Santa Fe: Romina Diez sí o no, la duda en la calma chicha del cierre de La Libertad Avanza

Al filo del plazo que vence el domingo, aún no hay fumata blanca en el mileísmo. Las 48 horas definitorias. La carta Sturzenegger.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
"No hay nada definido aún", dicen lacónicamente en el armado del partido de Javier Milei a Letra P. Entre el ruidoso silencio entre los aliados que miran con expectativa un lugar entre los primeros puestos y la incertidumbre que domina en la tropa propia, hay una certeza indiscutible: LLA no tiene aún la grilla con nombres puestos. En esa lógica, un peso pesado del ecosistema libertario como Sturzenegger hizo ruido en el terreno de las especulaciones. "Hoy el poder se discute en el Congreso, no en el Ejecutivo", dicen quienes no descartan la chance.

Del uno para abajo, todo en discusión

La lapicera, se ha escrito en reiteradas oportunidades, en la Bota la tiene Diez. Y todo parece indicar que su nombre será el que escriba en el primer casillero. Sin embargo, nadie termina de confirmar que la jefa partidaria en Santa Fe, que arma por estas horas el esquema electoral junto a Karina Milei, sea quien finalmente vaya por un mandato nuevo renunciando al vigente. Estas discusiones no sólo se dan en la Bota, sino que hay provincias como Córdoba y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en idéntica situación.

Karina junto a Eduardo Lule Menem tallan la estrategia mientras el Presidente espera para bajar el martillo. Bajo ese triángulo de poder se definirá la cuestión.

"Está todo muy convulsionado", reconoce una fuente calificada. En una lista en principio conformada por puros, días atrás se metió en la discusión la chance de que alguno de los primeros lugares esté dado para los laderos de Patricia Bullrich, siempre bien considerada y quien ya ha apuntalado a candidatos como Juan Pedro Aleart en Santa Fe.

"La gente de Patricia va a estar", aseguran, mientras que, entre los propios, Marcos Peyrano y Agustín Pellegrini se anotan. Según a quien se pregunte, uno u otro corre con más chance. Hacia abajo, otros socios como José Bonacci podrían aparecer con algún nombre, pero fuera de carrera en lugares con aspiraciones.

La estrategia: jugar siempre al límite

Además, en el terreno de la especulación comenzó a circular en las últimas horas una vez más la posibilidad de que una figura reconocida pueda ser quien esté en la pole libertaria. Por caso, el economista Salvador Di Stefano, uno de los más nombrados en este rubro, desmintió y deshechó la posibilidad en sus redes sociales. En encuestas de las últimas semanas, su nombre y el del siempre mencionado Alejandro Fantino estuvieron a la orden del día.

En las últimas elecciones provinciales, Aleart, a quien se venía nombrando de forma sostenida, fue confirmado sobre el filo del cierre de listas. En LLA nunca negaron ni afirmaron la chance de que, sin hacer nombres propios, pueda sumarse un extrapartidario para engrosar el músculo legislativo de Milei.

"Acordate de lo que pasó la última vez en Rosario: la lista se cerró el lunes, el día después del cierre", recuerdan como para dar un panorama de que la cosa pueda resolverse en los últimos minutos del domingo. "Y ahí se cambió a último momento, de cuatro listas se pasó a una sola", reflejan sobre el cambio de estrategia.

¿El Coloso al Congreso por Santa Fe?

Un 11 de febrero de 1966 nació Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Dónde? En Rufino, en el sur santafesino. El dato, poco conocido por la mayoría, salió como quien no quiere la cosa hace un tiempo atrás y allí se encendió la lamparita. ¿Cómo no proponer a uno de los preferidos de Milei para asegurar una buena cantidad de votos en la provincia?

"Hay que asegurar, y no se si una persona que nadie conoce puede asegurar los votos como él", se envalentona un estratega electoral. "Se va a definir y firmar en Buenos Aires", soslayan. Y por lo que parece, será una vez más sobre la campana.

