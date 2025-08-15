Elecciones 2025: el cierre de listas se puebla de exgobernadores y vices para surfear la ola violeta

Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre se aproximan precedidas por una certeza. La Libertad Avanza será la única fuerza que se presentará con el mismo sello y con jefatura unificada en todo el país. Además, las encuestas pintan un panorama favorable para el oficialismo.

En ese contexto, la oposición se reparte entre un peronismo agrietado y diferentes variantes del provincialismo que, en ambos casos y a lo ancho y largo del país, parecen haber decidido jugar sus mejores nombres para apuntalar la oferta electoral. Así, exgobernadores y vices en ejercicio empezaron a poblar las boletas y las mesas de arena de cara al cierre de listas .

Imagen, historia, altos niveles de conocimiento público y el peso de la gestión se combinan en la postulación de estos apellidos a los que la casta, según el diccionario de Javier Milei , apela para enfrentar en las urnas a lo que presume puede ser una ola violeta .

El tres veces gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cantó pri tal vez antes que nadie. En enero de este año, Letra P adelantó que el exmandatario dejaba la tercera vía para promover un armado opositor, en el que no descartaba competir dentro del PJ . Dicho y hecho, se postulará para llegar al Senado en la boleta de Fuerza Patria.

Otro que arrancó el año con la idea fija fue el chaqueño Jorge Capitanich . Con el objetivo de reconstruir al peronismo en su provincia, luego de perder el poder en 2023 a manos del radical Leandro Zdero , Coqui encabezó la lista del PJ en los comicios provinciales de mayo y se consagró legislador. Ahora, rosqueó para cerrar la grieta que dividía al espacio y está confirmado en un 90% que buscará en octubre una banca en la cámara alta.

Si de primerear se trata, nadie le ganará al exmandatario misionero Oscar Herrera Ahuad. El jefe del Frente Renovador para la Concordia, el ingeniero Carlos Rovira, definió 50 días antes del cierre de listas quiénes representarán al misionerismo en octubre y colocó al tope de la nómina a quien fuera gobernador en tierra colorada entre 2019 y 2023.

Osvaldo Jaldo, el testimonial

En Córdoba, la política toda da por hecho que el tres veces gobernador Juan Schiaretti encabezará la boleta cordobesista a la cámara baja. Los altos índices de imagen positiva con que dejó la gestión son la carta fuerte del oficialismo mediterráneo para encarar una dura batalla en el bastión de Milei, quien cosechó el 74% de los votos en el ballotage 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1956052215363239997&partner=&hide_thread=false #EXCLUSIVO Un estudio de Zuban Córdoba revela que Schiaretti le ganaría a Bornoroni y a Luis Juez

El sello libertario, bien arriba



El sello libertario, bien arriba



En Tucumán, Juan Manzur se sumará a la boleta de Fuerza Patria para respaldar la movida de su sucesor, el gobernador Osvaldo Jaldo, quien fue a fondo y será candidato testimonial a la Cámara de Diputados para dejar claro que en el jardín de la República la polarización es entre el Presidente y él.

Como contó este medio, otros dos exgobernadores pueden sumarse a la grilla de octubre. En el norte, el misionero Ramón Puerta ya levantó la mano y se ofrece para auxiliar a una oposición disgregada y sin postulantes de peso. En el sur, no descartan que el santacruceño Sergio Acevedo, que gobernó tres años la provincia de la Patagonia y ocupó la banca que Claudio Vidal abandonó en Diputados en 2023 para hacerse cargo del Ejecutivo provincial, busque seguir en el Congreso otro mandato.

Mientras, en San Juan, en la rosca del peronismo se menea el nombre del eterno José Luis Gioja para hacerle frente al oficialismo que lidera Marcelo Orrego.

Provincias Unidas y sus vices

La lluvia de exgobernadores en las listas de octubre se complementa con las candidaturas de vices en ejercicio. No parece casualidad, aunque las motivaciones sean disímiles, que los tres socios mayores del armado federal Provincias Unidas, el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres, hayan puesto en la cancha a quienes los secundan en el Ejecutivo de sus provincias.

Letra P adelantó que Pullaro le ofreció encabezar la boleta del oficialismo en Santa Fe a Gisela Scaglia basado en el alto conocimiento de la dirigente del PRO en la provincia. También sumó la lealtad de la vice con el gobernador y la necesidad de contar como cabeza de lista con una figura de centroderecha para equilibrar las cargas en una coalición variopinta que deberá lidiar con el empuje libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1952739634191945860&partner=&hide_thread=false #Elecciones 26 de octubre



Santa Fe: Pullaro le propuso a Scaglia que encabece la lista y le ofreció el tercer lugar al socialismo



Nacho Torres ubicó a su vice radical Gustavo Menna en el segundo término de la boleta que encabezará la diputada del PRO Ana Clara Romero. En Chubut, se disputan dos bancas, por lo que el oficialismo sólo aspira a retener una. Sin embargo, la presencia del exdiputado boinablanca en la nómina busca mostrar la consolidación de la alianza en el gobierno con la UCR, que cuenta además con muchos intendentes. A la vez, refuerza el discurso con anclaje provincialista y de defensa de los intereses y recursos provinciales ante la Casa Rosada.

En Córdoba, la vicegobernadora Myrian Prunotto tiene todos los números para sumarse a la boleta de Llaryora. Su origen radical, su buen vínculo con Facundo Manes, un mimado del cordobesismo, y su buena relación con el peronismo local suman atributos para apuntalar su candidatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Despiertachubut/status/1945995725742948447&partner=&hide_thread=false Los mejores candidatos para defender a Chubut.@AnaClaraRomer y @gustamenna ya demostraron que no se callan, que cuestionan los privilegios de siempre y que defienden a los chubutenses.

No vinimos a quedarnos quietos. Vinimos a cambiar las cosas.

No vinimos a quedarnos quietos. Vinimos a cambiar las cosas.#DespiertaChubut pic.twitter.com/Z1aMHdNWY8 — Despierta Chubut (@Despiertachubut) July 17, 2025

Por fuera del grito federal de Provincias Unidas, Jaldo sumó a la boleta del peronismo tucumano a su vicegobernador Miguel Acevedo como postulante suplente.

A horas del cierre de listas, nadie puede asegurar que otros apellidos con experiencia de gestión se incorporen a alguna boleta para defender las bancas de los gobernadores en el Congreso ante la avanzada libertaria.