrollo funcionó como un primer ensayo de ese armado. Bajo el mismo paraguas conviven legisladores del MID, de Confianza Pública que responde a Graciela Ocaña y del larretismo puro. El paso siguiente sería una negociación con el radicalismo que, pese a la debacle electoral, conserva cinco bancas en la Legislatura porteña, aunque por ahora esos acuerdos se limitarían a pactos circunstanciales para leyes puntuales, sin una fusión en el corto plazo.

¿Y el peronismo? En el larretismo descartan de plano cualquier acuerdo con el kirchnerismo, pero dejan la puerta entreabierta a aquellos sectores del PJ porteño no alineados con Cristina Fernández de Kirchner. Eso sí, exigen pruebas de amor: “Horacio se animó a romper con Mauricio Macri para construir su propio proyecto. Los sectores del peronismo metropolitano que dicen en privado estar alejados de Cristina deberían blanquearlo para que podamos hablar en serio”. El 2027 ya está en marcha.

Temas
Notas Relacionadas
La Legislatura porteña renovó la mitad de sus integrantes en un mapa político inédito en el que por primera vez el PRO quedó en tercer lugar, detrás del peronismo y La Libertad Avanza.
LA CANCHA PARA 2027 | CABA

La nueva Legislatura porteña: un PRO disminuido, el PJ como primera minoría y la llave libertaria

Con 20 bancas, el peronismo se proyecta como la fuerza principal, con La Libertad Avanza detrás. El macrismo deberá afinar las negociaciones para aprobar leyes.
Jorge Macri deberá resolver el dilema sobre qué alianzas hacer para llegar competitivo a 2027. 
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

El desafío de Jorge Macri: gobernar la Ciudad con el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho

Sin mayoría propia, el oficialismo porteño enfrenta un tablero fragmentado, condicionado por libertarios, peronismo y la disputa interna del centro político.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

El centro de esquí Cerro Catedral de Bariloche, el más grande Sudamérica. 
LA GUERRA DE LA NIEVE

Bariloche: el peronismo tensiona con la familia Trappa en un año clave para el futuro de Cerro Catedral

Por  Germán Hernández
Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión de Gustavo Sáenz
José Ignacio Lupión

Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión Sáenz

Por  Maira López
Cristian Ritondo, Diego Santilli y Martín Menem.
MATRIMONIO EN PROBLEMAS

Tensión entre Santilli y Ritondo por la AGN y una cena con Martín Menem que no sirvió para frenar la crisis

Por  Pablo Lapuente
Javier Milei anunció una reasignación discrecional de fondos para asegurar el déficit cero en el Presupuesto.
MOTOSIERRA 2026

Presupuesto: Milei necesita recortes adicionales por 1,5% del PBI para blindar el superávit prometido

Por  Lorena Hak