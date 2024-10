Santa Fe: la tropa de Gisela Scaglia maniobra para obturar acuerdos con La Libertad Avanza

Para constituir la Asamblea, es necesario que la convocatoria surja del Consejo Directivo del partido, donde la tribu de la vicegobernadora tiene mayoría. “Constituir la asamblea no es una prioridad”, dicen cerca de Scaglia. “Entramos en noviembre, donde se va a discutir el presupuesto, en diciembre todo lo que tiene que ver con fin de año, en enero se van todos de vacaciones y en febrero ya tenemos cierre de listas, no hay tiempo”, sostienen. Abren la puerta a hacerlo “quizás” a mediados del año que viene.

Las opciones de Gisela Scaglia

La opción de dejar pasar el tiempo y no constituir la Asamblea -en rigor de verdad, así viene funcionando el PRO de Santa Fe hace varios años- es la que pica en punta. La otra es hacer la gran Mauricio Macri: convocar a una sesión, constituir el órgano partidario, pero no respetar el acuerdo y nombrar al frente a una figura propia. Sería un declaración de guerra total entre los bandos, un paso que la tropa de la galvense no está dispuesta a dar no solo porque ya ganó la disputa interna, sino también porque consideran que pondría en riesgo la gobernabilidad de Unidos.