ARDE EL PERONISMO

El kirchnerismo le pide "responsabilidad política" a Verónica Magario y una sesión antes de fin de año

Por cuarta vez, los senadores cristinistas le exigen definir las autoridades en el Senado bonaerense. También quieren anular las licencias otorgadas.

Letra P | Juan Rubinacci
Verónica Magario.

Un grupo de senadores del kirchnerismo le envió una carta a la vicegobernadora, Verónica Magario, para que convoque a sesionar antes de que termine el año y le exigió “sensibilidad social” y “responsabilidad política”. Le piden regularizar la conformación de autoridades del cuerpo y la nulidad de las licencias otorgadas.

Es el cuarto pedido de los 11 legisladores que solicitaron sesionar en dos oportunidades (el 12 y el 15 de diciembre) y que, tras los intentos fallidos, instaron a Magario a que los convocara a una “audiencia urgente”. Sin respuesta alguna, ahora insistieron con un llamado a sesionar para el 29 de diciembre, antes de que pierdan estado parlamentario dos proyectos del Ejecutivo y de que el Senado comience el nuevo año sin autoridades.

El kirchnerismo le pide a Magario "sensibilidad social"

En la nota, con un tono mucho más alto que las anteriores, el kirchnerismo le exige “sensibilidad social” y le recuerdan que fue su fuerza política la “que la llevó a usted a ocupar la vicegobernación”. Además, le recordaron que “fue elegida para representar un proyecto político que prioriza la salud pública”, en relación a los dos proyectos que crean empresas vinculadas al sistema sanitario, que caerán de no tratarse antes de fin de año.

Parte de la nota que el kirchnerismo le envió a Verónica Magario.

Los pedidos del kirchnerismo

Los ejes de la nota enviada por los senadores referenciados en CFK son el tratamiento de los pedidos de licencia pendientes: los de Gabriel Katopodis (continúa al frente de Infraestructura bonaerense) y de Diego Valenzuela (asumirá en Migraciones nacional). Sostienen que existe una “nulidad insanable de las licencias otorgadas en la sesión preparatoria, en razón de la palmaria violación de lo preceptuado en el art. 107 del Reglamento Interno, resulta imperioso regularizar dicha situación”. Sergio Berni fue el primero en manifestar esa situación en una carta que le envió a Magario el mismo día de la sesión preparatoria.

A partir de esa regularización, el espacio pretende garantizar la integración del cuerpo con la jura de las senadoras Roxana Alejandra López y Marisa Pirillo, en caso de aceptarse las licencias pendientes. Sostienen que eso asegurará la representación política y el derecho de las legisladoras a ejercer su mandato.

Raverta-foro
Fernanda Raverta, una de las firmantes.

Además de lo mencionado, el kirchnerismo pretende regularizar uno de los temas que mayor controversia generó en las últimas semanas: la elección de autoridades de cámara. Como contó Letra P, hay una fuerte disputa entre La Cámpora y el Frente Renovador para impulsar a Mario Ishii como vicepresidente I, mientras que el círculo más cercano a Axel Kicillof empuja la postulación de Ayelén Durán. A su vez, Berni no se baja de esa pelea.

