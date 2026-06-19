Alfil de Patricia Bullrich y linaje peronista: un Matzkin se prueba el traje de sucesor de Ravier en Diputados

El movimiento que llevó a Adrián Ravier del Congreso hacia la vocería presidencial le deja el camino abierto a Patricia Bullrich para colocar en una banca a uno de sus jugadores preferidos, Martín “El Facha” Matzkin . Su referente en La Pampa la acompañó en el Ministerio de Seguridad y se coló de última en la lista legislativa del año pasado.

Obviamente, Matzkin asumiría cuando Ravier efectivice su renuncia a la banca. Mientras tanto, en la provincia el camino aparece despejado. La segunda en la lista de Ravier fue Adriana García , exconcejela de General Pico y figura del PRO que integró la boleta como parte de la alianza con La Libertad Avanza . Sin embargo, el macrismo tiene decidido no forzar una discusión y plegarse a lo que indica la Ley de Paridad. La candidata tiene la misma postura.

La cuestión reglamentaria no está ciento por ciento clara, según coinciden diversos estudiosos del tema dentro del Congreso, mientras entre especulaciones buscan antecedentes que puedan servir como paralelismos. Bajo el argumento de respetar la paridad que implica que si se baja un varón debe subir otro, la tribu de Bullrich ya da por cerrada su ambición de colar a su mano derecha, Martín “El Facha” Matzkin .

Después aparece la cuestión política. Una incógnita es si Matzkin quiere ser diputado. Acostumbrado a jugar en las sombras con más pericia, el interrogante tiene su razón de ser, aunque Matzkin viene haciendo movimientos para instalarse electoralmente en La Pampa y llegar de este modo al Congreso le daría alta visibilidad.

Como contó Letra P , a partir de un apellido que supo tener tradición en el PJ y a su propia pertenencia de años atrás, Matzkin juega a ser una “pata peronista” en el rejunte opositor que se arma contra el justicialismo local.

bullrich y matzkin.jpeg Martín "El Facha" Matzkin, mano derecha de Patricia Bullrich para los armados provinciales, mira con cariño la posibilidad de candidatearse en La Pampa.

Con Bullrich, Matzkin tuvo el cargo de subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad. Es el delfín que La Pato seleccionó para su construcción política después de la caída de su coronel Sebastián García de Luca.

El Facha habla con todo lo que se pueda, negocia y muñequea. Es sigiloso, armador de bajo perfil, adaptado a los nuevos tiempos.

El peronismo y después

Matzkin tiene 52 años y es abogado. Uno de sus activos principales es la leyenda de que tiene a disposición "la agenda de Ramón Hernández", el mítico secretario privado de Carlos Menem en los ’90.

El Facha es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, El Toto, histórico jefe de los diputados menemistas en años de privatizaciones y reforma del Estado. El tío también fue vic-ministro del Interior, a las órdenes de Carlos Corach y ministro del Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde. David Matzkin, hijo de El Toto y primo de El Facha, hizo en La Pampa intentos electorales, pero siempre de modo fallido.

MatzkinMartin_Pampetrol_10junio2024.jpg Martín "El Facha" Matzkin: abogado, 52 años, oriundo de La Pampa, fue jefe de campaña de Kirchner en 2003, pasó por el menemismo, el duhaldismo y el PRO.

El Facha militó en centros de estudiantes de la secundaria, fue presidente del congreso de la JP pampeana y se encontró al frente de la campaña de Néstor Kirchner en 2003. Lo bendijo para esas tareas el dedo de Duhalde.

Cuando el kirchnerismo cobró vuelo propio, Matzkin se alejó de la política. Regresó en la vereda de enfrente. Entre la rosca y el fútbol, ya había tirado puentes con el poder de Mauricio Macri en Boca y después se puso la camiseta del PRO para darle aire al exjugador Carlos Javier “El Colo” Mac Allister.

Entre 2015 y 2017 Matzkin fue juez de Faltas en Catriló, la localidad pampeana que hace frontera con la provincia de Buenos Aires. Con Macri en la Casa Rosada fue representante del gobierno nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. En 2020 fue síndico de Pampetrol, la empresa energética provincial donde lo designaron en representación de la oposición.

Las grietas del PRO

En buena parte de la conducción del PRO pampeano dan por hecho que lo que correspondería reglamentariamente es que, tras la renuncia de Raviier, asuma Matzkin. Casi que entregan la posibilidad de ceder ese lugar. Aunque no es unánime la postura de desechar una movida política para recuperar músculo.

Hay en el partido amarillo más disputas internas que generan ruidos y miradas diferentes sobre el destino de la nueva incógnita. Adriana García tiene cercanía con el exdiputado y actual director de YPF Martín Maquieyra, que es de su propio territorio, General Pico. Maquieyra está enfrentado a la conducción de Mac Allister.

Adriana Garcia - Maquieyra y Arias.jpg Adriana García junto a Martín Maquieyra: son del PRO de General Pico.

“El Colo”, que alineado sin medias tintas con Mauricio Macri y mira con ganas la posibilidad de dar pelea en la política de Boca Juniors, también tiene un choque con Matzkin, que era parte activa del PRO, pero se fue tiñendo de violeta a medida que Bullrich fue cambiando de campamento.

Desde LLA también se mira con preocupación la posibilidad de que si Matzkin asume, Bullrich pase a tener 12 diputados que le respondan de modo más o menos directo. Si El Facha no asumiera la banca, el varón que lo sigue en la nómina es Juan Pablo Patterer, un dirigente libertario pampeano con línea directa con Lule Menem.

Pujas de la campaña en La Pampa

El devenir de los vínculos entre los distintos protagonistas de la lista legislativa del año pasado fue variando con el correr de la campaña.

Ravier siempre miró de reojo a Matzkin. Lo quiso lejos y hasta bajó a su equipo proselitista la propuesta de que ni apareciera en las fotos. “El Facha” se enteró y esa relación se volvió distante y tensa.

García fue más protagonista de las recorridas y actividades de campaña, pero hubo tironeos en la previa de las elecciones del 26 de octubre, sobre todo porque primero la orden libertaria era que la postulación fuera lo más pura posible.

A medida que pasaron las semanas y LLA comprobó que su debilidad estructural le podía jugar una mala pasada, se le hizo lugar al PRO, que aceitó su red de fiscales y copó los actos con su color amarillo. García entonces se plegó con más comodidad.