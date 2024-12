Romina Diez, ¡afuera!: Nicolás Mayoraz será el primer candidato a convencional de La Libertad Avanza

La tropa de Javier Milei empieza a mostrar sus cartas de cara a la reforma constitucional en Santa Fe . Con un tuit, Romina Diez reveló que, en contra de las versiones que corrían, no será ella quien encabece la nómina de candidatos libertarios, sino un hombre. El elegido es su compañero de banca, Nicolás Mayoraz .

Aunque no viene de los tiempos fundacionales de La Libertad Avanza, Mayoraz supo ganarse la confianza de Karina Milei luego, y no antes, de secundar a Diez en la boleta santafesina para el Congreso. Abogado, discípulo del histórico constitucionalista santafesino Iván Cullen, Mayoraz logró que se cristalice la confianza que El Jefe le comenzó a dispensar cuando fue validado como presidente de la comisión de asuntos constitucionales de la cámara baja. En ese sentido, para la discusión por la reforma constitucional no hay otro libertario con más bagaje técnico.