El matrimonio por conveniencia de la UCR y La Libertad Avanza en La Pampa, atado a la suerte de Ravier

Martín Berhongaray y la UCR abren formalmente el diálogo con La Libertad Avanza y con Adrián Ravier para pelear por la Gobernación de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

La oposición en La Pampa dio un paso adelante este fin de semana para concretar su matrimonio por conveniencia. Aunque abre nuevas incógnitas, cerró uno de sus capítulos clave, mientras tiene el futuro atado a la suerte y al desempeño del vocero presidencial Adrián Ravier , presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

Este sábado, como adelantó Letra P , la Convención de la UCR formalizó por goleada su disposición a ampliar la coalición que protagonizó en los últimos años y metió en la bolsa de sus posibles aliados a otros sellos que históricamente estaban parados en la vereda de enfrente, incluyendo a La Libertad Avanza.

Será la primera experiencia en la Patagonia de una alianza entre la UCR y los libertarios, incluso el debut en el país de una coalición de ese tono que empuja desde la oposición. En Chaco , Mendoza o Entre Ríos , donde se dieron acuerdos en 2025, esos sellos gestionan el territorio. Ocurre, además, en una provincia donde hay otras anomalías: La Pampa es la única de la región que gobierna el peronismo y la única en el país en donde el PJ nunca perdió una elección provincial.

La expectativa boinablanca es que Martín Berhongaray lidere el frente y sea el candidato a gobernador, pero empieza ahora otra historia de roscas y de transas, con un tironeo que asoma poco previsible y que puede resolverse en un toma y daca de mesa relativamente chica, o directamente en las elecciones primarias abiertas que prevé la ley pampeana.

Como corolario de la Operación Tragarse Sapos, el radicalismo definió este sábado, con amplia mayoría, su disposición a abrirse a otros partidos, y en especial a La Libertad Avanza y a Comunidad Organizada , el espacio que preside Juan Carlos Tierno .

Entre los convencionales, el triunfo fue 62 a 11 para la propuesta de abrirse a otros rumbos. Como fue una asamblea extraordinaria ampliada, se agregaron otras representaciones y en ese caso fue 78 a 11, más una abstención. Intervinieron en esa votación plenaria los presidentes de comité.

La Convención de la UCR de La Pampa aprobó iniciar conversaciones para sumarse a un frente con partidos opositores al peronismo, incluyendo a La Libertad Avanza



62 convencionales votaron a favor del arreglo extendido y 11 lo hicieron en contra pic.twitter.com/klYeB84LwH — LETRA P (@Letra_P) September 5, 2026

A partir de ahora, serán integrantes de la mesa negociadora con las otras fuerzas el vice primero y vice segundo del Comité Provincia; el presidente de la Convención; el presidente del bloque de Diputados, el presidente de la Juventud Radical y un intendente, que todavía no está definido.

El número cómodo de la resolución no pudo apagar las durísimas voces en contra del arreglo que se viene. La UCR sabe que si no busca un frente con los otros sellos competitivos no gana. Pero los socios que le quedaron a mano generan resquemor en dirigentes de primer plano y son una bisagra en las convicciones y coherencias sostenidas hasta ahora.

Por eso mismo, y pese a la enorme diferencia, la Convención no fue una fiesta. Incluso el bando ganador, el que con el jefe legislativo Poli Altolaguirre a la cabeza más militó la alianza ampliada, vivió el episodio como un trago inevitable, pero algo amargo. Un paso en tendencia hacia el "vale todo para ganar".

La sonrisa de Poli Altolaguirre en el ingreso a la Convención de la UCR: logró el objetivo. FOTO: www.radiokermes.com

En el caso de Tierno, para un sector del radicalismo es un modo de atravesar lo que era un límite no solo político, sino incluso ético o moral. La propia UCR lo incorpora como posible aliado, pero lo deja fuera de cualquier candidatura, porque tiene una Ficha limpia interna que impide postulaciones de personas que hayan cometido delitos. Tierno fue condenado por abuso de autoridad a raíz de su escandaloso paso por la Intendencia de la capital Santa Rosa, donde duró 87 días.

El impacto de ese episodio en el imaginario popular fue tan fuerte que Tierno quedó fijado políticamente en 2008. En cada aparición pública que tiene vuelve a ese trauma, que fue a su vez uno de los momentos de mayor gloria de la UCR, cuando Francisco Torroba pudo gobernar la capital de la provincia merced a una oposición feroz contra Tierno. Ahora se encaminan a compartir sendero.

Adrián Ravier, en el centro de la escena

La UCR y La Libertad Avanza se van a sacar chispas para definir el liderazgo de la boleta. Cada cual exhibe sus méritos y disimula sus flaquezas. Ravier será un personaje central de esa puja, por distintas circunstancias. Fue protagonista estelar de las legislativas de 2025 y se expone cada semana como vocero presidencial.

El año pasado, aliado con el PRO, Ravier perdió pero empardó la elección con el peronismo. Cayó 44,6% a 43,5% con la ola que en todo el país bancó a Javier Milei en esa instancia como factor central. El economista tiene derecho a golpearse el pecho con ese caudal electoral, sobre todo porque la UCR jugó por su cuenta y apenas llegó al 8,6%.

Adrián Ravier, en su rol de vocero: los tropezones lo condenaron a un monitoreo minuto a minuto por parte de Karina Milei.

Si farmea aura y llega a salir fortalecido de su actual función pública, será el nombre ineludible en la pelea para liderar la boleta del armado opositor. Pero si el intento es fallido, el espacio violeta afrontará con un daño indisimulable la discusión con sus socios.

En la cuerda floja bajo el monitoreo de Karina Milei

Los sucesivos tropezones tienen a Ravier en la cuerda floja. Está jugando siempre al borde del abismo y bajo la vigilancia estricta de Karina Milei. A tal punto que su desempeño del martes pasado fue monitoreado minuto a minuto, incluso bajo el riesgo de que fuera su último baile en la Casa Rosada.

Zafó, por ahora, aunque el ala política del gobierno sigue buscando otro nombre y ensayando el mejor modo de reemplazarlo. Tampoco es confiable para la conducción nacional en el armado partidario local. El referente académico de la Fundación Faro le dio un portazo a los hombres de confianza de Lule Menem durante la campaña del año pasado y esos vínculos nunca se restablecieron.

Esta semana, hubo otra sorpresa en las huestes libertarias cuando Ravier convocó a elecciones de autoridades en el partido provincial. El entorno del vocero asegura que la conducción nacional estaba al tanto, pero el trámite cayó como un baldazo de agua fría en la propia tribu violeta provincial, incluyendo dirigentes de peso y afiliados que no estaban ni enterados del paso administrativo. Algunos ya encontraron un puñado de anomalías y defectos de redacción que empiezan a proyectar un eventual pedido de impugnación.

Cada cual atiende su juego

Ravier juega sus fichas de modo individual y atiende su juego porque, más allá del padrinazgo de Agustín Laje y los puentes con Santiago Caputo, llegó al nido del poder libertario en vínculo directo con el presidente. Antes, atravesó un período de enfrentamiento durísimo en redes sociales, cuando Milei lo llamó “imbécil” y “econochanta”, entre otros insultos.

Adrián Ravier fue candidato a diputado nacional por la alianza PRO-LLA en La Pampa; Martín Matzkin lo acompañó en la lista y llegó a la banca en el Congreso.

Si el Plan Ravier le sale mal a La Libertad Avanza, el que está en las gateras es Martín “El Facha” Matzkin, que lo reemplazó en la banca que dejó en el Congreso. Matzkin viene del peronismo menemista-duhaldista, también pasó por el PRO macrista y hoy está bajo el ala de Patricia Bullrich.

Llegado el caso, si el karinismo lo bendijera como un soldado en La Pampa, podría ser también una prenda de acuerdo para que la senadora no saque los pies del plato.

La UCR, enemiga íntima

La UCR cocina su estrategia y posiciona a Berhongaray con sus argumentos. Trata de meter en la bolsa del olvido la última elección legislativa y mira la provincial de 2023, cuando Berhongaray estuvo a un paso de evitar la reelección de Ziliotto. Perdió 47,6% a 42,1%. Comunidad Organizada, lejana tercera fuerza, sacó el 6,8%.

Martín Berhongaray, en la Convención de la UCR de este sábado: es el "número puesto" como precandidato a gobernador. FOTO: www.radiokermes.com

Además, el radicalismo tiene poder territorial, estructura extendida y experiencia en la fiscalización de elecciones. Eso la deja bien parada para discutir el liderazgo de una alianza opositora, o para dar una pelea interna, como la que ya dio de manera victoriosa contra el PRO en años anteriores.

La Libertad Avanza no tiene representación institucional en la provincia ni en los municipios. Ya mostró su debilidad estructural en las legislativas del año pasado, cuando envuelto en una interna feroz y sin experiencia tuvo que pedir auxilio de último momento para que el PRO se cargara al hombro buena parte de la fiscalización.

El as en la manga de La Libertad Avanza

Con todo, La Libertad Avanza tiene un as en la manga para hacerle ruido a la UCR. Como el senador Daniel Kroneberger amaga a ser un obstáculo en el camino despejado de Berhongaray, en el campamento violeta se ilusionan con entablar negociaciones con él, sabiendo que además su voto puede ser esencial en la cámara alta.

El senador Daniel Kroneberger participó de la Convención radical de este sábado. Siempre está en la cocina de las decisiones. FOTO: www.radiokermes.com

Kroneberger tiene un antecedente que habilita las miradas de reojo de sus correligionarios. En 2021 le dio la espalda a las listas de su partido y se fue con Martín Maquieyra, del PRO, para vencer en la interna de Juntos por el Cambio. Como después ganó en la general, la infidelidad le fue perdonada.

Además de la UCR y La Libertad Avanza, también el PRO tiene un nombre que juega fuerte desde el momento en que María Alejandra Mac Allister lanzó su candidatura a la gobernación. La mayoría de la dirigencia radical se atreve a interpretar que la candidatura de la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia es un posicionamiento para ser parte de la fórmula, como vice de Berhongaray o de Ravier, pero esa táctica también tiene la debilidad de convertir a la propuesta en exclusivamente capitalina, con nombres que únicamente contienen a Santa Rosa.

Los otros sellos integrantes de la hipotética alianza son minoritarios, pero tienen ambiciones, sobre todo el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que tiene a Matías Traba como diputado provincial. El Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) tiene un pasado de gloria, porque gobernó la provincia y su líder histórico Ismael Amit dejó huella, pero su real incidencia en el sistema político actual es marginal.

La Pampa pone todo en juego

La elección en La Pampa todavía no tiene fecha. En 2019 y 2023 las internas se hicieron en febrero y las generales en mayo. Si se repite ese calendario, las candidaturas tienen que estar cerradas antes de fin de 2026.

El gobernador peronista Sergio Ziliotto deshoja la margarita atento a todos los frentes: la propia interna del PJ, el debate por la PASO nacional y la gran novela opositora.

Las internas partidarias que prevé la ley son abiertas al electorado independiente, pero no hay obligación de ir a votar. Los partidos que tengan que dirimir candidaturas sí están forzados a realizar esos comicios en una fecha determinada.

El año que viene, las elecciones en La Pampa ponen todo en juego: no solo la provincia, los municipios y la Legislatura provincial, sino también las bancas en el Senado nacional e incluso los liderazgos partidarios, más allá de la representación institucional.