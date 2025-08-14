Javier Milei va por la provincia: Axel Kicillof como villano confirmado y libreto corto de ultrapolarización

A tan sólo 24 días de las elecciones bonaerenses, Javier Milei puso en marcha la amplia maquinaria electoral de La Libertad Avanza con acto en La Plata . Esta vez lo hizo con algunos ajustes que le dieron un giro a su campaña, hasta ahora nacionalizada por el Presidente con su eslogan "kirchnerismo nunca más": al rosario de críticas habituales contra Axel Kicillof , nuevamente designado como su principal enemigo político , el discurso del mandatario sumó numerosos pasajes referidos a la gestión provincial, con críticas a la seguridad, la educación y la salud. De economía, poco y nada.

"El gobierno de la provincia es la peor versión hasta ahora del kirchnerismo, y es la peor porque es la más degenerada. Fueron destilando uno a uno lo peor de su modelo y ya ni siquiera se esfuerzan por hacer otra cosa que no sea engrosar las arcas del Estado a costa de todos los argentinos y bonaerenses de bien", apuntó el Presidente, quien en varias oportunidades definió al gobernador provincial como un "comunista enano" y hasta le endilgó que armó su gabinete con exministros de Alberto Fernández . Sus cañones apuntaron a la elección del 7 de septiembre, desdoblada por Kicillof, por lo que Milei aprovechó para argumentar que lo hizo para "poner al aparato" para ganar esos comicios.

El tono del discurso y los gestos del jefe de Estado fueron los propios de la narrativa libertaria ya utilizada en varias oportunidades, repleta de chicanas políticas y definiciones polémicas como el uso del "Nunca más" de la Conadep, con la excepción de que mantiene su promesa de no insultar. Eso se lo dejó al público que lo escuchaba en el Club Atenas de la capital provincial: varias veces corearon "hijo de puta" cuando Milei mencionaba a Kicillof.

Según la transcripción enviada por Presidencia, Milei mencionó 14 veces la palabra "kirchnerismo" (más cuatro "kirchneristas") y en ocho ocasiones a Kicillof (además de cuatro "gobernador" y dos "comunista). En términos generales, en esta oportunidad, la estrategia mileísta pasó por provincializar la campaña de manera deliberada, al hablar de la falta de insumos en los hospitales, los bajos sueldos de los trabajadores estatales y, sobre todo, la problemática de la inseguridad. Lo hizo en base a estadísticas que ya había desplegado en su anterior visita a la ciudad, en el congreso partidario de LLA de junio , cuando también le había dedicado gran parte de su discurso al gobernador.

Arriba del escenario, justo detrás del atril principal, escucharon con atención al Presidente sus principales candidatos seccionales: Diego Valenzuela , de la Primera sección electoral; Natalia Blanco , de la Segunda; Maximiliano Bondarenko , de la Tercera; Gonzalo Cabezas , de la Cuarta; Guillermo Montenegro , de la Quinta; Oscar Liberman , de la Sexta; Alejandro Speroni , de la Séptima; y el anfitrión Francisco Adorni , de la Octava. Entre las primeras filas observaba con atención, y en silencio, Karina Milei junto a José Luis Espert , anotado para octubre; y el ministro de Defensa, Luis Petri .

La provincialización de Javier Milei

El mandatario ingresó al miniestadio platense a las 19.55, después de haber emprendido viaje desde Balcarce 50 cerca de una hora antes, a las 18.50. Para ingresar, que hace tan sólo cuatro años atrás fue testigo del lanzamiento de campaña de Juntos por el Cambio, Milei atravesó la multitud a los abrazos y empujones, una marca registrada en todas sus actividades proselitistas. Por supuesto, la musicalización estuvo a cargo de Panic Show, un clásico de La Renga que suele amalgamar con canciones como Eye of the Tiger, de Survivor.

El predio estuvo colmado desde temprano por la militancia libertaria casi en pleno, con excepción de Las Fuerzas del Cielo, que no hicieron notar su presencia, para acompañar no sólo al Presidente, sino, también para intentar "pintar de violeta el país", como propuso al mandatario al finalizar su discurso. Fue un guiño a la nacionalización, como parte de un libreto (esta vez corto) de polarización.

“Ya no se pude tapar el sol con las manos, los bonaerenses saben muy bien cómo es el día a día de la provincia: la calle es tierra de nadie, literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega. La gente vive con miedo, enrejada en su casa, mientras los delincuentes circulan impunes por la calle. En las escuelas los chicos cada vez aprenden menos y son rehenes de los sindicalistas”, enumeró en un tono casi catedrático Milei, que recurrió más a este tipo de menciones locales que a su habitual libreto de polarización. Una de las pocas veces que se refirió a Cristina Fernández de Kirchner como "la jefa de la banda" fue para responder los cánticos antikichneristas del público. La otra fue cuando le reprochó que sale "al balcón a saludar a dos personas".

Durante su extenso discurso, el Presidente sacó provecho de los temas vinculados a la seguridad, y hasta destacó el trabajo de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que, todo indica, será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, en este marco, que en la provincia se registró un robo cada cuatro minutos, que La Matanza tiene la tasa de homicidios más alta del país, incluso por encima de Rosario; y que, por esa razón, argumentó, “el kirchnerismo es aún peor que el narcotráfico”.

"El gobernador no hace más que darle la espalda a la gente una y otra vez”, insistió Milei, que en este tramo de su alocución debió parar ante los gritos de una militancia libertaria enardecida que pedía a gritos la intervención de Buenos Aires. Esa misma propuesta la había deslizado hace algunos meses atrás el propio Espert, que ahora irá como primer candidato a diputado nacional.

La previa de la maquinaria electoral de La Libertad Avanza

Esta fue la segunda actividad del Presidente en la capital de la provincia de Buenos Aires en lo que va del año electoral. La primera se llevó adelante el 26 de junio pasado en el coqueto salón Von Harv, en las afueras del distrito, en el marco de un congreso partidario que organizó Sebastián Pareja, quien ahora suena con fuerza para ocupar el quinta lugar en la lista de diputados nacionales que encabezará Espert. El armador karinista fue el maestro de ceremonias del acto, encargado de presentar a los principales candidatos.

abajo Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem.

Hace menos de dos meses, Milei sentó las bases de lo que sería la campaña de La Libertad Avanza en la madre de todas las batallas, algo que repitió con vehemencia este jueves en La Plata: con una explícita narrativa en clave bélica ya había elegido a Kicillof como su principal contrincante partidario.

Muchos de los lineamientos de estos dos actos se definieron en la mesa de campaña violeta integrada por la hermana menor de los Milei, Pareja y Lule Menem, y actualizada en los últimos días con la presencia tanto de Santiago Caputo, el asesor que integra el denominado triángulo de hierro presidencial, como de Cristian Ritondo, el jefe del PRO en el territorio bonaerense.

Se coló el cierre de listas para octubre

Según pudo confirmar Letra P, en la cumbre de campaña más reciente, que se llevó adelante este mismo jueves en la planta baja de la Casa Rosada, se definió que Milei encabezará un acto por semana: el martes se prevé su presencia en Junín, donde habrá una presentación de la boleta nacional, luego del cierre de listas de este domingo; el 27 de agosto irá a Lomas de Zamora; y, como última actividad, estará el 3 de septiembre en Moreno. El jueves pasado, el mandatario se había fotografiado junto a sus referentes en Villa Celina, en La Matanza.

Por la cercanía de las fechas en el calendario electoral, en la previa de esta jornada platense, se entremezclaron los acuerdos de las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. Minutos antes que Milei presentara a sus ocho postulantes seccionales, el jefe del bloque amarillo en la Cámara de Diputados le confirmó en la puerta de entrada del Club Atenas a Letra P que Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi conformarán el trío de postulantes amarillos por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta de La Libertad Avanza.

En paralelo, lejos de La Plata, corrió una fuerte versión que indica que Karen Reichardt, actual conductora la Televisión Pública, secundaría a Espert en la nómina. Se trata de una reconocida vedette de los noventa, que participó en programas taquilleros de aquella época como Brigada Cola. Desde hace unos días, se hablaba que ese lugar iba a estar reservado para una persona cercana a las ideas libertarias, sin pasado político y con buena presencia digital: Reichardt tiene 132 mil seguidores en Instagram.