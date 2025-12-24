Santa Fe: Juan Pablo Poletti apuesta a lograr la autonomía municipal en 2026

La intención del Ejecutivo apunta a que tras la aprobación del Concejo Municipal se elija en 2027, con las elecciones locales, a los que redactarán la carta orgánica.
El plan de Poletti para la autonomía en Santa Fe
El intendente santafesino empezará a dialogar con los representantes del Concejo Municipal sobre el tema autonomía a principios de 2026. Si bien ya hay algunos intercambios -informales- al interior del gabinete y en Unidos para Cambiar Santa Fe, las charlas iniciarán luego de la segunda mitad de febrero con el inicio del período de sesiones ordinarias. “A diferencia de Rosario, que era algo que se venía discutiendo hace tiempo, acá es algo está comenzando”, explicó un funcionario.
Una vez que se inicien esos intercambios con el oficialismo legislativo, y luego con la oposición, el Ejecutivo le irá dando forma al mensaje que enviará. Aún no hay fecha para eso, pero una de las ideas es que el proyecto sea sancionado el próximo año. Unidos sostuvo la mayoría en el Concejo por lo que no tendría inconvenientes para avanzar. “Queremos que sea algo consensuado”, sostienen en el Palacio Municipal. En el 2018, por iniciativa del exconcejal peronista Ignacio Martínez Kerz, se discutió el tema en el recinto, aunque no prosperó.
Con la autonomía sancionada la idea es convocar en 2027, y en conjunto con las elecciones locales, para que se vote a los convencionales estatuyentes que deberán redactar la primera Carta Orgánica de la capital provincial. Si bien tendrá similitudes a lo que fue la reforma de la Constitución provincial, aún debe definirse cuánto durará ese proceso y qué formato tendrá, entre otras cuestiones.
El antecedente de Rosario y los cambios que se barajan
Hoy firmé la promulgación de la Autonomía de Rosario. Después de más de un siglo de lucha, pasamos a ser una Ciudad Autónoma. El sueño de quienes imaginaron una Rosario libre y moderna hoy es realidad y es para siempre. Esta firma lleva la memoria de quienes defendieron la… pic.twitter.com/XCVdaKzq15