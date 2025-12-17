Buenos Aires: Axel Kicillof rechazó el giro automático de fondos a Diputados y se calienta la interna del peronismo

Axel Kicillof.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, observó este miércoles los artículos de la ley de Presupuesto que estipulan el sistema de giro de fondos a la Cámara de Diputados, y abrió otro frente de conflicto con el kirchnerismo, que plantea inconstitucionalidad. Gobernación avisa que garantiza las transferencias con el monto sancionado, pero lo hará con el método original.

El hecho generó una fuerte reacción por parte del cristinismo y el massismo, que en un principio hablaron de un “veto parcial” de la ley sancionada por la Legislatura bonaerense a fines de noviembre. En ese caso, el gobernador habría incurrido en una falta al artículo 94 de la Constitución provincial, que establece que el parlamento “sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”.

Si fuera así, Diputados podría haber judicializado el decreto, lo que implicaría un camino extenso, o bien insistir con la suma de los dos tercios en el recinto para ratificar la reglamentación original. Se trata de los artículos que indican la modalidad de transferencias que el Ejecutivo debe hacerle a la cámara baja, que fue modificada en el proyecto sancionado.

tignanelli-garciarena Facundo Tignanelli (UP) y Diego Garciarena (UCR + Cambio federal). Los artículos de la discordia en Diputados En el decreto firmado este lunes, Kicillof observó los artículos 14, 15, 16 y 17 de la ley. Los mismos modificaban el método de giro de los fondos por parte de la Gobernación a Diputados: la Dirección General de Administración de la cámara solicitaba los fondos mensualmente y el Poder Ejecutivo se los enviaba. Los cambios introducidos en el presupuesto -observados por Kicillof- preveían un sistema de transferencias automático, de frecuencia diaria. Así, los recursos para la cámara baja eran girados por el Tesoro provincial a través de las partidas dispuestas por el ministerio de Economía.

La administración de Kicillof advirtió que no habrá veto de esos artículos, pero que sí se observó parcialmente la metodología. Entiende que Diputados modificó unilateralmente el sistema para hacerlo por goteo, tal como, por ejemplo, reciben los municipios en la coparticipación. Explican que esa metodología prioriza dinero no salarial por sobre los sueldos de trabajadores.

Axel Kicillof legislatura El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. Inconstitucionalidad vs. organismos de control En esa tribu peronista -el kicillofismo- afirman que la observación no viola la Constitución, y que las observaciones pasaron antes por varios organismos de control para su revisión. Se trata de una caja de $222.800.000.000, según fijó el artículo 1 del proyecto del Presupuesto.



Otro item que generó malestar en la gobernación, es que la aprobación de la ley de presupuesto de Diputados fue acompañada por la totalidad del bloque peronista, en el que se incluyen a más de diez legisladores que responden a Kicillof.

