El mapa de la deuda en el interior bonaerense: los distritos con más mora

El Mapa de la Deuda elaborado con datos del Banco Central expone fuertes diferencias entre los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Lobería tiene la tasa de mora más alta, mientras municipios como Mar del Plata se encuentran muy por debajo del promedio bonaerense.

El endeudamiento de los hogares bonaerenses no tiene una geografía uniforme. Mientras el Conurbano concentra los municipios con los niveles más elevados de mora, el interior de la provincia presenta escenarios contrastantes,

El dato surge del Mapa de la Deuda, una herramienta elaborada por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES), a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La actualización correspondiente a junio de 2026 muestra que la tasa de mora alcanza el 20,17% en la provincia de Buenos Aires, frente al 17,4% a nivel nacional. En territorio bonaerense hay alrededor de 1,84 millones de personas en mora y una deuda impaga que alcanza los $6,49 billones; pero detrás del promedio provincial aparece una realidad mucho más heterogénea.

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Lobería, el caso que rompe el mapa

Entre los municipios que no pertenecen al Conurbano, Lobería aparece como el distrito con mayor tasa de mora de la provincia, con un 25,55%. El dato no sólo supera ampliamente el promedio nacional y provincial, sino que coloca a un municipio de poco más de 20 mil habitantes por encima de buena parte de los grandes distritos metropolitanos.

El caso de Lobería es particularmente significativo porque muestra que el deterioro de la capacidad de pago no es exclusivamente un fenómeno de las grandes ciudades. En el distrito, la deuda en mora alcanza a una proporción de los hogares endeudados incluso superior a la registrada en varios municipios del área metropolitana.

El segundo puesto entre los municipios del interior corresponde a La Costa, con una tasa de mora del 23,22%. Más atrás aparece San Nicolás, con 20,22%, apenas por encima del promedio provincial.

También quedan alrededor de la media bonaerense Villa Gesell, con 20,18%; Baradero, con 20,15%, y General Lavalle, con 20,10%. Son distritos con estructuras económicas muy diferentes entre sí: turismo, actividad portuaria, comercio, servicios y producción agropecuaria conviven en este tramo del ranking.

Los que están cerca, pero todavía debajo del promedio

El mapa también muestra un grupo de municipios donde la mora es elevada, aunque se mantiene por debajo del 20,17% provincial. Arrecifes registra una tasa del 19,36%, seguido por Capitán Sarmiento, con 19,03%. En Monte Hermoso llega al 18,79%, mientras que San Pedro registra 18,17%.

Más abajo aparecen General Alvarado, donde se encuentra Miramar, con 17,74%; Ramallo, con 17,18%, y Mar Chiquita, con 17,10%. El listado continúa con Coronel Rosales, con 16,50%; Colón, con 16,27%, y Mar del Plata con una tasa de mora del 15,96%.

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En el último distrito mencionado, la magnitud del problema aparece más claramente cuando se observa el volumen. Hay 329.531 deudores únicos, de los cuales 72.778 se encuentran en mora. La deuda total alcanza los $1,68 billones, mientras que la deuda en mora llega a $267.879,84 millones.

La comparación permite ver una de las principales características del fenómeno: una tasa relativamente menor no significa necesariamente una deuda poco significativa. En los grandes centros urbanos, la enorme cantidad de personas endeudadas hace que porcentajes moderados representen montos de cientos de miles de millones de pesos.

La Cuarta, lejos del promedio bonaerense

Los datos también permiten observar diferencias fuertes dentro de una misma región productiva. En la Cuarta Sección electoral, por ejemplo, todos los distritos relevados presentan tasas de mora inferiores al promedio provincial del 20,17%.

Florentino Ameghino aparece en esa región con el indicador más elevado, con 15,3%. Le siguen Junín, con 13,96%; Bragado, con 13,9%; Chacabuco, con 12,61%; General Pinto, con 12,5%, y Alberti, con 12,3%. Más abajo se ubican Carlos Casares, con 11,8%; Chivilcoy, con 11,6%; Nueve de Julio, con 11,3%; General Viamonte, con 11,08%; Pehuajó, con 10,9%, y Rivadavia, con 10,8%. El extremo inferior de la región aparece en Leandro N. Alem, con 5,5%, y Carlos Tejedor, con 6,5%.

En términos concretos, esto significa que existen municipios donde la proporción de deuda en mora es casi tres veces menor que el promedio provincial.

Las economías regionales

La distribución territorial plantea una pregunta clave para interpretar los números: por qué el endeudamiento golpea de manera tan diferente a municipios relativamente cercanos. Una explicación posible aparece en la estructura productiva de cada región. Desde el CEC señalaron que las diferencias entre las grandes áreas urbanas y las regiones con mayor peso agroindustrial pueden asociarse al desempeño de los distintos sectores económicos. Industria, comercio y construcción tuvieron comportamientos diferentes a las actividades vinculadas al agro, y esa heterogeneidad termina trasladándose a la capacidad de pago de los hogares.

La diferencia puede observarse con claridad entre municipios del sur bonaerense. Bahía Blanca, por ejemplo, registra una tasa de mora del 11,92%, mientras que distritos de la misma región como Puán llegan al 6,71%, Coronel Suárez al 7,09% y Saavedra al 7,34%. En el noroeste ocurre algo similar. Trenque Lauquen presenta una tasa de alrededor del 9,2%, mientras que Junín se acerca al 14% y Florentino Ameghino supera el 15%.

Jóvenes: el otro dato que prende la alarma

La edad también modifica sustancialmente la fotografía. En los municipios analizados, los menores de 25 años aparecen sistemáticamente como uno de los grupos más expuestos a la mora. El problema es especialmente visible en aquellos distritos donde el acceso al crédito se produce a través de tarjetas, fintechs y billeteras virtuales.

En Necochea, por ejemplo, 10.936 personas presentan atrasos superiores a 90 días, sobre un total de 52.812 deudores. La tasa de mora general llega al 20,71%, pero entre los menores de 25 años asciende al 37,28%. La situación se repite en otros distritos. En General Alvarado, la tasa monetaria de mora entre jóvenes alcanza el 41,33%; en Balcarce, el 40,60%; en San Cayetano, el 38,43%, y en General Pueyrredón, el 38,35%.