Manuel Passaglia: "Queremos ir por la provincia de Buenos Aires en 2027"

"El 8 de septiembre empiezo a recorrer toda la provincia de Buenos Aires ". Manuel Passaglia ya anticipa el próximo movimiento del espacio político que armó junto a su hermano Santiago , el intendente de San Nicolás . De la mano de Hechos, el candidato a diputado desafía la polarización y se proyecta para la pelea por la gobernación en 2027.

En el tramo final de la campaña para las elecciones legislativa del 7 de septiembre, Passaglia recorre los municipios del norte para presentar el nuevo espacio con el que desafía la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza , promocionando el "modelo San Nicolás", un plan de gestión con el que, dice, transformó ese municipio en uno de los de mejores indicadores productivos y sociales de la Segunda sección .

Primer candidato a diputado bonaerense, Passaglia se despega de los armados de la tercera vía -a quienes ubica en el lote de los "fracasos" políticos- y apuesta a crear una nueva alternativa que pueda pelear por la sucesión de Axel Kicillof .

En San Nicolás no hablamos de futuro, lo construimos: estadio, autódromo y predio ferial donde todos los años se realiza Expoagro y tantos otros eventos multitudinarios. Convertimos cada uno en una fiesta que une a toda la ciudad y a donde viene gente de todas partes, fomentando…

—Para nosotros es un paso hacia la provincia. El 8 de septiembre vamos a empezar a recorrerla toda. Queremos ir por la provincia en 2027. A la Legislatura voy a llevar el modelo de San Nicolás, para que más municipios trabajen con eficiencia y den respuestas.

—¿Qué es Hechos y qué busca?

—Es un espacio que nació en el interior, con intendentes y dirigentes que creemos en una política más cercana a la gente. No nos interesa la rosca, sino resolver problemas. De un lado están los libertarios, todo el día diciendo que Cristina (Fernández de Kirchner) es una chorra, y por otro lado están los kirchneristas, que se la pasan diciendo todo el día que (Javier) Milei está loco. Probablemente tengan razón los dos, pero eso no cambia nada la vida de los vecinos. Nosotros hablamos de hechos concretos.

—En redes sociales se muesta muy crítico con el goberbador Kicillof. ¿Por qué?

—Porque es un inútil y un cobarde. Inútil porque lleva seis años como gobernador y en todo estamos peor: en seguridad, salud y educación. Y cobarde porque armó un movimiento con intendentes, hizo borradores de listas y después no se animó a competir. Si armás un partido y decís que vas a competir, tenés que hacerlo.

Tres tercios en la Segunda Sección

—¿Cómo piensa construir desde la Segunda sección?

—Tenemos una base fuerte en San Nicolás, Pergamino y Rojas, porque los dos intendentes de esos dos últimos distritos, Javier Martínez y Román Bouvier, forman parte de nuestro espacio. Y estamos sumando referentes en otras ciudades. El objetivo es que la Provincia escuche más al interior, que queda relegado en las decisiones.

—¿Cómo ve el panorama electoral?

—Venimos de atrás, somos nuevos, y ellos ya están instalados. Apostamos a un escenario de tres tercios. La polarización les puede servir ahora, pero eso ya se probó: (Mauricio) Macri ganó así y después volvió el kirchnerismo con el peor presidente de la historia, Alberto Fernández. Basar todo en la grieta es pan para hoy y hambre para mañana. Hay dos monstruos: el kirchnerismo, con toda la herramienta de la provincia, y los libertarios, con todos los medios nacionales. La diferencia es que todo lo que construimos nosotros es en base a resultados y va a ser nuestro piso. Lo de ellos es el techo.

Lejos de la tercera vía...

—¿Fueron en alianza con Somos Buenos Aires?

—No. Ellos no presentaron lista en la Segunda sección. Somos "Hechos" y ellos son "Somos". Para mí, kirchnerismo, libertarios y el sector de la "avenida del medio" son parte del mismo fracaso de la Argentina. Nuestro camino es otro: fuera de la ideología y enfocados en los problemas de la gente.