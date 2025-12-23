Presupuesto 2026: Bullrich busca romper el peronismo para salvar el artículo sobre financiamiento educativo

Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Juan Manzur, de Unión por la Patria. Los dos primeros son buscados por Bullrich para garantizar el Presupuesto.

Desechada la idea de incorporar fragmentos del capítulo 11 del Presupuesto , que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y de presupuesto universitario, Patricia Bullrich intenta salvar en el Senado el artículo 30, que elimina los compromisos de financiamiento a la educación. Para sostenerlo pedirá ayuda en un sector del peronismo, que podría acompañar la ley en general.

La jefa de La Libertad Avanza (LLA) piensa en opciones para salvar el artículo 30. Una alternativa es votar en general y en particular todo, para lo cual confía en juntar 41 votos, sin cuatro radicales díscolos. Por si esa opción no prosperara, la exministra puso la mira en siete miembros del interbloque "Populares", como fue rebautizado el sello Unión por la Patria.

Cinco de los buscados por la exministra integran el sello Convicción Federal: Fernando Salino (San Luis), Fernando Rejal (La Rioja), Carolina Moises (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y la tucumana Sandra Mendoza , reciente incorporación, por presión de su gobernador, Osvaldo Jaldo . Rejal es el único que garantiza su voto en contra del Presupuesto.

El otro bloque que integra el espacio peronista es el Frente Cívico, donde quedó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora ; junto a su coterránea Elia Moreno . Zamora hizo un gesto al Gobierno en Diputados: dejó dos bancas vacías en toda la sesión ( José Gómez y Ricardo Daives ).

Bullrich cree que al menos una parte de este grupo votará a favor en general del presupuesto y este lunes tuvo un dato favorable: ninguno de estos siete miembros del interbloque peronista se conectó en un Zoom que lideró el jefe del espacio, José Mayans .

Convicción Federal tenía previsto un Zoom este martes para tomar una decisión. Aceptan que estarán divididos en la votación en general. Los gobernadores Jaldo y Raúl Jalil (Catamarca) presionan a sus senadores para votar a favor. Zamora podría imitar a sus excolegas y cumplir desde su propia banca.

Bullrich busca títulos. Imagina un triunfo con mayoría especial (48 votos), que la catapulte como la dueña del Senado. Es por eso que enterró la idea original de la Casa Rosada, que consistía en incorporar fragmentos del extinguido capítulo 11, con medidas como un cambio a la emergencia en discapacidad o un aumento a las universidades (menor al de norma).

Los aliados del Gobierno plantearon que no votarían esas modificaciones y quedaron descartadas. La Libertad Avanza exige que, además, no haya planteos en el resto del articulado y el Presupuesto pueda publicarse en el Boletín Oficial antes de fin de año.

El artículo de la discordia

El objetivo de Bullrich antes del brindis navideño es garantizar que el artículo 30 no sea rechazado, lo que obligaría a retornar el debate a Diputados. Deroga las obligaciones de financiamiento mínimo de educación (6% del PIB), ciencia y técnica (1% del PIB en 2032, con aumentos anuales progresivos), educación técnica (0.2% de los ingresos corrientes) y defensa (0,8% de los ingresos corrientes).

Un dato: si el retorno de la discusión a la cámara baja es inevitable, el Gobierno podrá hacer el intento de incorporar los borradores que circulan sobre universidades y discapacidad, aunque sin una mayoría difícilmente prosperen. Al menos tendrá una excusa para intentarlo. La jefa de LLA no quiere llegar a esa situación y salió a juntar votos.

El temor, reconocen en el oficialismo, es que una larga tanda de abstenciones le haga perder la votación y por eso este martes se puso manos a la obra para evitarlo y es clave que haya alguna fisura entre los 28 de "Populares", si es que no tienen sillas vacías. Al menos dos de los diez radicales votarán en contra del 30: Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Flavio Fama (Catamarca). Podrían sumarse sus correligionarios Eduardo Galaretto (Santa Fe) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Los números justos

La Libertad Avanza tiene 21 miembros, suma tres del PRO y los radicales que pueda sumar (son diez en total). El resto del recinto definirá la suerte del artículo 30 y en el peronismo se tienen confianza, porque sueñan con una tanda de abstenciones que los favorezca. "Las universidades y escuelas técnicas están trabajando. En Diputados pasó por alto porque el tema era discapacidad. Acá ya no", confió a Letra P un senador conducido por Mayans que busca votos.

Entre los partidos provinciales, LLA cuenta con la dupla de Misiones, que en Diputados también fue monolítica con el Gobierno. No así sus socios de Salta: Pablo Outes dejó la silla vacía cuando se votó el capítulo II, que incluía el artículo 30. No está claro si la senadora Flavia Royón actuará igual. En Neuquén también el tema quema: la diputada Karina Maureira, leal al gobernador Rolando Figueroa, rechazó este fragmento del proyecto. No debería actuar diferente la senadora Julieta Corroza.

Votos decisivos

Tampoco está definida la conducta de la dupla de Santa Cruz que conforman José María Carambia y Natalia Gadano. Santiago Caputo llamó al senador el lunes para pedirle clemencia. Provincias Unidas tiene dos votos (Alejandra Vigo y Carlos Espínola). Esta bancada se abstuvo en Diputados. Espínola jugó mejor y firmó en disidencia el dictamen de Presupuesto.

El resto del recinto será clave y ya empezó la carrera del lobby. El tucumano Jaldo controla el voto de Beatriz Ávila, quien tiene un monobloque. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aún digita las acciones de Edith Terenzi, radical de origen. Otro temor de Bullrich es el PRO, herido por el acuerdo que se hizo para repartir lugares en AGN.

En el Senado tiene tres votos, uno cercano a Torres (Andrea Cristina); Martín Goerling (misionero, de líneas directa con Macri) y la pampeana Victoria Huala, quien no tuvo reparos en votar en contra de Milei. Tal vez no esté dispuesta a ayudarlo siempre.