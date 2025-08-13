ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

El PJ pone todo contra Milei en Tucumán: Osvaldo Jaldo candidato testimonial y Manzur va de suplente

El gobernador encabeza la lista en la que también se anotó el senador que comandó la provincia entre 2015 y 2023. Miguel Acevedo, el vice, se suma a la pelea.

Letra P | Fernando Stanich
Por Fernando Stanich
Jaldo en el lanzamiento de Tucumán Primero, junto a Juan Manzur y Miguel Acevedo.

En un acto realizado en Banda del Río Salí, el oficialismo presentó su lista, que será integrada por Jaldo, la diputada Gladys Medina, el legislador kirchnerista Javier Noguera, la saliente diputada Elia Fernández de Mansilla entre los titulares. Los tres suplentes serán Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y Acevedo. El gobernador, el vice y el senador serán postulantes testimoniales.

El acuerdo de unidad que comenzó a gestarse el 9 de julio entre las diferentes vertientes del justicialismo provincial tuvo entre el viernes y ayer los últimos retoques. El último día de la semana pasada, las autoridades municipales de Tafí Viejo y el Ministerio del Interior terminaron de afinar los números de la asistencia que permitirá a esa administración garantizar el pago de sueldos y de servicios. Ese asunto era parte central del entendimiento, ya que la intendenta, Alejandra Rodríguez, es esposa del legislador Noguera.

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, en la lista

En paralelo, Jaldo y Manzur terminaron de resolver la integración de la lista. El martes, el ex gobernador visitó a su sucesor en el despacho de la Casa de Gobierno. En ese encuentro se confirmó la incorporación del propio Manzur a la nómina. Horas después se integró Acevedo, quien en un primer momento había descartado públicamente la posibilidad de ser postulante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1955648075105534236&partner=&hide_thread=false

La conformación de la lista permite avizorar que habrá corrimientos. Como Jaldo no ocupará el escaño, en caso de que el peronismo obtuviera dos bancas quien lo reemplazará será Noguera. Otro dato a tener en cuenta es que Gladys Medina tiene mandato hasta 2027, pero al obtener una nueva banca hasta 2029, liberará ese asiento. En su lugar, por el orden de la lista peronista de 2023, debería asumir Elia Fernández de Mansilla, quien sí finaliza su mandato en diciembre de este año.

Si eventualmente el peronismo consiguiera tres bancas, le correspondería entonces asumir a Manzur, que tiene lugar en el Senado hasta 2027. Otra incógnita que deja planteado el armado oficialista para competir el 26 de octubre.

Todos contra Javier Milei

En el acto de lanzamiento, Jaldo destacó la unidad de todas las vertientes peronistas y apuntó contra el presidente, Javier Milei: “no derramó un centavo al interior del país”. “Unimos a nuestro movimiento para defender a Tucumán y para darle a la Argentina el triunfo más grande.

Esta no es una elección más: el 26 de octubre está en juego el destino de nuestra provincia y de la Nación”, añadió. Y desafió: “les vamos a ganar las elecciones de punta a punta”. Tucumán renueva cuatro bancas en la cámara baja, de las cuales dos responden al bloque del gobernador.

Del acto también participó la senadora por la minoría, Beatriz Ávila, esposa del exintendente capitalino Germán Alfaro que formó parte de Juntos por el Cambio.

