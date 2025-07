Ana Clara Romero, la candidata de Ignacio Torres: "No podemos permitir otro año más sin presupuesto"

Alineada con Nacho Torres, una de las caras visibles de la puja que los gobernadores de todo el país sostiene con la Casa Rosada por los recursos que les corresponden a las provincias, la legisladora que buscará su segundo mandato en la cámara baja afirmó que el Congreso no puede "permitir otro año más sin presupuesto", en alusión a las prórrogas de la ley de leyes que se consumaron en los dos últimos ejercicios.

-Para nosotros es fundamental que los chubutenses sepan lo importante de contar con representantes que actúen y defiendan los intereses de la provincia en sintonía con el gobernador, profundizar la mirada productiva de acuerdo a la matriz económica de nuestra región y posibilidades de diversificación. Vamos a seguir trabajando en una agenda republicana y federal.

Los mejores candidatos para defender a Chubut.@AnaClaraRomer y @gustamenna ya demostraron que no se callan, que cuestionan los privilegios de siempre y que defienden a los chubutenses.

No vinimos a quedarnos quietos. Vinimos a cambiar las cosas.#DespiertaChubut

-¿Qué lugar ocupará la iniciativa para eliminar los fueros en la provincia?

-Será un tema central. El plebiscito popular, que se llevará a cabo junto con los comicios nacionales, permitirá la eliminación de los fueros para las figuras de gobernador, vice, diputados, jueces y representantes sindicales, o sea, en todos los poderes del Estado. Si la ciudadanía lo aprueba vamos a darle una resolución definitiva a la iniciativa del gobernador sancionada en la Legislatura.

-Es un proyecto de fondo para Despierta Chubut.

-Tenemos que eliminar los privilegios de una clase dirigencial que se tiene que despojar de toda ventaja o tratamiento diferenciado y recuperar el vínculo de confianza con los vecinos. En definitiva, porque todos tenemos que ser iguales ante la ley. Es lo único que va reconstruir confianza entre los vecinos y quienes los representamos

La agenda de Ignacio Torres al Congreso

-¿Tiene una agenda parlamentaria definida para los años que vienen?

-Hay que insistir con ficha limpia, extinción de dominio, esencialidad de la educación, alternativas de alivio fiscal y subvención del tasas para lograr incentivos para la generación de empleo y para el crédito para viviendas. Tenemos que plantarnos fuerte porque no podemos permitir otro año más sin presupuesto nacional.

-¿Hay proyectos de Chubut que pueden resonar a nivel nacional?

-Hemos trabajado las emergencias viales para tener un respuesta a la situación de las rutas y tenemos muy encaminado el proyecto de ley de Hidrógeno Verde. Promovimos la eliminación de los aranceles para la importación de polímeros, la baja de retenciones para el crudo convencional y la figura del ecocidio en resguardo de nuestro patrimonio natural. Son todas iniciativas que hemos impulsado, en las que seguimos trabajando y que van a ser centrales en los próximos años.

CUIDAMOS NUESTRA CUENCA



Hoy junto al gobernador @NachoTorresCH, el vicegobernador @gustamenna, operadoras y funcionarios provinciales y municipales renovamos el compromiso que impulsa nuestra energía. Ratificamos el Acuerdo de Competitividad con Retenciones Cero al petróleo…

-Despierta Chubut es un frente heterogéneo en materia partidaria. ¿Qué mensaje se busca llevar a la cámara baja?

-Chubut tiene una posibilidad de hacerse fuerte y hacerse oír en el Congreso. Esa voz solo la podemos encarnar desde nuestro espacio, porque somos los únicos que damos las peleas privilegiando a la provincia, sin dejarnos llevar por ninguna fuerza nacional que vota con una agenda que carece de mirada federal, tanto desde la La Libertad Avanzacomo desde Unión por la Patria.

La elecciones y Chubut

-¿Qué papel juega hoy la oposición en Chubut?

-En términos reales, los veo alejados de las verdaderas preocupaciones de los chubutenses. Sin propuestas, sin nada para mostrar en nuestra provincia, sin compromiso en la construcción y solución de los desafíos de Chubut. Los veo más interesados en colgarse de un sello nacional o de militar “CFK libre”. En definitiva, nada; buscando dividir o detonar, ninguno de los dos extremos les sirve a los chubutenses.

-Ustedes apuestan a una agenda provincialista.

-La agenda es infinita, porque las posibilidades de nuestra provincia también lo son, pero no podemos perder más tiempo. En Chubut hemos pagado caros la desidia, el abandono y la corrupción de quienes nos precedieron, pero los chubutenses eligieron cambiar y estamos transformando la provincia. No podemos parar ni volver al pasado. Solo pensamos y queremos seguir trabajando por los chubutenses, poniéndole cabeza, creatividad y absoluta honestidad. Por eso no podemos quedarnos atrapados en ninguna grieta inconducente.