Javier Milei eligió para enfrentar a Osvaldo Jaldo a un crítico de la política de seguridad en Tucumán

Pelli finalmente desbancó del primer lugar a Manuel Guisone, otro joven profesional surgido de la fundación Federalismo y Libertad, quien irá finalmente en el tercer puesto. Según fuentes libertarias, Guisone desembarcaría en la Casa Rosada. El coordinador de las mesas técnicas provinciales de LLA tiene buen vínculo con el presidente Milei y forma parte del Concejo de la Libertad, donde Felipe Núñez le dio la tarea de coordinar planes de gobierno en distintas provincias.
La lista libertaria en Tucumán
En segundo lugar se anotó a Soledad Molinuevo, vicepresidenta del partido en la provincia. La abogada es hermana del intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo, uno de los principales socios del diputado radical Roberto Sánchez, que encabezará la boleta de Unidos por Tucumán para intentar seguir en el Congreso. Ahora Soledad da el salto a la política por primera vez en su vida.
Cierra la lista Celina Moisá, también integrante de la fundación Federalismo y Libertad, que el año pasado le entregó una distinción al Presidente en Tucumán. Los tres suplentes serán Enzo Ferreira, periodista a cargo de Radio Nacional en la provincia y politólogo; Milva Albarracín, dirigente capitalina del espacio y Gustavo Choua, uno de los apoderados de La Libertad Avanza Tucumán.
El candidato de Javier Milei
Como antecedentes, Pelli fue el encargado de elaborar el plan de seguridad libertario en su proyecto “Punto de Partida para la Libertad de los Tucumanos”. En los últimos meses había levantado el perfil con críticas a la política de seguridad del gobernador Osvaldo Jaldo, que encabezará la boleta oficialista como candidato testimonial del peronismo unido. "Esta provincia no puede seguir siendo un lugar donde el miedo te impide salir a la calle", dijo hace un par de semanas en una entrevista.
El team libertario apuestan en Tucumán a una polarización con el oficialista frente Tucumán Primero, que decidió jugar con todo en los comicios del 26 de octubre. Al punto de que la lista será encabezada por Jaldo e integrada por el senador Juan Manzur y por el vicegobernador Miguel Acevedo. Además, el peronismo logró presentar una nómina de unidad que contiene a los sectores jaldistas y también a los kirchneristas.
Qué se juega en Tucumán
El 10 de diciembre finalizan los mandatos en la cámara baja de Agustín Fernández y Elia Fernández, dos de las tres espadas jaldistas que revistan en el bloque Independencia; la del radical Sánchez y la de Paula Omodeo (CREO), una aliada permanente del Gobierno en el recinto.