Santa Fe: Juan Pablo Poletti apuesta a lograr la autonomía municipal en 2026

La intención del Ejecutivo apunta a que tras la aprobación del Concejo Municipal se elija en 2027, con las elecciones locales, a los que redactarán la carta orgánica.

El intendente santafesino empezará a dialogar con los representantes del Concejo Municipal sobre el tema autonomía a principios de 2026. Si bien ya hay algunos intercambios -informales- al interior del gabinete y en Unidos para Cambiar Santa Fe , las charlas iniciarán luego de la segunda mitad de febrero con el inicio del período de sesiones ordinarias . “A diferencia de Rosario, que era algo que se venía discutiendo hace tiempo, acá es algo está comenzando”, explicó un funcionario.

Una vez que se inicien esos intercambios con el oficialismo legislativo, y luego con la oposición, el Ejecutivo le irá dando forma al mensaje que enviará. Aún no hay fecha para eso, pero una de las ideas es que el proyecto sea sancionado el próximo año. Unidos sostuvo la mayoría en el Concejo por lo que no tendría inconvenientes para avanzar. “Queremos que sea algo consensuado”, sostienen en el Palacio Municipal. En el 2018, por iniciativa del exconcejal peronista Ignacio Martínez Kerz , se discutió el tema en el recinto, aunque no prosperó.

Con la autonomía sancionada la idea es convocar en 2027, y en conjunto con las elecciones locales, para que se vote a los convencionales estatuyentes que deberán redactar la primera Carta Orgánica de la capital provincial. Si bien tendrá similitudes a lo que fue la reforma de la Constitución provincial, aún debe definirse cuánto durará ese proceso y qué formato tendrá, entre otras cuestiones.

El antecedente de Rosario y los cambios que se barajan

Por el momento hay bastante hermetismo en el Ejecutivo capitalino. Algunos funcionarios aseguran que el contenido del proyecto saldrá de la discusión que se dará con las y los legisladores. Como un antecedente de lo que puede ocurrir, algunos miran el ejemplo de lo que sucedió en Rosario, donde se aceleró a fondo y el intendente Pablo Javkin tuvo a finales de noviembre su autonomía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1996188150431895909?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996209888431669287%7Ctwgr%5Efffb63ba54f8239f26e470c10270986b182facb6%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fcon-un-discurso-tono-fundacional-y-ausencias-opositoras-pablo-javkin-concreto-la-autonomia-rosario-n5420570&partner=&hide_thread=false Hoy firmé la promulgación de la Autonomía de Rosario.

Después de más de un siglo de lucha, pasamos a ser una Ciudad Autónoma. El sueño de quienes imaginaron una Rosario libre y moderna hoy es realidad y es para siempre.

Esta firma lleva la memoria de quienes defendieron la… pic.twitter.com/XCVdaKzq15 — Pablo Javkin (@pablojavkin) December 3, 2025

El proyecto le otorgó nuevas competencias y facultades al municipio de manera inmediata. Entre otras cuestiones se dispuso que podrá accionar en determinadas ocasiones sin requerir el aval provincial, como por ejemplo para contraer deuda.

Entre los múltiples puntos que podrían modificarse con la autonomía, en Santa Fe ejemplifican los cambios que podrían darse con el principio de libertad sindical. La intención que apuran algunos es que cualquier sindicato que acredite contar con al menos el 10% del personal municipal afiliado pueda participar de la paritaria. Actualmente es un tema candente y un reclamo que realiza la Unión de Trabajadoras y Trabajadores MUnicipales (Utram), el gremio minoritario.